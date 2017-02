Una trituradora muy potente, un disco duro externo de 4TB y unos auriculares inalámbricos de Sony están entre las ofertas más destacadas de este viernes.

LAS MEJORES OFERTAS

Disco Duro Externo Seagate Backup 4TB, $110

Actualizado: El WD está agotado, pero este modelo de Seagate Bkacup Plus 4TB está disponible por el mismo precio.

Puede que necesites mantener una copia de los archivos de tu ordenador (que nunca viene mal) o simplemente, ahora que ya puedes, quieres un disco duro externo para tu PS4. Hazte con este WD My Passport de 4TB por tan solo $110 si eres usuario de Prime en Amazon. El mejor precio hasta la fecha.

Y, no, no te preocupes que no necesitarás llevar un cable extra para conectarlo a la corriente.

Si necesitas instalar una trituradora, tu búsqueda para encontrar una buena acaba aquí gracias a Waste King.

Esta trituradora HP Waste King cuenta con más de 5.000 reviews en Amazon y una media de 4.6 estrellas y está disponible ahora por tan solo $100. Algunas veces la hemos visto un poco más barata, pero ésta ha sido la mejor oferta que hemos encontrado desde Navidad, así que no deberías dejarlo pasar.

Mini calentador de Bosch de 2.7 galones, $148 tras usar un cupón de $10

Si tu cocina o lavavo en el baño tarda demasiado en calentar el agua, hay una solución que ni sabías que existía: compra su propio mini calentador de agua. Este calentador de Bosch de 2.7 galones se instala directamente bajo el lavabo y se conecta a un enchufe normal, para que siempre tengas agua caliente cuando la necesites.

Ahora mismo, el calentador se encuentra disponible más barato que nunca, por $158, pero además hay un cupón de $10 adicional en la página que hace que esta oferta sea incluso más atractiva. Así ahorrarás agua, que nunca está mal.

No importa cómo de buenos sean los cuchillos que tienes en tu cocina, de vez en cuando necesitas darles un poco de amor y afilarlos. Esta herramienta para afilar cuesta tan solo $8 e incluye opciones para todo tipo de cuchillos. Además es sumamente pequeña, así que cabe fácilmente en cualquier cajón. Si no estás convencido al cien por cien, echa un vistazo a las reviews en Amazon, donde más de 3.000 clientes han dejado una valoración de 4.6 estrellas.

La sección Prime Pantry de Amazon ha comenzado febrero con una par de promociones de envío gratuito.

Si los $6 de envío de Prime Pantry te echan para atrás, lo puedes esquivar incluyendo en tu pedido cinco productos de esta página. Hay centenares de productos disponibles en cada categoría, así que no tendrás problema a la hora de encontrar aquello que buscas. Si cumples con los cinco productos requeridos, se te descontarán los $6 automáticamente a la hora de procesar tu pedido.

Si, por cualquier motivo, no encuentras cinco productos que te convenzan, también puedes añadir unos cuantos de esta página especial “Hechos para la Super Bowl”. No te llegarán a tiempo para el domingo, pero conseguirás también el envío de manera gratuita.

Lo mejor de todo es que si tienes cualquier crédito acumulado en tu cuenta de Amazon por haber escogido la opción de “no hay prisa”, se sumará a esta promoción, por lo que puedes ahorrar otros $6.

Estación de carga para el Apple Watch con succión, $6 con código AUKEYLYU

Probablemente hayas visto decenas de estaciones de carga para tu Apple Watch, pero todas tienen el mismo problema: se resbalan en tu mesilla de noche cuando estás intentando ajustar tu reloj a ellas.

Aukey parece haber solucionado este problema de manera ingeniosa, al añadir succión en la base de su estación de carga. Es un pequeño detalle, pero lo agradecerás todas las noches y además el precio es increíble: tan solo $6.

Nota: Ten en cuenta que el cargador no se incluye en el pack, tal y como ocurre con todas las estaciones de carga para el Apple Watch.

Luz con Sensor para la Cama- Vansky, $18 con código SJMFQK22

¡Al fin! Alguien ha trasladado la idea del GlowBowl para el baño al resto del hogar. Esta luz con sensor de movimiento se coloca justo debajo de la cama, pero también la puedes poner en el baño, en la cuna de tu bebé o allá donde la necesites para aventurarte por la oscuridad de tu casa en mitad de la noche. Por tiempo limitado puedes hacerte con esta luz por $18.

Cargador Portátil Tronsmart 42W de Tres puertos y Cable de 6', $8 con código 3USBWALL

Los dispositivos con Carga Rápida solían ser bastante caros, pero ahora no tienes excusa para hacerte con una batería portátil USB con los precios que encontramos (si tienes un teléfono compatible con este tipo de tecnología). Hoy, en Amazon, por $8 puedes hacerte con un cargador de pared con tres puertos (uno de ellos con Carga Rápida 2.0), más un cable de 6' de Tronsmart, una de las marcas más populares.

Puede que HiSense no sea la marca de televisores más conocida del mundo, pero tiene buena reputación. No encontrarás una oferta mejor que un SmartTV de 50'’ con calidad 4K y HDR por $300. Este es el modelo básico introducido por la compañía en 2016, y sus balances de negros se quedan un poco atrás con respecto a los modelos más avanzados, pero cuesta $100 menos que en otros sitios y es toda una ganga que no puedes perderte.

Si te perdiste todas las ofertas de Black Friday, hoy es tu día de suerte, porque el pack de Xbox One S con Battlefield 1 acaba de bajar a tan solo $230, sin impuestos para la mayoría de los compradores. No hay ningún otro extra incluido (solo Battlefield 1 y un mes de EA Access), pero esta es una de las mejores ofertas que hemos visto.

Timbre OxyLED D01, $10 con código OXYD0199

En el pasado nos hemos hecho eco de timbres inalámbricos, sensores de luz, luces de emergencia y alarmas, pero éste es el único producto que hemos visto que reúne todas estas funciones ¡y solo cuesta $10!

A estas alturas ya tenemos claro que los auriculares con cables son cosa del pasado. Por suerte, los auriculares con Bluetooth ya no son tan caros y hoy hemos encontrado algunas ofertas de interés, incluyendo unos de Sony.

Club Monaco es una de esas tiendas que frecuentemente miras pero luego nunca acabas comprando nada. Con el 30% de descuento que está ofreciendo (sin necesidad de usar códigos promocionales) puede que la situación cambie. Échale un vistazo a este abrigo o a este vestido. Es un 30% de descuento, así que aprovéchalo.

Ya lo sé: el día de San Valentín fue inventado por las grandes corporaciones para sacarnos el dinero y aprovecharse del amor. ¿Y cómo podemos estar hablando de amor cuando el país parece estar más dividido que nunca?

Pero bueno, el chocolate siempre da felicidad y Amazon tiene varias ofertas para ti con el 10% de descuento (la promoción aparece al procesar tu pedido).

El modo campaña de GTA V es genial, pero el modo online es incluso mejor. Por eso, no nos extraña que sea difícil encontrar este videojuego en oferta. Sin embargo, hoy puedes descargarte la versión para PS4 desde Amazon por tan solo $30, el mejor precio por el que hemos podido encontrarlo.

Este termo de viajes de la marca Contigo es muy similar al modelo Autoseal West Loop, uno de vuestros termos favoritos, pero tiene un diseño de goma para que no se te escape de las manos. Puedes hacerte con tu color favorito por tan solo $14, el mismo precio por el que lo vimos la semana pasada.

¿Quieres probar la moda de los escritorios para estar de pie pero no te atreves a estar 8 horas sin sentarte? Puedes iniciarte en esta moda con el accesorio “elevable” Lorell por tan solo $148, el precio más bajo hasta la fecha.

Este escritorio llega montado y se acopla a tu mesa actual. Simplemente tienes que poner tu monitor encima del accesorio y el teclado y el ratón en tu escritorio habitual. Usa su sistema de muelles para elevarlo en cuestión de segundos. Te vas a enamorar de este nuevo sistema de trabajo.

Además, te aconsejo que te hagas con una alfombra que se encargará de que no te fatigues al permanecer tanto tiempo de pie. Ésta tiene muy buenas reviews, pero sea cual sea la que escojas, asegúrate de que tenga 3 o 4'’ de grosor.

Este enchufe de WenTop no puede recibir órdenes de Alexa o integrarse con las recetas de IFTTT, como la mayoría de enchufes inteligentes, pero es uno de los conectores programables más baratos ($11) y puedes configurarlo para que se active y desactive varias veces al día. Así nunca tendrás que preocuparte de dejar una luz encendida, incluso cuando no te encuentres en casa.

Si eres de los que tienen problemas para abrir una botella de vino de la manera de toda la vida, entonces hazte con este abridor eléctrico de Oster por tan solo $16 (es un buen regalo para cualquier persona). Además, viene con un cortador para el aluminio. Yo esto me lo compro.

Cuando llega la hora de limpiar los suelos de la casa, tienes tres opciones si no quieres acabar de rodillas, como Cenicienta:

Usar una fregona vieja, que dejará el suelo mojado durante varios minutos.

Utilizar un Swiffer WetJet, que deja residuos químicos en el suelo.

Comprar una fregona de vapor, que limpia usando agua y que se seca en apenas unos segundos.

No creo que quieras pensártelo dos veces, más si tenemos en cuenta que la fregona de vapor Hoover está disponible por tan solo $45 hoy en Amazon. El mejor precio que hemos visto hasta la fecha y cuesta $10 menos que ofertas que hemos publicado en el pasado.

Enchufe USB Aukey, $6 con código ZOERF9IO

¿Recuerdas esa pequeña pieza que venía con el cable para cargar tu teléfono? Deshazte de ella e invierte $6 en esta alternativa de Aukey (con el código ZOERF9IO). Es, básicamente, del mismo tamaño que el cargador estándar del iPhone, pero incluye dos puertos, puntas plegables y corriente de 2.4A (en vez de 1A) para cargar tus dispositivos más rápido.

Las pilas recargables Eneloops son las favoritas de nuestros lectores y las Eneloop Pros de mayor capacidad están de oferta hoy.

Por $28 puedes hacerte con un pack de 8 pilas AAs cargadas. Cuestan un poco más que la versión estándar (hay un pack de 8 sin cargador de oferta, por $18), pero es el mejor precio que Amazon ha ofrecido y merece la pena, ya que cada carga dura mucho más.

Este cortador se encarga de partir tu fruta, vegetales, quesos (y dedos) por tan solo $15. Incluye cinco platos intercambiables y tres opciones de grosor de corte para diferentes ingredientes y recetas. Te va a venir de perlas cada vez que te encuentres en la cocina.

Siempre es bueno tener una nevera portátil a mano para mantener las bebidas refrigeradas y la comida bien conservada. ¿Por qué no empezar a soñar con los días de playa? Los modelos de 20 y 30L están de oferta con sus mejores precios.

Si sueles comprar tu ropa en Banana Republic, GAP, Old Navy o Athleta, puedes ahorrar al hacerte con esta tarjeta del 20% de GAP Options. Como se trata de una tarjeta regalo, la puedes sumar a cualquier otro cupón u oferta que estas tiendas ofrezcan.