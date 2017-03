Auriculares Bluetooth de $11, bolsas de viaje y aspiradoras sin cables son algunas de las mejores ofertas de este viernes.

Advertisement

Guarda Ofertas Univisión como favorito y síguenos en Twitter para no perderte ningún descuento. El contenido de commerce es independiente del contenido relacionado con temas de Editorial y de Publicidad y si compras algo a través de nuestros artículos, puede que nos llevemos una pequeña comisión por la venta. Haz click aquí para leer más al respecto y no te olvides de apuntarte a nuestro newsletter.



TECNOLOGÍA

Bolsa Lifewit de cuero real para laptops de 15.6'’, $49 con código 3RGMI8QN

Normalmente las bolsas que sirven para proteger y transportar tu laptop hacen bien su función, pero no suelen ser elegantes. Ahora puedes llevar tu laptop con estilo gracias a esta bolsa de Lifewith para laptops de hasta 15'’. Está fabricada con materiales de gran durabilidad, es de cuero real, tiene protección interna y cuenta con cinco bolsillos para que puedas guardar tu teléfono, cargadores y más. Usa el código promocional 3RGMI8QN para hacerte con ella por tan solo $49.

Soporte Vogek de aluminio para tu Notebook $25 con código C32LNH59

Hay un montón de soportes de aluminio, pero éste se puede plegar y cabe cómodamente en cualquier mochila. Además, con este soporte podrás poner tu laptop en dos posiciones diferentes. Por último, su precio es tan solo de $25 (con el código C32LNH59), por lo que es más barato que el resto de sus competidores.

Auriculares Bluetooth J&L, $11 con código G7HVVZXQ

Los auriculares con Bluetooth ya son tan baratos que siempre es bueno tener varios a mano por si los necesitamos en cualquier momento. Estos cuestan tan solo $11 y son ideales para que lleves siempre en tu maleta o mochila para el gimnasio.

Centro USB de 4 puertos, $7 con código MAR4PHUB

Estamos acostumbrados a ver centros USB en oferta, pero éste es especial ya que está hecho de aluminio, es sumamente fino y cuesta solo $7, ideal para que te lo puedas llevar a cualquier parte.

Anker PowerCore 10400, $20 con código H88JFUX5

Ya sabemos que los PowerCores de Anker son los cargadores USB favoritos de nuestros lectores. Pero el modelo 10400 en particular, y según mi punto de vista, es una de las mejores opciones. Puede dar dos cargas completas a tu smartphone, incluye dos puertos (para que puedas compartir) y es lo suficientemente pequeño como para que lo lleves en tu bolsillo. Es ideal para usar en tu día a día y mantener tu teléfono siempre cargado.

El estándar USB-C se esta apoderando del mundo y es hora de que te vayas adaptando a los nuevos tiempos con estos cables y adaptadores de Anker, entre los que se incluyen los favoritos de nuestros lectores: PowerLine y PowerLine+ o también puedes transformar cualquier microUSB a USBC por tan solo $6.

Actualizado: El pack de tres cables ya no está en oferta, pero los demás sí.

Actualizado: Aquí hay otro PowerLine C-a-C por $12.

Filehub de RAVPower, $28 con código VZYR27KK

Ahora mismo puedes ahorrar $5 en el Filehub de RAVPower, un dispositivo de viaje que reúne varios gadgets en un solo accesorio: hace las veces de batería portátil de 3,000mAh y de reproductor de multimedia que puede acceder a tus archivos a través de USB o tarjetas SD y emitirlos en tus smartphones y tablets. Perfecto para que puedas ver pelis en vuelos largos, sin tener que sacrificar el almacenamiento de tu tablet.

Casco de realidad virtual TaoTronics 3D, $10 con código LVHVZM7H

En varias ocasiones hemos compartido ofertas de cascos de realidad virtual “premium” de Google Cardboard, pero estos de hoy incluyen unos botones magnéticos en sus laterales, por lo cual no tendrás que configurar un Bluetooth remoto para navegar en aplicaciones de realidad virtual. Si todavía no has jugado con un Google Cardboard, ahora es el momento.

Los auriculares SoundBuds de Anker figuran entre los favoritos de nuestros lectores y ahora puedes conseguir la nueva versión con el mayor descuento que hemos encontrado hasta la fecha.

Advertisement

Advertisement

Los SoundBuds Slim, tal y como intuyes por el nombre, son mucho más pequeños que los originales (increíblemente pequeños y eso que esconden Bluetooth y baterías en su interior). A pesar de su diminuto tamaño, la batería ofrece una buena autonomía, porque nos da siete horas de duración y solo tardan 90 minutos en cargarse completamente.

Anker ofreció un descuento de $6 el día que lanzó los auriculares, por lo que el total era de $24, pero hoy los puedes conseguir por tan solo $22.

HOGAR

Aspirar los suelos puede llegar a ser muy molesto si tenemos que estar buscando enchufes por casa y si siempre nos estamos tropezando con los cables. Es hora de modernizarse y hacerse con una aspiradora sin cables y Amazon está ofreciendo varios modelos de Black & Decker hoy en oferta.

La opción más barata es una aspiradora de mano que puedes usar para el coche y para llegar a todos los rincones de casa. El resto de aspiradoras vienen con varios accesorios y también las puedes convertir en aspiradoras de mano para alcanzar las estanterías de casa. La mejor es la 16v 2 en 1 que cuesta $90 (entre $25 y $75 dólares menos de lo normal).

Recuerda que son ofertas Gold Box, por lo que acabarán al final del día o cuando se agoten las existencias.

Set de 4 bolsas de viaje + bolsa de ropa sucia, $16 con código JILLVE4H

Las bolsas de viaje vienen genial para tener todo bien organizado en tu próxima aventura. Hazte con este set de cuatro bolsas, que tiene muy buenas reviews y además viene con una bolsa extra para la ropa sucia.

A todos nos gusta usar vasos y termos para llevar nuestro café con nosotros a todas partes. Starbucks está ofreciendo un descuento del 30% en algunos de sus productos más populares dentro de este departamento. No hay mejor acompañante para la oficina.

Enchufe Inteligente Koogeek, $24 con código TQHF38XS

Solemos ver descuentos en enchufes WeMo y TP-Link, pero este enchufe inteligente Koogeek está certificado con HomeKit de Apple y cuesta tan solo $24 hoy, el mejor precio hasta la fecha.

El enchufe inteligente Koogeek Wi-Fi incluye una aplicación para que puedas apagar o encender tus electrodomésticos (también puedes programarlos). La principal característica de este producto es que puedes controlarlo con Siri desde tu iPhone o desde el Centro de Control en iOS 10. No te olvides de usar el código TQHF38XS la hora de procesar tu pedido.

ESTILO DE VIDA

Va a llegar el fin de semana y no quiero que pienses en el trabajo (a no ser que tengas que trabajar los fines de semana). Pero seguro que te gusta pensar en qué te vas a poner y ModCloth te lo pone fácil con su descuento del 30% en ropa para trabajo. Créeme que te va a gustar cuando le eches un vistazo.

Masajeador de hombros y nuca, $38 con código 801Kinja

Este masajeador para el cuello puede que parezca una herramienta de tortura, pero créeme cuando te digo que es todo lo contrario. Ese agarre extraño sirve para ajustar la presión del masajeador y también se calienta. Y además incluye cargador para el coche, así que podrás usarlo de camino al trabajo. Lo vas a disfrutar.

MEDIA

Kubo and the Two Strings es una película familiar perfecta, con una animación bella, animales antropomórficos y un protagonista joven. Por $10, es un buen plan de fin de semana que deberías tener en tu colección.

Los descuentos en tarjetas regalo de iTunes son cada vez menos frecuentes, por eso no deberías dudar ni un solo segundo en hacerte con esta tarjeta de $50 por tan solo $42.50. Ideal para comprar apps, películas, usar en Apple Music o espacio en iCloud.

VIDEOJUEGOS

Los precios de las entregas anteriores de Civilization disfrutaron de todo tipo de ofertas, pero nos ha costado encontrar una rebaja de precio en Civilization VI. Sin embargo, hoy, Amazon está descontando $12 del juego (vía Steam) y $20 de la versión Deluxe en digital, que incluye la banda sonora y cuatro DLCs. Te recomiendo que compres ésta última.

Resident Evil 7: Biohazard, $40 - PS4 | Xbox One

Resident Evil 7: Biohazard da MUCHO MIEDO y aviso: contiene sustos. Hoy puedes hacerte con tu copia de la nueva entrega de RE por solo $40 en Amazon. Asegúrate de que no juegas con las luces apagadas.

Cuando Sony lanzó la PS4 Slim y la PS4 Pro, también cambió ligeramente el diseño del DualShock 4 y de nuevo os presentamos una oportunidad para haceros con él por tan solo $40, sin impuestos para la mayoría de compradores.

Advertisement

Sponsored

Es básicamente el mismo mando que conoces y amas, pero con una nueva luz localizada en la parte superior del panel táctil que le da un toque futurista. Puedes conectarlo vía USB a la consola y jugar sin ningún tipo de retardo.