Calzado para salir a correr, impresos de ‘Star Wars’ y un asador eléctrico muy popular, entre las ofertas más destacadas de este lunes.

TECNOLOGÍA

Anker SoundCore, $29 con código ANKSPK77

El Anker SoundCore barrió a la competencia y se convirtió en el altavoz favorito más económico (y con Bluetooth) de nuestros lectores. Hoy puedes sumarte a la moda por tan solo $29.

Además de ofrecer una buena calidad de sonido y un gran alcance de Bluetooth, lo que más destaca del SoundCore es la duración de su batería, que llega a las 24 horas. Básicamente no tendrás que preocuparte por tener que estar conectándolo a la corriente mucho, lo cual es siempre una tarea molesta.

Hootoo TripMate Titan, $38 con código A7EKH25E

Si viajas con frecuencia, el HooToo TripMate Titan está a punto de convertirse en tu mejor acompañante por toda la tecnología que integra:

Router de viaje: convierte cualquier puerto Ethernet que encuentres en una red Wi-Fi. Ideal para hoteles y centros de convenciones, por ejemplo.

convierte cualquier puerto Ethernet que encuentres en una red Wi-Fi. Ideal para hoteles y centros de convenciones, por ejemplo. Batería de 10.400mAh : carga tu smartphone o tablet con esta batería portátil.

: carga tu smartphone o tablet con esta batería portátil. File Hub: transfiere archivos desde cualquier microSD, disco duro o USB a tus dispositivos, sin usar cables. Puedes reproducir películas en viajes largos, por ejemplo.

Hoy en Amazon puedes hacerte con este productor de TripMate por tan solo $38 con el código promocional . No sabemos cuántos tienen en stock o cuánto durará el código promocional A7EKH25E, pero yo que tú me daría prisa, antes de que se agoten.

Batería Aukey 10000mAh, $15 con código AUKPBN51

Esta batería de 10000 mAh no incluye Carga Rápida o USB-C, pero lo importante se esconde en su diseño: es fina y delgada, por lo que cabe en cualquier bolsillo. Ideal para viajar con ella a todas partes.

Auriculares Bluetooth Cowin E-7 con cancelación de ruido, $39 con código AU2KA500

No hace falta que vendas un riñón para comprarte unos auriculares Bluetooth con cancelación de ruido. Los Cowin E-7 tienen cuatro estrellas y cuestan tan solo $39 en estos momentos (con un descuento de $31 al usar el código promocional AU2KA500).

Puede que no sean tan populares como los auriculares de Sony o Bose, pero ofrecen una autonomía de 30 horas, los podrás usar con un cable una vez que la batería haya muerto y, sí, la cancelación de ruido funciona bien, según podemos ver en las reviews.

HOGAR

Eufy, la marca de hogar de la compañía Anker, vuelve a poner sus luces de decoración en oferta, a su precio más bajo, acompañado de la posibilidad de ajustar el brillo y aplicar diferentes efectos. Nuestros lectores han comprado ya miles de luces de Eufy, por lo que estoy convencido de que tienen jardines o terrazas bien decorados. Si todavía no eres uno de ellos, ¡súmate al movimiento!

Justo a tiempo para el 4 de mayo (“may fourth...”) puedes hacerte con unos impresos de ‘Star Wars’ rebajados. Solo hoy puedes escoger entre un bombardero TIE o un infográfico de la Estrella de la Muerte por menos de $20. Producto de Inked and Screened.

Este asador eléctrico de char-broil por $168 te permite preparar cualquier comida, como cecina, costillas o cualquier otra cosa, con tan solo presionar unos cuantos botones. Integra tecnología de precisión de temperatura y una caja de humos para controlar todos los aspectos del resultado final de la carne. El precio de hoy es el más bajo hasta la fecha, por lo que tendrás dinero de sobra para comprar toda la carne que necesites.

Dyson V6 Motorhead de segunda mano, $168 con código PERFECTSTART

Dyson dominó el año pasado entre las aspiradoras favoritas de los lectores de Kinja Deals y hoy puedes hacerte con una Dyson V6 Motorhead en eBay por tan solo $168 con el código promocional PERFECTSTART. Te resultará casi imposible encontrar una Dyson por menos de $200 y menos en la tienda oficial de la compañía dentro de eBay. Date prisa antes de que otra persona te aspire esta oferta.

Si el aire reseco del invierno te está dando problemas, entonces necesitas un humidificador, como éste de Eufy (la división casera de la marca Anker). El Humos Air 1.0 puede funcionar durante 20 horas gracias a su tanque de un galón y puede humidificar toda una habitación con aire caliente o frío, dependiendo de la estación del año. $36 es el mejor precio hasta la fecha.

Hoy te presentamos un producto un tanto tonto, pero que hará tu vida más fácil. El doble plato Joseph Joseph es un pequeño gran invento para comer edamame, aceitunas, pistachos y otras cosas para picar que dejan restos. Está disponible hoy en Amazon por solo $13.

Si todavía no sabes muy bien cómo funciona, es sencillo: simplemente rellena de comida la parte superior del bol y deposita los restos de comida en los laterales del mismo. Sí, al final del día tendrás que limpiar dos platos, pero este bol ocupa la mitad de espacio en tu mesa y no tendrás que estar mirando los asquerosos pipos de las olivas mientras terminas el resto de tu cena. El precio de hoy es muy bueno, así que no lo dejes escapar.

Todo el mundo debería tener una buena escalera para llegar a los muebles más altos de la casa. Hoy puedes hacerte con este modelo de Greenco, que soporta hasta 300 libras de peso, por tan solo $10.

Parece que a mucha gente no le gusta la idea del bidet, lo cual, no tiene sentido, porque son fantásticos. Hoy, en Amazon, puedes hacerte con un bidet Greenco que funciona prácticamente con cualquier baño y solo cuesta 19 dólares. Eso no es nada por un producto que usarás prácticamente todos los días. Este descuento podría desaparecer en cualquier momento, así que levántate rápido del baño y hazte con él.

ESTILO DE VIDA

Probablemente ya lleves unas cuantas semanas saliendo a correr, pero si necesitas una excusa para comprar calzado más cómodo, hoy Amazon te la da. La plataforma ha rebajado dos estilos para hombre y dos estilos para mujer en calzado de Saucony. Todos están disponibles por menos de $60. Estos precios estarán disponibles solo hoy.

Fitbit Alta es uno de los pocos dispositivos para controlar el ejercicio físico que luce bien en tu muñeca y, además, te permite cambiar su banda por otros modelos. Hoy puedes hacerte con uno en Amazon por solo $100.

Si quieres un modelo más pequeño y fino, entonces hazte con el FitBit Flex 2 por solo $60.

MEDIA

Si eres un fan empedernido de “The Office”, no puedes perderte el set completo de la serie por solo $39. Ten en cuenta que se trata de un set de DVDs, no Blu-ry (te lo digo mirando a la cámara de manera sarcástica).

JUEGOS

El drone Starship Enterprise de Air Hog es el regalo ideal para cualquier fanático de Star Trek. Date prisa, porque ahora mismo lo puedes encontrar por tan solo $30, el precio más barato hasta la fecha.

Si llevas meses esperando un descuento para poder comprar el casco de realidad virtual de PlayStation, hoy estás de suerte, ya que puedes hacerte con él por $50 menos de lo habitual. Es la mejor oferta hasta la fecha.

Ten en cuenta que en el pack no se incluye la cámara o los mandos de PS Move que necesitarás con ciertos juegos.

Watch Dogs 2 da un salto gigantesco con respecto al primer título de la saga y Amazon lo está ofreciendo hoy por solo $30, disponible para PS4 y Xbox One. El mejor precio hasta la fecha.