El limpiador de alfombras de Bissell y cables USB de gran durabilidad, entre las ofertas más destacadas de este jueves.

TECNOLOGÍA

Pack de Arduino para principiantes, $33 con código ANCBWVFV

Actualizado: agotado

En la página de Lifehacker han publicado unos cuantos proyectos de Arduino y Amazon está ofreciendo su kit de inicio por tan solo $33 hoy, uno de los mejores precios hasta la fecha.

Este set para principiantes incluye 38 componentes, con botones, sensores de agua, vibración y temperatura y más. A segúrate de usar el código promocional ANCBWVFV al procesar tu pedido para ahorrar $16.

Pack de 3 cables MicroUSB durables, $9 con código MDFO6M7J

La línea PowerLine de Anker domina siempre la lista de cables más vendidos, pero no es la única marca disponible. Hoy puedes hacerte con un pack de 3 cables MicroUSB de RAVPower super resistentes por $9 con el código promocional MDFO6M7J.

Auriculares Bluetooth Cowin E-7 con cancelación de ruido, $39 con código AU2KA500

No hace falta que vendas un riñón para comprarte unos auriculares Bluetooth con cancelación de ruido. Los Cowin E-7 tienen cuatro estrellas y cuestan tan solo $39 en estos momentos (con un descuento de $31 al usar el código promocional AU2KA500).

Puede que no sean tan populares como los auriculares de Sony o Bose, pero ofrecen una autonomía de 30 horas, los podrás usar con un cable una vez que la batería haya muerto y, sí, la cancelación de ruido funciona bien, según podemos ver en las reviews.

También hay un par de auriculares pequeños en oferta hoy, pero no tienen cancelación de ruido.

Anker SoundBuds Tag, $28 con código BEST3231 | Usa código BEST3232 para el modelo blanco

Los auriculares SoundBuds de Anker están entre los favoritos de nuestros lectores. El nuevo modelo, los SoundBuds Tag, acaban de recibir su primer descuento.

Los Tag parecen similares a los SoundBuds Sport, pero tienen un diseño mejor que hace que el producto resulte más cómodo para las orejas. Los auriculares se apagarán automáticamente cuando los juntes a través de su pieza magnética y se volverán a encender cuando los separes. ¡Qué listos!

Los extensores de red Wi-Fi no son la solución perfecta para los problemas de conexión en casa, pero sí que ayudan a cubrir puntos muertos si no tienes buena cobertura. Además, son baratos. Este modelo de TP-Link tiene muy buenas reviews y está más barato que nunca gracias al cupón de $5 que puedes usar.

Solemos publicar ofertas relacionadas con antenas HDTV amplificadoras, pero esta de Vansky tiene una ventaja sobre las otras: es semi transparente, por lo cual no lucirá mal si la pones en una ventana o en una pared.

Cable Lightning, $5 con código DF2SOIGY | Pack de 2, $10 con código UA2DDV2N

Siempre viene bien tener cables Lightning extra, ya sea para la casa, la oficina o incluso para el coche. Hoy puedes comprar uno por $5 o dos por $10 gracias a Mpow. Simplemente, asegúrate de usar los códigos promocionales.

Nota: para el pack de dos cables, escoge la segunda opción y añade dos cables a tu carrito.

Soporte de aluminio ajustable, $8 con código UVUCS8E3

Es de aluminio, es ajustable, sirve para cualquier teléfono y solo cuesta $8. ¿Cómo no vas a amar este soporte para tu teléfono? Yo lo compré y estoy encantado.

HOGAR

No quiero insinuar que vaya a estallar una guerra civil o lago, pero recuerda que “más vale prevenir que curar”. Este kit de primeros auxilios contiene 326 componentes, tiene certificados OSHA y ANSI para 100 personas, así que podrá ser usado para toda tu familia en caso de emergencia.

Dentro encontrarás vendas, toallitas con alcohol, medicinas, gasas, un pack de presión fría, tijeras, cinta y mucho más. Hazte con él por solo $26 ($9 menos de lo habitual).

Si estás cansado de tener que contratar a expertos para limpiar tus alfombras cada dos por tres, hazte con tu propio limpiador por solo $107 hoy. El Bissell SpotClean tiene 4.4 estrellas y más de 3000 reviews. Además, incluye accesorios para los suelos, escaleras y los muebles.

El precio de hoy es el mejor hasta la fecha, así que cómpralo antes de que derrames tu próximo vaso de vino tinto.

Dyson Ball Animal de segunda mano, $262

Las aspiradoras Dyson dominan siempre en los rankings de Kinja Deals, pero sabemos que son bastante caras. Sin embargo, hoy puedes llevarte una Dyson Ball Animal de segunda mano por solo $262; el mejor precio hasta la fecha.

La Dyson Ball incluye un cepillo que se ajusta automáticamente dependiendo de la superficie que estés limpiando e incluye un montón de accesorios, como una turbina motorizada. Y, sí, la aspiradora se sitúa justo encima de una bola para que puedas manejarla con gran facilidad.

Dr. Meter cuchillo 8 en 1, $8 con código M6VKYI3O

Este cuchillo de bolsillo de $8 guarda varios ases en su manga. Incluye múltiples herramientas, como una linterna LED, destornillador, abre latas y más. Es uno de los cuchillos multiusos más completos del mercado y hoy está disponible por el mejor precio posible.

Este cortador de OXO en espiral se encarga de cortar verduras y frutas en espiral. Incluye tres cuchillas diferentes y ventosas en la parte inferior para que no se mueva cuando le estés dando uso. Hoy cuesta $10 menos de lo habitual, un total de $30, así que es perfecto para ti o cualquier amigo que sea amante de la cocina.

Prensa de ajo, $10 con código NGD7KDNU

Puede que prensar ajo no sea el mejor método posible para cocinar, pero lo que sí es cierto es que es más rápido de preparar y se extrae más sabor. Esta herramienta cuesta solo $10 hoy y debería estar en tu cocina.

GIF Compra dos botones Amazon Dash, obtén 1 gratis para Miembros de Prime

¿Quieres probar los botones de Amazon Dash? Hoy tienes una buena oportunidad para comprar dos y conseguir otro gratis. Además, Amazon te da $5 de crédito en tu primera compra, lo que te ayudará con los gastos de la casa.

Lo único que tienes que hacer es añadir tres botones a tu carrito y verás el descuento automáticamente aplicado al procesar tu pedido. Ten en cuenta que esta oferta está limitada a los miembros de Prime y solo se permite un botón gratuito por cuenta.

Tira de luces Philips Hue, $66 para usuarios de Prime. El descuento aparece al procesar el pedido.

Lo mejor de usar el sistema Philips Hue es que puedas hacer multitud de cosas con las luces de tu casa. Esta tira de luces Hue te da la opción de escoger un color o varios que vayan alternando y se conecta al Wi-Fi de tu casa.

Es difícil encontrar esta tira de luces en oferta. Los usuarios de Prime se la pueden llevar hoy por $66, es decir, con un 20% de descuento (el descuento aparecerá reflejado una vez que proceses el pedido). Este kit incluye una tira de 6', pero puedes hacerte con una tira de expansión de 40'’ por solo $25.

Recuerda que necesitarás el Hue Bridge para poder controlar esta tira de luces desde tu teléfono.

ESTILO DE VIDA

Uno de los problemas más frecuentes a la hora de comprar un bikini es que encontrar la talla adecuada y dar con dos piezas que te gusten. Al final acabas gastando más de $50 en un bikini de dos piezas. Aerie es consciente de ello y por eso te pone las cosas fáciles. Hoy puedes comprar una pieza en Aerie y obtener la segunda gratis.

Lo único que tienes que hacer es elegir las dos piezas (del color, tamaño, modelo que quieras) y añadirlas a tu carrito. El descuento aparecerá reflejado automáticamente. Además, el envío y las devoluciones son gratis.

¿Quieres añadir otro reloj a tu colección? ¿Todavía no has encontrado el regalo perfecto para el Día de la Madre? Amazon ofrece rebajas de un día en relojes y joyería de diseño de marcas como Emporio Armani, Bulova, Versace y más. Cuando entregues el regalo a tu mamá , simplemente no le digas que lo encontraste rebajado. Eso queda entre tú y yo.

El Philips Norelco OneBlade es uno de los productos de afeitar más destacados de 2016 año y Amazon está ofreciendo su primer descuento desde Black Friday.

Algunos de mis compañeros en Kinja Deals han podido probar la OneBlade y están encantados. Dicen que “es increíble” y que “se trata de una evolución de las cuchillas de afeitar”. Además, puedes lavar y cambiar la cuchilla en cualquier momento. Puedes leer más acerca de la cuchilla en Lifehacker Gear.



La OneBlade siempre ha estado disponible por $35, así que el descuento de $4 de hoy es considerable teniendo en cuenta que es difícil ver una rebaja en este producto. Llévatela por $31, porque te va a cambiar la vida.

MEDIA

Ahora que Pokémon forma parte de la cultura popular de nuevo, hazte con la trilogía de películas por solo $17. Tendrás que esperar para recibirlas, pero merecerá la pena si eres un verdadero entrenador de Pokémon.

La serie completa de ‘That 70s Show’, $40 para los miembros de Prime

Si te pierdes esta oferta de la serie completa de ‘That 70s Show’ en Blu-ray, estarás cometiendo un grave error. ¡Date prisa antes de que desaparezca!

No tendrás que esperar para ver la versión de Ghost in the Shell protagonizada por una mal caracterizada Scarlett Johannson. Hoy puedes hacerte con la edición especial 25 Aniversario por solo $8.

JUEGOS

Xbox Live Gold es casi un requisito necesario para cualquier propietario de Xbox One. Hoy no tendrás que pagar $60 por tu membresía. Consigue un año completo por solo $40.

Reserva Mario Kart 8 Deluxe, $48 para miembros de Prime

Los miembros de Prime pueden reservar su copia de Mario Kart 8 Deluxe para Nintendo Switch y ahorrar un 20% (este descuento está disponible para todos los videojuegos que reserves de manera anticipada). Viendo el historial de Switch, yo me daría prisa en reservar una copia. Recuerda que no verás el descuento hasta que proceses tu pedido.

Mass Effect Andromeda, $40- PS4 | Xbox One

Puede que Mass Effect Andromeda no sea el juego perfecto, pero es grande y ambicioso y, en mi opinión, también resulta muy entretenido. Si estabas esperando a que el juego bajara de precio para hacerte con él, hoy te lo puedes llevar por $40 en PS4 y Xbox One, el mejor precio hasta la fecha. Usa el código SAVER al procesar tu pedido para conseguir el envío gratuito.

¿Tienes la Nintendo Switch? ¡Que suerte! Ahora te toca protegerla con los accesorios adecuados. Te dejamos con una oferta en protectores para su pantalla y la funda perfecta para la portátil.