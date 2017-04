Tus productos favoritos de audio fabricados por Anker, Civilization VI y ropa de primavera para los usuarios de Prime, entre las ofertas más destacadas de este lunes.

Advertisement

Guarda Ofertas Univisión como favorito y síguenos en Twitter para no perderte ningún descuento. El contenido de commerce es independiente del contenido relacionado con temas de Editorial y de Publicidad y si compras algo a través de nuestros artículos, puede que nos llevemos una pequeña comisión por la venta. Haz click aquí para leer más al respecto y no te olvides de apuntarte a nuestro newsletter.

TECNOLOGÍA

Amazon está ofreciendo rebajas de un día en PCs de segunda mano de HP y hay algunas opciones que te resultarán de gran interés.

Esta torre de $121 es uno de los productos más baratos en estas rebajas, pero le puedes dar más potencia con un disco duro de mayor capacidad y se puede convertir en un buen centro multimedia.

Este laptop de $229 también es interesante, ya que la pantalla puede ser desacoplada del teclado y convertirse en un tablet completamente funcional.

¿Qué productos te interesan de estas rebajas? Déjalo en los comentarios.

Anker SoundCore, $31 con código ANKMAY77 | Anker SoundBuds, $23 con código ANKER233 | Anker SoundBuds NB10, $10 con código ANKER260

Anker fabrica los productos de audio favoritos de nuestros lectores, incluyendo altavoces con Bluetooth y auriculares inalámbricos. Hoy encontramos varios modelos en oferta dentro de Amazon.

Los SoundBuds son los auriculares ideales para todo aquel que quiera cortar los cables y el SoundCore impresiona por su base y autonomía de 24 horas.

Intel NUC, $144 para usuarios de Prime

Si quieres montar tu propio cine en casa, no hay mejor manera de empezar que con los packs de computación Next Unit de Intel. Esta pequeña caja contiene un procesador Intel de cuatro núcleos, un par de conexiones de pantalla y Wi-Fi integrado, junto a antenas Bluetooth. Todo ello por solo $144.

El único “pero” es que tendrás que añadir RAM y almacenamiento para que funcione, pero una vez que lo hayas hecho puedes instalar XBMC, Kodi o Plex y empezar con el streaming. $144 es uno de los mejores precios que Amazon ha ofrecido hasta la fecha, pero solo está disponible para clientes de Prime.

Si quieres empezar tu propio podcast o si simplemente quieres que tus llamadas de Skype tengan mejor calidad, el micrófono Blue Snowball es uno de los más populares y baratos de Amazon. Hoy puedes hacerte con la versión negra por solo $40, $10 menos de lo habitual.

¿Todavía tienes un dispositivo que solo acepta las tarjetas SD y no las microSD? Amazon te vende esta popular tarjeta de SanDisk por solo $10 y viene con 32GB.

Este cargador de Aukey para el coche incluye un puerto USB-C y Carga Rápida 3.0. Se trata de un precio ideal para cualquier cargador de coche, pero teniendo en cuenta que ofrece lo último en tecnología, yo no me lo pensaría dos veces.

HOGAR

Casper parece ser la mejor marca de colchones para todo el mundo, pero no para tus invitados. Deberías acomodarles en este colchón hinchable de Insta-Bed, que está disponible hoy por tan solo $96.

Advertisement

Advertisement

Es un precio más elevado con respecto a la mayoría de los colchones hinchables, pero éste incluye una bomba que se encarga de mantener el colchón siempre inflado al mismo nivel, uno de los problemas más frecuentes con este tipo de productos. Todo un milagro.

En el pasado el colchón estuvo disponible más barato, pero éste es el mejor precio que hemos visto en Amazon en varios meses.

Si alguna vez has comido un buen filete, seguro que estaba hecho al estilo “sous-vide” (al vacío). Aprende a cocinar con este estilo al usar el circulador de Anova con Wifi. Uno de los más vendidos que hoy está disponible por tan solo $140.

Sponsored

En la web de Lifehacker te explican cómo usar la técnica de “sous-vide” (cocina sellada a fuego lento), pero la idea es que puedas sellar tu comida al vacío y a continuación la cocines durante un largo periodo de tiempo. El resultado es una carne cocinada a la temperatura perfecta. Suena un tanto extraño, pero créeme cuando te digo que el resultado es mágico.

Amazon tuvo este mismo modelo hace un par de semanas por $1 menos y se agotó en cuestión de horas, así que no dejes escapar esta oportunidad.

Pack de 2 soportes Mpow para los conductos de ventilación, $8 con el código ZYZPEJUQ

Seguramente que a estas alturas ya conozcas estos dos soportes magnéticos de Mpow para el coche y que puedes colocar cómodamente en los conductos de ventilación. Pero, ¿por qué comprar dos? Muy sencillo. Mi consejo es que dejes uno en tu coche y otro en la maleta para cuando viajes y alquiles un coche. También lo puedes usar de soporte en las bandejas de los aviones para ver películas.

Los mecheros de Zippo son geniales para aquellos que siempre andan nerviosos haciendo algo con las manos o que quieran prender algo. Este modelo cromado está más barato que nunca.

No te olvides de usar el líquido de Zippo si lo necesitas.

El nuevo termostato inteligente Nest 3.0 con una pantalla de mayor tamaño está disponible por solo $219 hoy, un descuento inusual de $30. Los termostatos de Nest suelen ser rebajados a $199 dos veces al año, pero si estás deseando comprártelo, ahora es una buena oportunidad para hacerlo. Yo lo tengo desde hace unos meses y no podría vivir sin él. Realmente te hace la vida mucho más cómoda.

Nest fue el primer termostato inteligente, pero el Ecobee3 es superior en algunos aspectos, como en la posibilidad de poder controlar la temperatura en otro rincón del hogar gracias a sus sensores adicionales. Normalmente está disponible por $250, pero este mes puedes hacerte con él por solo $195.

ESTILO DE VIDA

Ahora que estamos inmersos en plena limpieza de primavera, necesitamos encontrar ropa para los huecos que hemos dejado en los armarios. Amazon te ayuda con sus rebajas de primavera para mujer. Los miembros de Prime pueden escoger entre camisetas, pantalones, vestidos y mucho más con descuentos de hasta el 50%. Se trata de una oferta de Gold Box, por lo que estos precios solo estarán disponibles hasta el final del día o hasta que se agoten las existencias.

Pack de 4 boxers de Lapasa para hombre, $20 con código LAPASA10

Es difícil encontrar boxers que cuesten tan solo $5, así que no dudes hacerte con este pack de cuatro boxers de Lapasa por solo $20.

MEDIA

The Force Awakens ha sido inmune a cualquier tipo de descuento desde su lanzamiento en Blu-ray el año pasado. Si el lanzamiento del tráiler de The Last Jedi la semana pasada te dejó con ganas de volver a ver The Force Awakens, entonces $18 es un buen precio para el combo de la película en Blu-ray/digital.

JUEGOS

Los precios de las entregas anteriores de Civilization disfrutaron de todo tipo de ofertas, pero nos ha costado encontrar una rebaja de precio en Civilization VI. Hoy está más barato que nunca en Amazon: por solo $40. También está disponible en Green Man Gaming. No sabemos cuánto durará exactamente esta oferta, así que descarga tu copia antes de que sea demasiado tarde.

Los propietarios de PS4 pueden hacerse con Skyrim por tan solo $25 hoy, junto a todos sus DLC y mods. El precio es para todos los jugadores, así que aprovéchalo antes de que vuelva a subir.

Sé que suena a típico problema de primer mundo, pero si tú también odias tener que esperar a que tu mando de Xbox One se encienda y se sincronice con la consola para pausar, tan solo, un vídeo de Netflix, entonces hazte con este mando multimedia por solo $19. Cuesta $6 menos de lo habitual. Problema resuelto.

Reserva Mario Kart 8 Deluxe, $48 para miembros de Prime

Los miembros de Prime pueden reservar su copia de Mario Kart 8 Deluxepara Nintendo Switch y ahorrar un 20% (este descuento está disponible para todos los videojuegos que reserves de manera anticipada). Viendo el historial de Switch, yo me daría prisa en reservar una copia. Recuerda que no verás el descuento hasta que proceses tu pedido.