Auriculares totalmente inalámbricos, el nuevo set de las películas de Fast & Furious y el el reloj inteligente con seguimiento de ejercicio más atractivo, entre las ofertas más destacadas de este viernes.

TECNOLOGÍA

El reloj inteligente Activité de acero de Withings controla también tu actividad física y parece muy caro, pero hoy puedes hacerte con él por solo $83.

El Activité de acero puede medir tus pasos, la distancia recorrida, calorías quemadas, ciclos de sueño e incluso la actividad de nado. La diferencia con respecto a un Fitbit es su diseño en forma de reloj analógico minimalista. Si necesitas ver información expandida, puedes usar la aplicación que se sincroniza con tu reloj mediante Bluetooth.

Este reloj analógico luce bien con respecto a otros competidores y su batería tiene gran autonomía: dura 8 meses con una pila normal de reloj y no hace falta cargarlo.

Por tiempo limitado, usa el cupón del 30% que Amazon ofrece y hazte con el modelo negro por solo $83 o el modelo blanco por $94. Y no, no tengo ni idea de por qué el modelo blanco cuesta más.

Palo selfie de Anker, $8 con código BEST7160

Los palos de selfie todavía están de moda -no entiendo por qué- y si realmente quieres uno, hoy puedes comprarlo por solo $8. Este modelo de Anker usa el conector jack para disparar la cámara de tu teléfono (no usa Bluetooth). Simplemente asegúrate de que tu teléfono tenga puerto jack (ejem, usuarios de iPhone). Así no tendrás que preocuparte de tener que cargar un dispositivo más y de pelearte con la sincronización de Bluetooth.

Puede que Apple esté poniendo de moda los auriculares inalámbricos, pero hay opciones más baratas en el mercado que los AirPods.

Hoy puedes escoger entre dos modelos sin cables de SoundPeats. El modelo más asequible, de $35, se parece mucho a los Axgio Dash, con seis horas de batería, pero no incluye funda cargadora, por lo cual tendrás que cargarlos con un cable microUSB.

Por $4 puedes hacerte con unos modelos más pequeños, pero que vienen con funda cargadora. Su autonomía es menor, de 3 horas, pero puedes cargarlos al completo en solo una hora y la funda te da capacidad para tres cargas completas.

Carcasa Inateck HDD/SDD, $11 con código 3ZNBOI4L

Las carcasas externas devuelven a la vida tus viejos discos duros SSD y hoy puedes hacerte con un modelo de Inateck por solo $11. Si tienes una PS4 y todavía no cuentas con un disco de almacenamiento externo, ahora puedes fabricar el tuyo propio.

Si siempre estás luchando con el espacio en tu dispositivo Android o si quieres transferir archivos pesados entre dos dispositivos, este USB es justo lo que estás buscando.

El popular SanDisk Dual está rebajado a solo $10 en Amazon hoy, para usuarios de Prime. No le des más vueltas si siempre tienes que estar borrando las fotos de tu teléfono para poder tomar fotos nuevas o si quieres transferir una película de tu teléfono a tu tablet. Por una parte obtienes un conector microUSB y, por la otra, un USB normal, por lo que puedes conectarlo en la mayoría de dispositivos Android y laptops.

Este cargador de Aukey para el coche incluye un puerto USB-C y Carga Rápida 3.0. Se trata de un precio ideal para cualquier cargador de coche, pero teniendo en cuenta que ofrece lo último en tecnología, yo no me lo pensaría dos veces.

Anker SoundBuds Slim, $22 con código BEST3235

Los SoundBuds de Anker son los auriculares Bluetooth favoritos de nuestros lectores y la nueva versión vuelve a estar disponible por el precio más bajo hasta la fecha.

Los SoundBuds Slim son, tal y como puedes adivinar por el nombre, más pequeños que los originales. Nunca podrías imaginar que dentro escondieran baterías tan potentes. A pesar de su diminuto tamaño, tienen una autonomía de 7 horas y se cargan en tan solo 90 minutos.

Auriculares Mpow Thor, $21 con código A49PI2OV

Mpow inició la carrera en el mercado de auriculares Bluetooth económicos y hoy ofrece este modelo inalámbrico por solo $21. Es un buen regalo para cualquier persona.

Los lectores de Kinja nombraron la línea de cables kevlar de Anker como sus Lightning favoritos. Ahora, Anker tiene la colección PowerLine+ de nailon y la PowerLine II con garantía de por vida. Aún así, los cables originales de Anker siguen estando disponibles por muy buen precio y son mejores que los oficiales de Apple. Hazte con 3 de ellos por el precio de lo que cuesta un Lightning oficial de Apple.

Foco inteligente TP-Link Multicolor, $40 con código LB130

TP-Link ha estado fabricando una buena cantidad de productos inteligentes para el hogar y su competidor para el Philips Hue no te va a decepcionar.

Puede que los focos/bombillas inteligentes de TP-Link carezcan de soporte para con las recetas IFTTT y el inmenso ecosistema de Hue, pero puedes controlar la luz desde la aplicación Kasa o con un Amazon Echo. Y, a diferencia de Hue, no necesitas una estación de conexión, ya que los focos se conectan directamente al router.

Amazon acaba de añadir la opción de escoger el color de la luz a través de los comandos de voz y TP-Link está celebrando las buenas nuevas con un descuento de $10 en su producto. Usa el código promocional al procesar tu pedido y solo pagarás $40.

Las baterías portátiles de Anker se encuentran entre las favoritas de nuestros lectores. Hoy puedes hacerte con los modelos más populares con descuentos de $4-$5. Estos modelos no incluyen Carga Rápida o conectores USB-C, como otros, pero son potentes y mantendrán tus dispositivos cargados durante varios días.

HOGAR

Si necesitas añadir seguridad a tu hogar sin desembolsar mucho dinero, compra esta cámara de TaoTronics con gran cantidad de opciones por solo $45. Puedes girarla en cualquier dirección y utilizar su altavoz como intercomunicador con tu teléfono. Te mandará una notificación cada vez que detecte movimiento.

A diferencia de otras cámaras de mayor rango, este modelo no incluye opción de grabación en la nube. Toda la información queda grabada en una tarjeta microSD. Esto puede ser un pequeño inconveniente ya que, ya sabes, los ladrones pueden robar la cámara, pero si la escondes bien no tendrás que pagar una cuota mensual de grabación. También la puedes usar para vigilar a tus mascotas.

Jarra de vino Wuudi, $20 con código PJCW6C7J

Te voy a contar un secreto: quedarás muy bien ante tus invitados cuando les sirvas una copa de vino en una jarra que presente un diseño moderno. Además, pensarán que el vino que les sirves es bastante más caro, pero eso queda entre nosotros.

El nuevo termostato inteligente Nest 3.0 con una pantalla de mayor tamaño está disponible por solo $219 hoy, un descuento inusual de $30. Los termostatos de Nest suelen ser rebajados a $199 dos veces al año, pero si estás deseando comprártelo, ahora es una buena oportunidad para hacerlo. Yo lo tengo desde hace unos meses y no podría vivir sin él. Realmente te hace la vida mucho más cómoda.

Nest fue el primer termostato inteligente, pero el Ecobee3 es superior en algunos aspectos, como en la posibilidad de poder controlar la temperatura en otro rincón del hogar gracias a sus sensores adicionales. Normalmente está disponible por $250, pero este mes puedes hacerte con él por solo $195.

Este trapo de microfibra es considerado como uno de los mejores para secar el coche justo después de un lavado. Absorbe el agua como ningún otro y ahora está disponible por su mejor precio hasta la fecha.

Los vasos de Bodum mantienen tus bebidas frías o calientes durante varias horas y presentan un diseño moderno. Si quieres probarlos, Amazon está vendiendo un pack de 2 vasos de 12 onzas por solo $17 ahora mismo. ¡Salud!

Actualizado: ahora está disponible por $16.

Ve a cualquier tienda y te darás cuenta de que hay decenas de recipientes para conservar bien tu comida y el café. Pero este recipiente de Friis para el café lleva el término “conservación” a un nuevo nivel, ya que incluye una válvula y un filtro para ventilar bien los granos de café sin que tengas que abrir la tapadera. Tu café durará más y se mantendrá fresco.

Si tus parabrisas tuvieron días mejores, Amazon te vende hoy dos Michelin Stealth por tan solo $20. Simplemente añade las unidades a tu carrito (fíjate que ponga “enviado y vendido por Amazon.com”) y el precio será reducido automáticamente a $20 cuando proceses el pedido. La oferta funciona incluso si compras dos tamaños diferentes, así que no tendrás problemas a la hora de encontrar una combinación que vaya con tus necesidades.

ESTILO DE VIDA

Tienes 24 horas para disfrutar de estas rebajas en ModCloth, con cientos de estilos disponibles por debajo de los $100. Encontrarás todo lo que necesitas para la primavera y algunos estilos para el verano. Tómate tu tiempo para visitar la página, porque hay mucho que ver.

Cartera de cuero, $6 con código OMLSOLF9

Esta cartera tiene espacio para cuatro tarjetas, un carnet de identificación, dinero en efectivo y está hecha de cuero. Solo cuesta $6. ¡No hay nada más que decir!

Nordstrom Rack vuelve a traer sus rebajas de liquidación y están llenas (llenitas!) de productos increíbles. Ropa de diseñador y marcas de las que nunca has oído hablar con descuentos extra del 25%. Hoy es el primer día de rebajas, pero estoy observando que hay muchos productos que ya se están agotando, así que ¡no esperes!

60% en ciertos estilos, un descuento adicional del 40% con el código HAPPY

Las rebajas del 40-50% en GAP ocurren con cierta frecuencia. Lo que no ocurre tan a menudo es que la compañía rebaje un montón de estilos al 60% y luego ofrezca otro 40% en toda su web con el código HAPPY. Solo se excluyen algunos pantalones, pero verás que aún así hay muchas opciones disponibles, así que no dejes de echar un vistazo.

MEDIA

La saga de Fast & Furious cuenta ya con otra edición especial, esta vez con un disco de extras, caja lenticular e incluso un espacio para The Fate of the Furious cuando la película salga a la venta. Las reservas costaban $60 hasta hace poco, pero Amazon ha disminuido el precio a $28. Ten en cuenta que este precio solo está disponible hoy.

¿Qué mejor manera de celebrar un nuevo juego de Zelda (junto a una nueva consola de Nintendo) que un libro oficial llena de bellas ilustraciones? Esta guía de Breath of the Wild incluye un mapa en formato póster, 16 páginas llenas de ilustraciones y, sí, una guía completa para el juego.

Esta guía apareció en Amazon por $40 hace unas semanas, pero ahora puedes reservarla por tan solo $24.

JUEGOS

Cuando juegas al monopoly de Juego de Tronos o ganas o te aburres después de haber jugado durante 90 minutos e intercambias todas tus propiedades. El precio de hoy es uno de los más bajos de los últimos meses, así que si eres fan de la serie, no lo dejes escapar.

Reserva Mario Kart 8 Deluxe, $48 para miembros de Prime

Los miembros de Prime pueden reservar su copia de Mario Kart 8 Deluxepara Nintendo Switch y ahorrar un 20% (este descuento está disponible para todos los videojuegos que reserves de manera anticipada). Viendo el historial de Switch, yo me daría prisa en reservar una copia. Recuerda que no verás el descuento hasta que proceses tu pedido.

Si estás planeando hacer una fiesta de Mario Kart, vas a necesitas unos Joy-Con o mandos Pro extra.

El mismo descuento del 20% se encuentra disponible para Splatoon 2 y Super Mario Odyssey, pero todavía no sabemos cuándo serán lanzados.

Hasta hace poco era imposible encontrar descuentos en PS4, pero los tiempos han cambiado. Este pack incluye Call of Duty Infinite Warfare para PS4 con $30 de descuento y, además, viene con un mando adicional. Básicamente te estas llevando un descuento de $75 y, de todas maneras, ibas a comprar un mando extra sí o sí.