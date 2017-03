Civilization VI, una batería portátil para Nintendo Switch y almohadas para aquellos a los que les gusta dormir boca abajo son algunas de las ofertas más destacadas de este jueves.

TECNOLOGÍA

Jackery Titan S, $40 con código 98QOPI4I

Tenemos malas noticias: Nintendo Switch solo dispone de una autonomía de tres horas cuando no está conectada a la corriente. ¿Las buenas noticias? Nintendo ha decidido usar el estándar USB-C para cargar tu consola, por lo cual puedes usar una batería externa y seguir jugando a Zelda.

La batería Titan S de Jackery incluye dos puertos USB (uno con Carga Rápida 2.0) y un puerto USB-C tanto de entrada como de salida. Esta batería ayudará a que la autonomía de tu consola dure un poco más. Así que, enchufa un cable C-C, ponte cómodo en tu asiento y disfruta de tu viaje sin que tengas que sufrir ansiedad por que la batería de tu Switch se acabe.

El estándar USB-C se esta apoderando del mundo y es hora de que te vayas adaptando a los nuevos tiempos con estos cables y adaptadores de Anker, entre los que se incluyen los favoritos de nuestros lectores: PowerLine y PowerLine+ o también puedes transformar cualquier microUSB a USBC por tan solo $6.

Los AirPods de Apple llevan disponibles durante unos meses, pero los tiempos de espera para hacerse con unos llegaban a las seis semanas. Pero si los compras en AT&T ahora mismo, te los envían en tan solo tres días (o al menos, en estos instantes en los que estoy escribiendo el articulo). No durará mucho.

Actualización: También disponibles a través de Verizon. ¡Gracias @El_Cliente!

Si eres fan de los productos de Apple, los AirPods te van a enamorar.

Hace mucho que Amazon no ofrece un buen laptop de descuento, así que si necesitas un nuevo equipo en casa, deberías echarle un vistazo al Thinkpad Yoga de Lenovo, disponible por $280.

Este laptop usa Windows 10, pero su precio es muy similar al de los Chromebook. Eso sí, su potencia es mucho mayor al usar 4GB de RAM, 128GB de SSD y un procesador de cuatro núcleos de Intel. Cuenta con una pantalla de 11.6'’ y una resolución de 1366x768. Al tratarse de un Yoga, podrás utilizarlo en diferentes posiciones. ¿Necesitas llevártelo a cualquier parte? Conviértelo en un tablet. ¿Estás terminando trabajo en un avión o quieres ver una película? Ponle o quítale el teclado.

¿Es un laptop revolucionario? Nop. Pero se trata de una buena oferta por tan solo $280. Ten en cuenta que este precio solo estará disponible hoy.

Filehub de RAVPower, $28 con código VZYR27KK

Ahora mismo puedes ahorrar $5 en el Filehub de RAVPower, un dispositivo de viaje que reúne varios gadgets en un solo accesorio: hace las veces de batería portátil de 3,000mAh y de reproductor de multimedia que puede acceder a tus archivos a través de USB o tarjetas SD y emitirlos en tus smartphones y tablets. Perfecto para que puedas ver pelis en vuelos largos, sin tener que sacrificar el almacenamiento de tu tablet.

El altavoz Bluetooth MEGABOOM es la versión más grande, con resistencia al agua del mejor altavoz con Bluetooth del mercado y Best Buy está ofreciendo hoy unidades de segunda mano por tan solo $160, uno de los mejores precios hasta la fecha.

Casco de realidad virtual TaoTronics 3D, $10 con código LVHVZM7H

En varias ocasiones hemos compartido ofertas de cascos de realidad virtual “premium” de Google Cardboard, pero estos de hoy incluyen unos botones magnéticos en sus laterales, por lo cual no tendrás que configurar un Bluetooth remoto para navegar en aplicaciones de realidad virtual. Si todavía no has jugado con un Google Cardboard, ahora es el momento.

Mañana será lanzada la nueva versión del firmware para PS4, por lo cual, al fin tendremos la posibilidad de usar discos duros externos para almacenar nuestros juegos. Si todavía no te has hecho con uno, compra el Toshiba Cancio Connect II de 2TB, que está disponible por su precio más bajo hasta la fecha.

La versión Elements de la marca WD está un poco más barata, pero tendrás que esperar varios días para recibirla.

Anker PowerDrive 2 Elite, $10 con código KINJA212

El nuevo PowerDrive 2 Elite de Anker funciona con una capacidad de 12W en sus dos puertos y, además, luce muy bien. Usa el código promocional KINJA212 al procesar tu pedido para ahorrar $6.

Altavoz portátil de Anker, $14 con código AUKEYM29

El altavoz portátil de Aukey es el más pequeño que he visto que cuente con dos salidas de audio (cada una de 3W) y hoy puedes metértelo en tu bolsillo por tan solo $14 cuando usas el código AUKEYM29.

Los auriculares SoundBuds de Anker figuran entre los favoritos de nuestros lectores y ahora puedes conseguir la nueva versión con el mayor descuento que hemos encontrado hasta la fecha.

Los SoundBuds Slim, tal y como intuyes por el nombre, son mucho más pequeños que los originales (increíblemente pequeños y eso que esconden Bluetooth y baterías en su interior). A pesar de su diminuto tamaño, la batería ofrece una buena autonomía, porque nos da siete horas de duración y solo tardan 90 minutos en cargarse completamente.

Anker ofreció un descuento de $6 el día que lanzó los auriculares, por lo que el total era de $24, pero hoy los puedes conseguir por tan solo $22.

HOGAR

A todos nos gusta usar vasos y termos para llevar nuestro café con nosotros a todas partes. Starbucks está ofreciendo un descuento del 30% en algunos de sus productos más populares dentro de este departamento. No hay mejor acompañante para la oficina.

Si te gusta dormir boca abajo, entonces es mejor que tengas una almohada especial para estar más cómodo. Seguro que en más de una ocasión has escuchado que esta postura no es la ideal para dormir. El Gold Box de Amazon de hoy no te juzgará por la postura en la que duermes y puedes hacerte con una almohada especial que cuesta mucho menos de lo que pagarías por ella normalmente.

Enchufe Inteligente Koogeek, $24 con código TQHF38XS

Solemos ver descuentos en enchufes WeMo y TP-Link, pero este enchufe inteligente Koogeek está certificado con HomeKit de Apple y cuesta tan solo $24 hoy, el mejor precio hasta la fecha.

El enchufe inteligente Koogeek Wi-Fi incluye una aplicación para que puedas apagar o encender tus electrodomésticos (también puedes programarlos). La principal característica de este producto es que puedes controlarlo con Siri desde tu iPhone o desde el Centro de Control en iOS 10. No te olvides de usar el código TQHF38XS la hora de procesar tu pedido.

Anker Lumps E1, $46 con código J2I5MZ4H | Anker Lumos 2, $50 con código OXQ486R7

Las lámparas Lumos de Anker se encuentran entre las favoritas de nuestros lectores y hoy tenemos dos modelos superiores rebajados.

La Lumos E1 es la lámpara de escritorio ideal. Viene con cinco iluminaciones diferentes (que te pueden ayudar a aumentar la productividad), seis niveles de intensidad y dos puertos de carga USB para tus dispositivos. Usa el código J2I5MZ4H al procesar tu pedido para ahorrar $9.

Si eso no es lo que buscas, el Lumos E2 es una especie totalmente diferente. No se apoya en tu escritorio, como la Lumos E1, sino que se acopla en uno de sus bordes e incluye una base giratoria y una parte superior articulable para colocar la luz de la manera que mejor te convenga. Desafortunadamente, este modelo no incluye puertos USB, pero sí que tiene cuatro iluminaciones diferentes. Usa el código promocional OXQ486R7 para conseguir $15 de descuento al procesar tu pedido.

Pack de 6 focos TaoTronics, $12 con código ZTF822WF

¿Todavía no has dado el salto a los LED? Amazon te vende este pack de 6 focos blancos de TaoTronics por $12 con el código promocional ZTF822WF. Estos focos alumbran igual que unos de 60W, pero usando solo 9W de electricidad cada uno. Además, muchas compañías eléctricas tienen ofertas cuando demuestras que has comprado uno de estos productos, así que se pagarán por sí solos.

Nota: Con estos focos no podrás controlar el nivel de intensidad de la luz, lo cual no es una sorpresa teniendo en cuenta el precio, pero mejor decirlo por si acaso.

Pack de 4 MiniLinternas LED OxyLED, $14 con código 4OXYMD02

Las mini linternas con luces LED son tan baratas que no tienes excusa para no guardar una en el coche o en casa. Hazte con cuatro de ellas (y podrás hacer zoom con sus luces) por tan solo $14.

Ten en cuenta que necesitarás una batería 18650 o tres AAAs para que funcionen.

ESTILO DE VIDA

Masajeador de hombros y nuca, $38 con código 801Kinja

Este masajeador para el cuello puede que parezca una herramienta de tortura, pero créeme cuando te digo que es todo lo contrario. Ese agarre extraño sirve para ajustar la presión del masajeador y también se calienta. Y además incluye cargador para el coche, así que podrás usarlo de camino al trabajo. Lo vas a disfrutar.

25% de descuento cuando gastas $25 o más en moda y belleza dentro de eBay con el código C20HELLOSPRING

eBay está otra vez de rebajas. En esta ocasión, la plataforma ofrece el 25% de descuento (máximo $50 de descuento) en moda y belleza cuando gastas $25 o más. Puedes revisar todos los productos disponibles desde aquí, pero no te olvidas de usar el código promocional C20HELLOSPRING al procesar tu pedido y de pagar con PayPal para disfrutar de esta oferta.

En estos momentos, si compras una tarjeta regalo de $50 en Nike, obtendrás otra de $10 totalmente gratis. Básicamente te estás llevando $60 para gastar en productos Nike, pero pagando tan solo $50. ¿A quién no le gusta recibir dinero gratis?

MEDIA

Los descuentos en tarjetas regalo de iTunes son cada vez menos frecuentes, por eso no deberías dudar ni un solo segundo en hacerte con esta tarjeta de $50 por tan solo $42.50. Ideal para comprar apps, películas, usar en Apple Music o espacio en iCloud.

VIDEOJUEGOS

Los precios de las entregas anteriores de Civilization disfrutaron de todo tipo de ofertas, pero nos ha costado encontrar una rebaja de precio en Civilization VI. Sin embargo, hoy, Amazon está descontando $12 del juego (vía Steam) y $20 de la versión Deluxe en digital, que incluye la banda sonora y cuatro DLCs. Te recomiendo que compres ésta última.

El nuevo pack de Humble incluye siete (pronto ocho) juegos populares de Steam, todos por $10 o menos. Dentro encontrarás títulos conocidos como Verdun y otros destinados a principiantes como Jotun y Journey Down. Como siempre, puedes escoger tu propia cantidad para donar, pero recuerda que una parte de los beneficios será destinada a la obra de caridad que tú elijas.

Cuando Sony lanzó la PS4 Slim y la PS4 Pro, también cambió ligeramente el diseño del DualShock 4 y de nuevo os presentamos una oportunidad para haceros con él por tan solo $40, sin impuestos para la mayoría de compradores.

Es básicamente el mismo mando que conoces y amas, pero con una nueva luz localizada en la parte superior del panel táctil que le da un toque futurista. Puedes conectarlo vía USB a la consola y jugar sin ningún tipo de retardo.