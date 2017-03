El enchufe más pequeño de WeMo, un ventilador de Dyson que también puede calentar una habitación y el cargador de coche más inteligente que hemos visto se encuentran entre de las ofertas más destacadas de este miércoles.

TECNOLOGÍA

Cargador de coche Nonda, $13 con código KINJAD20

El cargador original para coche de la marca Nonda era un dispositivo con dos puertos USB muy mal integrados, pero el nuevo cargador rediseñado con Carga Rápida 2.0 soluciona todos los problemas anteriores por tan solo $13 con el código KINJAD20.

Se trata de un precio excelente para cualquier dispositivo con Carga Rápida, pero Nonda tiene algunas características que lo hacen especial. Destacamos, por ejemplo, el hecho de que tu smartphone pueda ser conectado al cargador mediante Bluetooth y, cada vez que la conexión se vea interrumpida (porque hayas apagado tu coche), la aplicación del cargador te mostrará la localización de tu vehículo para que nunca te olvides de donde lo dejaste.

Además, puedes mantener el control de las millas que has recorrido para tus gastos a la hora de declarar impuestos (gratis por 60 recorridos al mes, $3/mes o $30/al año si quieres recorridos ilimitados). También puedes controlar la calidad de la batería de tu coche si pagas $1 más al mes. Si no te interesan todas estas características, recuerda que es un gran cargador con localizador por tan solo $13.

Este dispositivo fue ideado para todas aquellas mentes olvidadizas que nunca recuerdan donde dejan las cosas y hoy puedes hacerte con cuatro Tiles (y dos diseños diferentes) por tan solo $70, el precio más bajo.

En el pack encontrarás dos Tile Slims, que están diseñados para que puedas meterlos en tu monedero o cartera o para pegarlos a cualquier objeto. También se incluyen dos Tile Mates, que puedes meter en tu llavero o bolsas. Una vez que hayas colocado tus Tiles, simplemente usa la app en tu smartphone para localizar los objetos perdidos a través de Bluetooth. Los Tiles emitirán un sonido para que puedas localizarlos fácilmente. Y si te encuentras fuera del radio de Bluetooth, entonces Tile mandará información de su localización a un mapa una vez que se encuentre dentro del rango de Bluetooth.

Estos Tiles costarían normalmente $100, pero hoy te llevarás cuatro por tan solo $70. Una oferta fantástica.

¿Cansado de comprar cables de expansión en los que, cuando enchufas algo, ya no te cabe nada más? Esto debería ser prohibido por ley, pero hasta entonces tenemos una solución: un cable diferente y bien diseñado.

El PowerCube presenta un diseño único con cuatro enchufes de diferentes tamaños integrados en un cubo, más dos puertos USB localizados en una de las caras del cubo. Así, cada enchufe tendrá su propio espacio y hoy puede ser tuyo por tan solo $16.

Sí, puedes tomar prestado el login de un amigo para acceder a los contenidos de cable, pero luego sufrirás un retardo de 90 segundos de los eventos más importantes que estén siendo comentados por Twitter. Esto tiene una solución sencilla con una antena amplificadora de tan solo $15, con la que podrás ver la CBS (y otras cadenas) en directo, gratis y con una calidad de imagen excelente. Puede que no alcances a ver TBS o TNT pero podrás disfrutar de un montón de contenidos en el televisor.

Revisa la guía de Lifehacker antes de comprarla para averiguar si una antena interior funcionará bien en tu zona. Si vives demasiado lejos de las torres de emisión, entonces deberías optar por esta antena direccional para tu tejado por solo $33.

Amazon Fire Tablet de 16GB, $60 con código FIREBUNDLE

Puede que la tablet Amazon Fire no integre una tecnología revolucionaria, pero hey, hace las veces de televisor portátil y de navegador web por solo $60. Hoy puedes hacerte con la versión de 16GB (que normalmente cuesta $70), una funda y un protector de pantalla por solo $60 con el código promocional FIREBUNDLE. Sí, son $10 menos de lo que pagarías por la tablet por sí sola.

Siempre nos hacen falta cables de carga extra (para casa, la oficina, viajar, etc.) y por eso hoy te traemos un pack con 4 cables Lightning y uno de 5 cables microUSB.

La mitad de nuestros dispositivos se cargan a través de puertos USB, así que tiene sentido que comiences a comprar regletas que incluyan enchufes convencionales y puertos USB. Por $16 hoy puedes hacerte con un modelo para tu mesita de noche o con una regleta de estilo tradicional con más enchufes y un cable de 5'.

Soporte de smartphone, $6 con código 6VGBXP2D

No hay mucho que podamos decir acerca de este producto, tan solo que cuenta con 4000 valoraciones, 5 estrellas y luce genial. Cuesta tan solo $6 con el código 6VGBXP2D. Tienes que comprar uno para tu escritorio. Punto.

Los auriculares SoundBuds de Anker figuran entre los favoritos de nuestros lectores y ahora puedes conseguir la nueva versión con el mayor descuento que hemos encontrado hasta la fecha.

Los SoundBuds Slim, tal y como intuyes por el nombre, son mucho más pequeños que los originales (increíblemente pequeños y eso que esconden Bluetooth y baterías en su interior). A pesar de su diminuto tamaño, la batería ofrece una buena autonomía, porque nos da siete horas de duración y solo tardan 90 minutos en cargarse completamente.

Anker ofreció un descuento de $6 el día que lanzó los auriculares, por lo que el total era de $24, pero hoy los puedes conseguir por tan solo $22.

HOGAR

El enchufe inteligente WeMo Mini no es solo una versión más pequeña del popular WeMo original, sino que también es más barato. Casi siempre lo vemos por $35, pero hoy Amazon lo ha rebajado a $30.

Sí, es diminuto, pero integra la misma tecnología de su hermano mayor con soporte para recetas IFTTT, Alexa y modo Fuera de casa. Dispositivo imprescindible si quieres un hogar inteligente.

Cada vez que veo un ventilador de Dyson pienso que va a abrir un portal a otra dimensión. Amazon está rebajando en estos momentos el precio de algunas unidades de segunda mano certificadas. Con el ventilador no solo podrás producir aire frío, sino que también expulsará aire caliente por solo $150. Es el mejor precio hasta la fecha por un producto de Dyson. Estamos seguros de que esta oferta saldrá volando en pocas horas, así que date prisa para conseguir tu unidad antes de que venga el calor fuerte.

No importa como te guste poner tu smartphone en el coche, Anker tiene un soporte para todos los gustos y hoy tiene varios productos de oferta. Echa un vistazo a este modelo de $9 que combina la facilidad y el minimalismo de un soporte magnético sin que bloquee el conducto de ventilación.

Organizador de calzado MaidMAX, $7 con código EEQN6579

Tus zapatos no deberían estar tirados por el suelo provocando el caos total. Por tan solo $7 puedes tener todo tu calzado colgado y organizado de manera elegante en la puerta de tu armario.

La mejor manera de iluminar tu porche o jardín, sin tener que lidiar con cables, son estas luces solares de Mpow con sensor de movimiento. Hoy puedes hacerte con una por $16 o comprar varias unidades y ahorrar. Asegúrate de usar los códigos promocionales en cada caso.

Despertador de Luces Vansky, $29 con código JN5RVFEH

Los despertadores de luces de Philips se encuentran en el listado de productos favoritos de nuestros lectores, pero ahora, Vansky ha comenzado a ofrecer su propia versión, por un precio más reducido.

Tal y como ocurre con el despertador de luces de Philips, el Vansky Sunrise comienza a emular la salida del Sol 30 minutos antes de que tengas que despertarte y finaliza el espectáculo mañanero con una selección de alarmas naturales o la estación de radio FM que escojas. Tu cuerpo se sentirá mucho mejor una vez que haya llegado la hora oficial de despertarse y atrás quedarán aquellos tiempos en los que te levantabas con sobresaltos. Puedes escoger entre diferentes luces, algo que los modelos de Philips no ofrecen.

Por $29 es una compra que no debes pensarte dos veces.

ESTILO DE VIDA

$10 de descuento en Ultra Light Down para hombre y para mujer

Hace un par de semanas me hubiera reído al escuchar a alguien decir que el invierno no había acabado, pero teniendo en cuenta lo que está pasando en estos momentos por la costa Este... No es tarde para hacerse con un chaleco Ultra Light Down de Uniqlo con $10 de de descuento para hombre y para mujer.

Rodillo para los músculos de Naipo, $10 con código KINJA604

Si estás todo el día dándole al gimnasio y estás cansado de lidiar con nudos en los músculos, este rodillo masajeador es lo que necesitas. Puede que duela un montón cuando lo estés usando, pero te sentirás mucho mejor después. Por $10 y el código promocional KINJA604 puedes mejorar tu relación con el gimnasio.

JUEGOS

La espera para el lanzamiento de Final Fantasy XV mereció la pena y si te perdiste todas las ofertas pasadas, Amazon vuelve a ofrecer el juego por solo $35. Es el mejor precio que hemos visto junto a la oferta de Gold Box de principios de año.

Tus compañeros de trabajo y familiares te temerán si te ven con una pistola Nerf y más si te haces con el modelo Rival Atlas XVI-1200 por su precio más bajo hasta la fecha: $25. Esta pistola lanza dos bolas amarillas a 80 pies por segundo. Buena suerte esquivando eso.

La edición Pathfinder de Mass Effect Andromeda es una de las ediciones limitadas más completas que he visto hasta el día de hoy. Esto es lo que incluye:

Una mochila en la que cabe un laptop de hasta 15'’.

Una guía completa de tapa dura. Solo disponible en la Edición Pathfinder.

Código para DLC, que incluye booster para Pack Mutijugador, armas y equipamiento para comenzar con ventaja.

Carta de bienvenida escrita por Jien Garson.

Un mapa de la Galaxia Andromeda de 11'’x17'’.

Diario de campo de 32 páginas con dibujos hechos a mano y que narran tu aventura.

Sobre con la marca Andromeda donde se incluyen el mapa y la carta de bienvenida.

Guía digital compatible con dispositivos móviles.

Esta edición costaba $120 en su lanzamiento y luego estuvo disponible por $90 durante varios días, así que $78 es un precio inigualable. Si la reservas ahora y el precio disminuye aún más, Amazon te cobrará automáticamente el precio más bajo una vez que lo envíe

Los miembros de Prime todavía están a tiempo de pedir el juego por sí solo con el 20% de descuento. Ten en cuenta que no verás el descuento aplicado hasta procesar tu pedido.