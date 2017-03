Las antenas Mohu HDTV, maquinillas de afeitar eléctricas y una aspiradora para suelos normales y mojados son algunas de las ofertas más destacadas de este martes en la red de redes.

TECNOLOGÍA

Estamos acostumbrados a ver todo tipo de ofertas de auriculares, pero si estás buscando unos que cubran la oreja y aíslen el sonido, deberías probar los Super66 de Modern Portable que tienen muy buenas reviews y cuestan solo $49 en el Gold Box de hoy. Este modelo incluye todo lo que podrías esperar de unos auriculares Bluetooth, como un micrófono integrado y la posibilidad de conectarlos a tu smartphone cuando la batería se acabe.

Simplemente recuerda que se trata de un Gold Box, por lo que la oferta solo estará disponible hoy o hasta que se agoten las unidades (y creo que se van a agotar rápidamente).

Receptor de Bluetooth Etekcity con Soporte para SPDIF, $30 con código 8ERM3WE3

Los receptores de Bluetooth con puerto jack de 3.5mm cuentan con gran popularidad, pero el nuevo modelo de Etekcity mejora la oferta con un dispositivo con compatibilidad para audio óptico (SPDIF).

Esta caja diminuta puede transmitir y recibir una señal Bluetooth e incluye puertos de entrada y de salida para audio de alta definición SPDIF. Además, se puede conectar con dos auriculares al mismo tiempo, por lo cual, dos personas podrían estar viendo algo en el televisor sin despertar a alguien que esté durmiendo en la habitación de al lado. Usa el código promocional 8ERM3WE3 al procesar tu pedido para ahorrar $20.

En Univision Ofertas ya hemos compartido varias antenas HDTV en el pasado y todas ellas presentaban un diseño fino. Pero si quieres hacerte con la antena que inició este estilo de diseño, tenemos buenas noticias para ti, porque Amazon está descontando dos modelos de Mohu Leaf hoy.

¿Qué diferencia existe entre ambos modelos? Básicamente tendrás que comprar el que mejor alcance tenga dependiendo de donde vivas. El Leaf Metro tiene un alcance de 25 millas, mientras que el modelo Leaf llega a las 30 millas. Ten en cuenta que este rango se basa en circunstancias óptimas, por lo cual, el alcance real podría variar ligeramente.

Nunca disponemos de puertos USB suficientes justo cuando los necesitamos para cargar nuestros dispositivos. Afortunadamente, Aukey tiene dos soluciones bastante baratas. Elige entre un cargador de seis o diez puertos, ambos incluyen Carga Rápida 3.0 con aquellos dispositivos que sean compatibles con esta tecnología.

Los auriculares SoundBuds de Anker figuran entre los favoritos de nuestros lectores y ahora puedes conseguir la nueva versión con el mayor descuento que hemos encontrado hasta la fecha.

Los SoundBuds Slim, tal y como intuyes por el nombre, son mucho más pequeños que los originales (increíblemente pequeños y eso que esconden Bluetooth y baterías en su interior). A pesar de su diminuto tamaño, la batería ofrece una buena autonomía, porque nos da siete horas de duración y solo tardan 90 minutos en cargarse completamente.

Anker ofreció un descuento de $6 el día que lanzó los auriculares, por lo que el total era de $24, pero hoy los puedes conseguir por tan solo $22.

Auriculares Bluetooth de Sony Con Cancelación de Ruido, $179. Necesitas hacer login para ver el precio.

La semana pasada compartimos una oferta en auriculares Sony con cancelación de ruido por $195, el precio más bajo hasta ese momento. Pero hoy BuyDug ha mejorado la oferta ofreciéndolos por tan solo $179.

Estos auriculares ofrecen todo lo que puedes esperar de unos buenos auriculares Bluetooth: NFC, 20 horas de batería y compatibilidad con audio en alta resolución. Pero la clave de este modelo la encontramos en la cancelación de ruido, que es posible gracias a un sistema de micrófonos dual con un chip que selecciona el mejor modo de cancelación atendiendo al ruido que te rodea. $179 es el mejor precio que hemos visto por estos auriculares. Asegúrate de hacer login en tu cuenta para poder ver el descuento.

¿Todavía no tienes un Kindle? Amazon tiene tres modelos en oferta hoy con $20 de descuento. Con lo bueno que hace ahora mismo, es hora de que te hagas con un Kindle y salgas a leer.

HOGAR

Pensarás que no necesitarás una aspiradora Shop-Vac, hasta que sufras un escape de agua en casa y tengas que limpiar el desastre. Este modelo de 5 galones se encuentra disponible con su mejor precio hasta la fecha, $49. Puede que no la uses en tu día a día pero es una de esas cosas que deberías tener en el garaje por si acaso...

Pack de 4 MiniLinternas LED OxyLED, $14 con código 4OXYMD02

Las mini linternas con luces LED son tan baratas que no tienes excusa para no guardar una en el coche o en casa. Hazte con cuatro de ellas (y podrás hacer zoom con sus luces) por tan solo $14.

Ten en cuenta que necesitarás una batería 18650 o tres AAAs para que funcionen.

Luz Solar BAXIA con resistencia al agua y sensor de movimiento, $5 con código JEKL9Q9X

Actualizado: Agotado

En las últimas semanas os he mostrado ofertas de luces solares con sensor de movimiento fabricadas por Mpow y Anker, pero te garantizo que ninguna de ellas costaban tan solo $5. Usa el código promocional JEKL9Q9X para conseguirla con el 50% de descuento (date prisa, antes de que las unidades se agoten).

Reloj Despertador Mesqool AM/FM con proyector y cargador USB, $19 con código 3LOH2GFV

Sí, la alarma de tu teléfono te despertará, pero seguro que no te despertará con radio AM/FM. Y seguro que no incluye un cargador USB y, definitivamente, no podrá proyectar la hora de ese momento en la pared. Por tiempo limitado, puedes ahorrar $11 en este reloj despertador con proyector al usar el código 3LOH2GFV.

ESTILO DE VIDA

Es hora de afeitarse bien y el Gold Box de Amazon de hoy te va a ayudar a ello. En primer lugar te presento la maquinilla para recortar la barba, Norelco 9100, que está disponible por tan solo $50 hoy. Es la primera vez que veo un descuento aplicado en este modelo. En segundo lugar, encontramos la maquinilla eléctrica con limpiador inteligente Norelco 8900, que cuesta tan solo $130, el mejor precio hasta el momento. No te lo pienses dos veces, porque estas ofertas solo estarán disponibles hasta el final del día.

American Eagle (y Aerie) siempre han sido buenos destinos para ir de compras. Hazte con algunos de sus estilos más populares y ropa interior con las rebajas BOGO (compra uno, obtén otro gratis). Además, Aerie ofrece una oferta adicional de 10 productos en ropa interior por $30 con el código GETCHEEKY, incluyendo estilos Sunnie y Shine.

Báscula Inteligente Withings Body, $75 tras usar el cupón de descuento del 25%

¿Has cumplido al fin tu meta de ir al gimnasio? Hazte con la popular báscula inteligente de Withings Body para controlar tu progreso. Hoy cuesta tan solo $75 al usar el cupón del 25% que se incluye en la página. Es el mejor precio que hemos visto este año.

MEDIA

Los descuentos en tarjetas regalo de iTunes son cada vez menos frecuentes, por eso no deberías dudar ni un solo segundo en hacerte con esta tarjeta de $50 por tan solo $42.50. Ideal para comprar apps, películas, usar en Apple Music o espacio en iCloud.

VIDEOJUEGOS

Amazon cuenta con un nuevo pack exclusivo de Xbox One S, que incluye una copia de Ghost Recon Wildlands. Junto al juego, Amazon incluye una tarjeta de $10 para usar en Amazon Music Unlimited y otra de $10 para utilizar con Amazon Instant Video. La consola en sí no está rebajada, pero merece la pena comprarla por todas las ofertas adicionales que se incluyen.

Aumentar la colección de videojuegos digitales es un hobby que resulta caro, pero hoy encontramos rebajados cuatro títulos de Xbox One que gozan de gran popularidad.

Con el lanzamiento de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Amazon está ofreciendo a sus usuarios de Prime hacerse con estos amiibos increíbles con el 20% de descuento.