Descuentos en gadgets para mejorar la conexión a Internet y en videojuegos. Ofertas que no te puedes perder para este miércoles.

Tecnología

Si estás actualizando a la banda 802.11ac o quieres expandir la red Wifi en tu casa, echa un vistazo al Gold Box de Amazon de hoy, repleto de gadgets para mejorar Internet en el hogar o en el trabajo.

Una de las mejores ofertas que encontramos dentro de este Gold Box es el router NETGEAR Nighthawk, que está disponible por tan solo $87.

Encontrarás, además, una serie de routers bastante populares, conectores de Ethernet, expansores de Wifi, carcasas NAS y mucho más con precios difíciles de encontrar en cualquier otro sitio. Aquí os dejamos con una selección de los más destacados, pero dirígete a la web de Amazon para ver todas las ofertas.

Anker SoundBuds Slim, $24 con código RXIWZ75F

Los auriculares SoundBuds de Anker están entre los favoritos de nuestros lectores y ahora puedes conseguir la nueva versión con un 20% de descuento.

Los SoundBuds Slim, tal y como intuyes por el nombre, son mucho más pequeños que los originales (increíblemente pequeños para esconder Bluetooth y baterías internas). A pesar de su diminuto tamaño, la batería no sufre, porque nos dan siete horas de autonomía y solo tardan 90 minutos en cargarse completamente.

Por tiempo limitado, cuando usas el código RXIWZ75F, ahorrarás $6 en la compra. Date prisa, porque este tipo de productos de Anker se suelen agotar rápido.

Dar con auriculares Bose de oferta es siempre algo bueno, pero hoy encontramos los SoundTrue II por tan solo $90 ($10 menos de lo que costaron durante el Día Prime y el precio más bajo hasta al fecha). La oferta solo está disponible parada versión de dispositivos iOS (pero los auriculares funcionan con cualquier dispositivo con conector jack).

iClever BoostCube, $7 con código ICWB21CG

El nuevo BoostCube de iClever tiene todo lo que puedes esperar de un cargador USB de viajes: conector plegable, dos puertos de 2.4A cada uno, compatibilidad con corrientes de 110-240V para los viajeros que vayan más allá y todo por tan solo $7.

Altavoz Bluetooth AOMAIS Sport II con IPX7, $33 con código AOMAISF2

La mayoría de los altavoces económicos que encuentras tienen una potencia de tan solo 5W en mono o en estéreo, eso si tienes suerte. Pero el AOMAIS Sport II incluye una potencia dual de 10W, junto con un certificado de residencia al agua IPX7 (sí, podrás sumergirlo). Su batería dura unas 10 horas. No está nada mal para un producto que solo cuesta $33 en estos momentos.

Teclado Numérico Kmashi, $10 con código H2ED28EJ

Si siempre trabajas en un laptop o simplemente quieres añadir a tu equipo un teclado numérico más ergonómico, éste de Kmashi está de oferta y solo cuesta $10 hoy.

2 Cables Lightning de 10', $15 con código J5WSFAHZ

¿Cansado de que tu cable Lightning no sea lo suficientemente largo como para que te puedas tumbar en el sofá? Hazte con un pack de 2 cables de 10' por tan solo $15 cuando usas el código J5WSFAHZ.

Si te gustan los negros perfectos y los colores vibrantes (a quién no le gusta la calidad), este televisor OLED de LG está de oferta otra vez por $1399 hoy, sin impuestos para la mayoría de compradores.

Tal y como esperarías de cualquier televisor de alta definición estos días, este OLED tiene un panel 4K y Dolby Vision HDR. El hecho de que sea OLED implica que los negros están mejor definidos y los colores se destacan más, frente a cualquier monitor LCD. Sí, es más de lo que pagarías por un televisor convencional, pero tus ojos te lo agradecerán.

Si no cuentas con presupuesto suficiente para invertir en una GoPro HERO5 de $400, hoy puedes hacerte con la HERO4 Silver de segunda mano por tan solo $199.

Esta cámara no graba a 4K con velocidad de 30fps, pero el modelo Silver tiene una pantalla táctil como la de la HERO5 y su calidad de 1080p sigue siendo igual de increíble. Éste es el mejor precio que hemos visto por una GoPro de segunda mano, así que ya no tienes excusa para no tener una cámara de acción.

¿Estás pensando en montar una oficina con varios monitores? No dejes escapar estar oferta para hacerte con un monitor Dell de 1080p y 23'’ por tan solo $90, un gran precio para el modelo VESA. Ésta es la primera vez que el monitor reduce su precio por debajo de los $110.

Adaptador Aukey con 4 USB y 2 Enchufes, $16 con código OUTLETA6

$16 es el precio normal que pagarías por una estación de carga con 4 USB, pero este adaptador de Aukey también incluye dos enchufes convencionales, para que tus lámparas no se queden con hambre.

¿Quieres averiguar de primera mano por qué todo el mundo está obsesionado con las pilas recargables Eneloop? Este pack de 8 pilas AA está disponibles en Amazon por tan solo $16 hoy, el mejor precio que hemos visto hasta la fecha. Incluso si tienes ya algunas pilas, puedes aumentar tu colección, que nunca está de más.

Si las Eneloops de Panasonic se agotan, os recomendamos haceros con el pack de AmazonBasics, que está disponible por el mismo precio. Muchos son los que aseguran que ambas marcas de pilas son en realidad el mismo producto con diferentes nombres. Las dos son fabricadas en Japón y vienen cargadas con energía solar, así que no creo que sea una coincidencia.

HOGAR

Luz Con Activación Por Movimiento OxyLED, $10 con código OXYLS101

Miles de nuestros lectores (incluyéndome a mí mismo) han comprado la luz Vansky para la cama, con sensor de movimiento. OxyLED acaba de lanzar su propia versión y la puedes conseguir por tan solo $10 por tiempo limitado.

Te aseguro que es una maravilla y una de esas compras que te cambian la vida. Es super cómodo para cuando vayas al baño en mitad de la noche y necesites una luz leve. Igual para cuando vas a la cama y no quieres encender la luz principal. Además, queda muy bien como elemento decorativo. No te olvides de usar el código al procesar tu pedido para beneficiarte del descuento.

Swiffer WeJet, $10 con cupón de $2

El Swiffer WetJet nos brinda una manera fácil de limpiar suelos de madera, baldosas y suelos laminados. Amazon te ahorrará otros $2 cuando uses el cupón que se adjunta con el producto.

Actualizado: ¡ahora solo cuesta $10!

En el pasado hemos recogido varias ofertas de las bolsas de ositos de Haribo, pero éste es el mejor precio que hemos encontrado en 2017. Una bolsa de 5 libras (sí, 5 libras!) te costará $11 cuando la compres a través de la opción de Subscribir y Ahorrar (puedes cancelar después de realizar tu primer pedido, ¿por qué no?). Si quieres que te llegue más rápido, con Prime, gasta $12.

Nadie, absolutamente nadie, se disgustará si le regalas una bolsa con cinco libras de ositos de Haribo.

Cuando cocinas con aceite de oliva tienes tres opciones: puede que se te vaya la mano y eches de más, puede que ensucies una cuchara para nada o puedes utilizar este dosificador de Vremi por $18, que mide la cantidad exacta de aceite antes de que lo eches. Yo ya sé por qué opción me voy a decantar a partir de ahora. Por cierto, éste es un regalo perfecto para cualquier persona a la que le guste cocinar.

30% de descuento en tu pedido online con el código COFFEELOVE

¿Enamorado del café? Tranquilo, entiendo tu pasión. Por eso, te gustará saber que Starbucks está ofreciendo un 30% de descuento en pedidos online cuando usas el código promocional COFFEELOVE. Porque sabes que el café siempre será tu acompañante perfecto para el día de San Valentín.

ESTILO DE VIDA

J.Crew Factory está tirando la casa por la ventana ofreciendo descuentos del 50% en todos sus productos, para celebrar las rebajas de President’s Day. Normalmente, los descuentos que ofrecen tienen limitaciones, pero en esta ocasión no hay ningún “pero”. Todos los precios aparecen ya con sus respectivos descuentos, incluso aquellos productos que ya se encontraban en oferta. No te lo pienses dos veces.

P90X es uno de los DVDs de entrenamiento en casa más conocidos y la nueva versión P90X2 no puede faltar en tu colección. Está de oferta hoy en Amazon por tan solo $50, $90 menos de lo habitual. Ya no tienes excusa para no hacer ejercicio.

Puede que quede poco para que el invierno se acabe, pero seguro que el frío ha afectado a tus labios. Ya no te despertarás con la piel reseca si te haces con este 25% de descuento en Amazon. Compra cualquier producto para cuidar bien de tus labios.

Si necesitas un poco de ayuda con tu propósito de Año Nuevo de ponerte en forma, hoy Amazon y Fitbit te echan una mano.

Estos precios no son tan increíbles como los que vimos en Black Friday, pero encontramos descuentos de entre $20 y $50. Además, se incluyen los nuevos y excelentes Fitbit Charge 2 y el Flex 2. Amazon los ha categorizado como regalos de San Valentín, lo cual podría causar algún que otro conflicto con tu pareja y tu media naranja no te ha pedido uno. Pero siempre está bien tener un dispositivo de vestir que controla tu actividad física.

MEDIA

Si ya cuentas con una buena colección de películas de Miyazaki, es hora de que se las introduzcas a familiares y amigos. Target está ofreciendo una película gratis del estudio Ghibli cuando compras 2. Disponibles en Blu-ray y DVD.

VIDEOJUEGOS

El SteelSeries Rival 100 de $30 parece un ratón convencional a primera vista, pero incluye seis botones programables, ajuste del DPI hasta los 4000 y 16.8 millones de colores RGB en su iluminación. Ideal para los amantes de los juegos en PC.

Attack on Titan, $30- PS4 | Xbox One

Si llevas tiempo queriendo echar una partida a Attack on Titan, por este precio no te puedes resistir. $30 por la versión del juego en PS4 y Xbox One.

Hora de desatar tu pasión por el baloncesto y los videojuegos con NBA 2K17 que ahora se encuentra de oferta en PS4 y Xbox One. Si no eres apasionado de los videojuegos de deportes, prueba el modo MiCarrera de 2K17 porque creo que va a cambiar tu percepción.

¿Necesitas un mando extra para tu Xbox One? La tienda de Newegg en eBay lo ofrece hoy por tan solo $40 en color blanco, el mismo precio que vimos por Black Friday.

El nuevo mando de Xbox One S es una mejor del original, con mayor alcance inalámbrico y Bluetooth que te permite conectarlo a tu PC sin necesidad de usar un adaptador.

¿Qué mejor manera de celebrar un nuevo juego de Zelda (junto a una nueva consola de Nintendo) que un libro oficial llena de bellas ilustraciones? Esta guía de Breath of the Wild incluye un mapa en formato póster, 16 páginas llenas de ilustraciones y, sí, una guía completa para el juego.

Esta guía apareció en Amazon por $40 hace unos días, pero ahora puedes reservarla por tan solo $24. Si el precio vuelve a descender de aquí a marzo, aparecerá reflejado automáticamente en el pago final.