$8.62 de descuento en cualquier pedido de $50 en Amazon, los routers “mallados” más rápidos y palitos que brillan en la oscuridad, entre las ofertas más destacadas de este miércoles.



Advertisement

Guarda Ofertas Univisión como favorito y síguenos en Twitter para no perderte ningún descuento. El contenido de commerce es independiente del contenido relacionado con temas de Editorial y de Publicidad y si compras algo a través de nuestros artículos, puede que nos llevemos una pequeña comisión por la venta. Haz click aquí para leer más al respecto y no te olvides de apuntarte a nuestro newsletter.

TECNOLOGÍA

$8.62 de descuento en cualquier pedido de $50 vendido y repartido por Amazon. Código Promocional BIGTHANKS

Como os podéis imaginar, he visto muchísimas ofertas, pero nunca una como ésta. Amazon está rebajando $8.62 de casi cualquier compra de $50 (vendido y repartido por Amazon.com) con el código promocional BIGTHANKS, solo hoy. Sí, lo has leído bien.

Advertisement

Hay algunas excepciones, ya que no se incluye contenido digital, videojuegos o tarjetas regalo de Amazon. Si no sabes qué comprar, simplemente hazte con una tarjeta regalo de $50 tu restaurante favorito. Ten en cuenta que solo podrás utilizar el código promocional en una compra (por cuenta).

¿Qué vas a comprar con este descuento? ¡Deja un comentario!

NETGEAR Orbi Pack de 2, $330 tras usar cupón de $30

Si te tomas tu conexión Wi-Fi en serio y estás luchando contra puntos muertos en casa, tienes que hacerte con un router mallado Orbi de NETGEAR, uno de los mejores que puedas comprar según Gizmodo y The Wirecutter y este pack de dos nunca había sido tan barato.

Advertisement

Sponsored

Antes de que te pongas a celebrarlo, ten en cuenta que te estamos haciendo una propuesta cara. Y, si vives en un apartamento de una sola habitación, usar una red mallada sería una exageración. Pero si llevas tiempo teniendo problemas para conseguir una señal rápida y fuerte en cada rincón de tu casa, entonces hazte con esta oferta de $321, uno de los mejores precios hasta la fecha. Asegúrate de añadir el cupón de $30 en la página.

Nota: parece ser que no se puede usar el código promocional BIGTHANKS de Amazon en este producto, pero sigue tratándose de una buena oferta.

El sucesor del ratón más popular jamás fabricado está rebajado a un precio histórico.

El Logitech MX Master ofrece todo lo que puedas esperar de un ratón de gama alta: batería recargable, DPI ajustable y un láser potente que funciona incluso en mesas de cristal. Además, integra una rueda en su lateral para la navegación en horizontal y, con él, tendrás la posibilidad de conectarte a tres dispositivos al mismo tiempo mediante Bluetooth

$60 es el mejor precio que hemos visto por este ratón, pero recuerda que, además, hoy puedes conseguir $9 más de descuento con el código promocional BIGTHANKS. Date prisa, porque te adelanto que se va a agotar rápido.

Adaptador de corriente internacional Bestek 220V a 110V, $26 con código promocional UTCAMYZ8

Si estás planeando dar el salto al charco dentro de poco, tienes que hacerte con este adaptador de corriente internacional, que está entre los favoritos de nuestros lectores.

Al usar el código promocional UTCAMYZ8 recibirás un descuento de $17 en el adaptador de viajes más popular de Bestek. Este adaptador contiene 3 enchufes y 4 USB, funciona en Estados Unidos, Europa, Reino Unido y Australia. Además, transforma corrientes de 220V a 110V, para aquellos productos electrónicos que no sean compatibles con ambos.

Si necesitas hacer una copia de seguridad de tus archivos o simplemente necesitas más espacio para tus juegos de PS4 o Xbox One, los descuentos de Amazon de hoy se extienden a estos discos duros portátiles.

7200 RPM, para mayor velocidad:

Funda con Batería Portátil para Auriculares con Bluetooth, $11 con código W6FDDBHM

Sí, los auriculares con Bluetooth son una maravilla, pero también resulta molesto tener que estar cargándolos constantemente.

Afortunadamente para nosotros, Mpow tiene una nueva funda que incluye una batería de 800mAh y un cable microUSB para que puedas recargar tus auriculares mientras los tengas guardados. Sí, tendrás que recargar la fundita también, pero te vendrá bien para cuando a tus auriculares se les acabe la batería en pleno vuelo.

Tarjeta MicroSD de 200GB, $61 con código BIGTHANKS

Siempre estamos con falta de espacio, pero eso se va a acabar con esta tarjeta microSD de 200GB que está disponible por tan solo $61 hoy, con el código BIGTHANKS. Si pediste una Nintendo Switch, te va a venir de perlas.

Impresora Láser Brother HL-2380DW, $91 con código BIGTHANKS

Si todavía te estás peleando con tu impresora de inyección en casa, hazte un favor y compra la fiable impresora láser monocromática Brother HL-2380DW por tan solo $91 hoy con el código de Amazon.

No imprime en color, pero es capaz de escupir 32 páginas por minuto, sus cartuchos de tinta son baratos y pueden llegar a durar varios años. En el pasado nos hemos hecho eco de varias ofertas de Brother y a nuestros lectores les encantan sus productos. Pero este modelo tiene una media de 4.4 estrellas en Amazon, incluye escáner y soporte para AirPrint y Google Cloud Print, así que vendrá bien en tu oficina casera.

Un Año de Amazon Cloud Drive, $48 con código WINTERPRINTS

Tenemos una oferta ideal para ti: paga $48 a Amazon y ellos se encargan de guardar todos tus archivos durante un año. Cuesta un 20% menos de lo habitual y es toda una ganga si lo comparamos con Dropbox o Google Drive. Asegúrate de usar el código promocional WINTERPRINTS al procesar tu pedido para beneficiarte de la oferta.

Regleta con Protector de Voltaje, $29 con código AUKEY43W

¡Esta regleta con protector de voltaje tiene de todo! 8 enchufes convencionales, cinco puertos USB de 2.4A e incluso un puerto con Carga Rápida 3.0. Ideal para que acompañe a tu escritorio de trabajo.

Antena de segunda mano Mohu 60 Millas HDTV, $72 con código LOVEFREETV

Las antenas con diseño de hoja son ideales si vives cerca de torres de emisión, pero no harán bien su trabajo para cualquier persona que viva relativamente lejos de la ciudad.

Advertisement

Advertisement

Afortunadamente, Mohu fabrica una antena de 60 millas que está diseñada para que la acoples a tu ático o tejado y hoy puedes hacerte con una de segunda mano, el precio más bajo hasta la fecha. Usa el código promocional LOVEFREETV al procesar tu pedido para aplicar la oferta.

Enchufe USB Aukey, $5 con código MPO8UHUK

Es hora de que te deshagas del pequeño conector que viene con tu smartphone y te hagas con este de Aukey por tan solo $5 (disponible en color blanco con el código ). Es del mismo tamaño que el enchufe de Apple, pero incluye dos puertos USB, pinzas plegables y 2.4A de potencia (compartida por los dos puertos), para cargar los dispositivos más rápido.

hogar

No hace falta que compres un colchón nuevo para poder dormir mejor: a veces un cubre colchones te salva la vida y hoy puedes comprar uno de los mejores dentro del Gold Box de Amazon.

Advertisement

El cubre colchones de ExceptionalSheets es, supuestamente, el mismo que usan los hoteles Marriott y cuenta con 4.4 estrellas de 1800 clientes. Además, estos cubre colchones están rellenos de fibra hipo-alérgeno.

Los precios varían entre los $60-$78 hoy, dependiendo del tamaño que escojas, pero ten en cuenta que se trata de una oferta de Gold Box, por lo que el precio solo estará disponible hoy o hasta que se agoten las unidades. Desafortunadamente, estos cubre colchones no son vendidos por Amazon, por lo que no puedes añadir el descuento adicional de hoy.

Accesorio para Instant Pot “Sous-Vide”, $80 con código BIGTHANKS

Muchos de nuestros lectores han comprado en los últimos años las cazuelas “sous-vide” de Anova, pero hoy puedes hacerte con el nuevo accesorio de Instant Pot por $80 con el código BIGTHANKS, el precio más bajo hasta la fecha.

Advertisement

Advertisement

En la web de Lifehacker te explican cómo usar la técnica de “sous-vide” (cocina sellada a fuego lento), pero la idea es que selles tu comida al vacío y a continuación la cocines durante un largo periodo de tiempo. El resultado es una carne cocinada a la temperatura perfecta. Suena un tanto extraño, pero créeme cuando te digo que el resultado es mágico.

Este nuevo accesorio de Instant Pot no necesita una cazuela de Instant Pot para funcionar, simplemente se engancha al lateral de cualquier cazuela. No integra la tecnología wireless de Anova, que casi no sirve para nada en el modelo con Bluetooth, pero resulta algo más útil en la versión más cara con Wi-Fi.

Si llevas tiempo queriendo comprar uno de estos, $80 es el mejor precio que hemos visto por este accesorio que cambiará tu vida.

Uno de los puntos negativos de las cazuelas de hierro es que son imposibles de limpiar, pero este estropajo de 4.7 estrellas puede con toda la suciedad sin dañar tu cazuela. De hecho, se encuentra entre uno de los más vendidos. Hoy te puedes hacer con él por solo $13.

50% de descuento en premios para mejorar los dientes de tu mascota (máximo $30). Código promocional PETDENTAL50.

Si quieres mantener sanos los dientes de tu mejor amigo, echa un vistazo a esta oferta en la que conseguirás un 50% de descuento, nada más y nada menos, con un máximo de hasta $30, cuando usas el código promocional PETDENTAL50 a la hora de comprar premios para tu mascota. Hay más de 50 opciones disponibles. Si gastas $35 o más (antes de aplicar el descuento del 50%) y eres un nuevo cliente de Jet, puedes ahorrar otro 5% adicional con el código promocional TRIPLE15.

Los botones Dash de Amazon normalmente cuestan $5 y vienen con crédito de $5 la primera vez que los usas. Por tiempo limitado, puedes hacerte con cualquier botón por solo $2 y, sí, obtienes $5 de crédito.

Elevador de Escritorio Montado, $148 con código 4EMPKRKJ

¿Quieres probar un escritorio que se eleva pero sin comprometerte a estar de pie 8 horas seguidas? Prueba con este elevador de escritorio de $148 con el código 4EMPKRKJ y ahorra $100.

Este elevador viene ya montado y simplemente lo tienes que poner encima de tu escritorio actual. Coloca tu monitor encima de la estantería correspondiente y el ratón y el teclado en la parte inferior. Su sistema de muelles te ayudará a pasar de estar sentado a estar de pie en cuestión de segundos.

Te adelanto que seguramente te cansarás de permanecer tantas horas de pie, por lo que te aconsejo hacerte con una alfombra anti-fatiga. Esta tiene muy buenas reviews. Simplemente, asegúrate de escoger una que tenga un mínimo de 3/4'’ de grosor.

Eufy, la marca de hogar de la compañía Anker, vuelve a poner sus luces de decoración en oferta, a su precio más bajo, 9 dólares. Este modelo no incluye el mando, pero es más barato e ideal para decoración de interiores y exteriores.

ESTILO DE VIDA

25% de descuento en botas de invierno para hombre y mujer. Envío gratuito con el código WINTERBOOTS25

Timberland es una marca conocida por sus clásicas botas Wheat and Black, pero cuenta con gran variedad de estilos. Si quieres unas botas nuevas, aprovecha el 25% de descuento en botas de invierno para hombre y para mujer y consigue envío gratuito al usar el código WINTERBOOTS25.

Puede que al ver la imagen de la crema Biofreeze te vengan recuerdos de cómo de intensa huele, pero también recordarás el alivio que te da cuando tienes un nudo en el hombro o la espalda. Amazon está ofreciendo descuentos en las cremas analgésicas en su Gold Box de hoy, pero recuerda que estos precios desaparecerán al final de la jornada.

Es hora de que amplíes tu colección de abrigos, gracias a las rebajas de Moosejaw. Encontrarás hasta un 50% en chaquetas destinadas a todo tipo de actividades, con marcas como The North Face, Canada Good, Patagonia, Marmot y más. Además, todas aparecen ya divididas por tallas (para que no pierdas el tiempo cazando lo que buscas... a no ser que te guste cazar).

MEDIA

La saga de Fast & Furious contará con otra edición especial, esta vez con un disco de extras, caja lenticular e incluso un espacio para The Fate of the Furious cuando la película salga a la venta. Las reservas costaban $100 hasta hace poco, pero Amazon ha disminuido el precio a $60. Si la reservas ahora, y el precio vuelve a descender, Amazon lo ajustará automáticamente antes de enviártelo.

VIDEOJUEGOS

Si eres un jugador profesional o si simplemente quieres aumentar la productividad en el trabajo, estos ratones con gran popularidad son ideales para ti y ambos se encuentran rebajados de precio hoy.

Guarda Ofertas Univisión como favorito y síguenos en Twitter para no perderte ningún descuento. El contenido de commerce es independiente del contenido relacionado con temas de Editorial y de Publicidad y si compras algo a través de nuestros artículos, puede que nos llevemos una pequeña comisión por la venta. Haz click aquí para leer más al respecto y no te olvides de apuntarte a nuestro newsletter.