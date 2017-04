La serie completa de Futurama, un popular kit de herramientas de DEWALT y el altavoz más pequeño de Anker con Bluetooth, entre las ofertas más destacadas de este jueves.

TECNOLOGÍA

Anker SoundCore nano, $19 con código KINANK66. Plata, gris y rosa solamente.

El SoundCore de Anker es el altavoz favorito de nuestros lectores, pero si necesitas algo que sea más fácil de llevar contigo a todas partes, hoy puedes hacerte con el SoundCore nano.

Tiene una potencia de 3W y solo cuatro horas de batería, pero su diseño de aluminio le da un toque fantástico y lo puedes atar a una bolsa, por ejemplo. Hace el trabajo que quieres: poder llevar tu música a todas partes.

Receptor de Bluetooth Etekcity con Soporte para SPDIF, $30 con código 65ML8Y3V

Los receptores de Bluetooth con puerto jack de 3.5mm cuentan con gran popularidad, pero el nuevo modelo de Etekcity mejora la oferta con un dispositivo con compatibilidad para audio óptico (SPDIF).

Esta caja diminuta puede transmitir y recibir una señal Bluetooth e incluye puertos de entrada y de salida para audio de alta definición SPDIF. Además, se puede conectar con dos auriculares al mismo tiempo, por lo cual, dos personas podrían estar viendo algo en el televisor sin despertar a alguien que esté durmiendo en la habitación de al lado. Usa el código promocional 65ML8Y3V al procesar tu pedido para ahorrar $20.

Lector CD/DVD-RW iClever USB 3.0, $21 con código ICDVD008

La mayoría de laptops ya no incluyen unidad de CD, lo cual está bien... salvo cuando llega el día que realmente necesitas un lector de CD. No te enfrentes a ese problema y compra esta unidad por $21 (no necesitarás conectarla a la corriente).

Pack de 3 adaptadores USB-C, $6 con código IXCC5990

Va a tomar unos años más para que todos nuestros dispositivos usen el estándar USB-C, así que mientras tanto vamos a tener que estar usando adaptadores. Por $6 puedes comprar un par de adaptadores de microUSB a USB-C y un adaptador de USB 3.0.

Auriculares Mpow Inalámbricos, $33 con código BF9K9AVW

Hasta hace poco, los auriculares que eran inalámbricos al 100% eran difíciles de encontrar y, por lo general, resultaban caros. Pero ahora parecen estar lloviendo de China y hoy puedes hacerte con un set de Mpow por solo $33 con el código .

Estos auriculares no tienen muchas reviews todavía, pero sabemos que Mpow ha estado fabricando este tipo de productos durante muchos años y además, en este set se incluye una estación de carga donde posar los auriculares (pero no incluye una funda, lo cual es un tanto extraño).

Uno de los mejores SSD para la mayoría de expertos está disponible hoy por $134 y ofrece un almacenamiento de 500GB, el mejor precio hasta la fecha. Se trata de una buena herramienta para mejorar tu PC.



Si todavía no has probado un sesgo de iluminación para tu cine casero, ahora es buen momento. Las tiras de iluminación LED de Vansky se conectan directamente al puerto USB de tu televisor y se pegan en la parte trasera del mismo con un adhesivo. Cuando enciendas la pantalla, los LEDs proyectarán un brillo en la pared, lo cual reduce la vista cansada cuando estás viendo la tele en la oscuridad y mejora los niveles negros de tu monitor.



Nuestros lectores han comprado ya miles de modelos de 35.4'’, pero ahora puedes hacerte con las tiras de 80'’ por unos dólares más. Gracias a este formato, podrás colocar las tiras alrededor de tu televisor, por lo que el brillo del televisor lucirá mejor. También tienes la opción de recortarlos para que se ajusten al formato que mejor se adapte a tus necesidades.

Cargador de coche Aukey, $7 con código AUKECAR7

El cargador de coche favorito de nuestros lectores es también uno de los más pequeños del mercado. Hoy puedes hacerte con él en Amazon por $7 usando el código AUKECAR7. No lo encontrarás más barato, así que aprovecha la ocasión.

Algún día tendremos políticos en Washington que defiendan nuestra privacidad frente a los intereses corporativos, pero hasta que ese día llegue, es buen momento para subscribirse a un servicio de VPN. Con suerte para nosotros, cuesta menos una subscripción mensual a NordVPN que ir al Starbucks más cercano.

NordVPN es uno de los servicios de VPN más populares y fiables del mercado y, si te haces con una membresía de un año, con el código promocional VIP70, el precio descenderá de los $69 a los $48. Si estás seguro de que vas a usar el servicio con regularidad, usa este enlace para hacerte con un descuento por el plan de 2 años por $72 con el código 2YSpecial2017. Desde Lifehackerrecomiendan el servicio en sus guías. Si lo has usado, en alguna ocasión, deja un comentario.

HOGAR

Amazon está ofreciendo hoy el mejor precio hasta la fecha por el kit de herramientas DEWALT de litio, que roza casi la perfección, según las reviews.

En este pack de $179 se incluye un destornillador, un taladro, una bolsa de herramientas y un par de baterías recargables. Puede que no te resulte barato a simple vista, pero cuesta $80 menos de lo habitual y $20 menos del mismo Gold Box que vimos el año pasado. Recuerda que esta oferta solo está disponible hoy o hasta que se agoten las unidades.

Debería haber publicado esta oferta antes, pero estaba demasiado ocupado saltando alrededor de la casa nervioso por su precio y por la fecha de hoy... jiji

Lámpara plegable de Aukey, $20 con código AUKLAMP5

Justo cuando pensabas que lo habías visto todo en el fascinante mundo de las lámparas, Aukey ofrece un descuento en un modelo que se dobla y que cabe en tu bolsillo. Encima incluye una batería para que puedas usarla durante unas horas si no la tienes conectada a la corriente. ¡Mira todas las maneras en las que puedes usar esta lámpara!

La Roomba 880 es una aspiradora muy potente y una gran amiga para todos aquellos que tenemos mascotas. Best Buy ha descontado hoy $175 de su precio habitual, nada más y nada menos, la mejor oferta hasta la fecha.

La Roomba 650 básica está también disponible por $289 en Amazon, si no quieres gastarte $425. Yo tengo una Roomba y es una de las mejores compras que hecho en toda mi vida.

TP-Link tiene algunas ofertas en enchufes hoy que convertirán tu casa en un centro inteligente.

Puedes llevarte a casa el TP-Link tradicional por $18 o el modelo más pequeño por $25 (ambos ofrecen las mismas funciones). El descuento aparece reflejado al procesar el pedido. Estos son los mejores precios que hemos encontrado en estos productos hasta la fecha. Funcionan casi igual que los enchufes de WeMo, pero no ofrecen soporte para las recetas IFTTT.

Recuerda que los descuentos los verás aplicados solo cuando proceses tu pedido.

Pack de 2 luces OxyLED, $15 con código KINJAOXY

Esta luz de OxyLED con sensor de movimiento para el armario es una de las más vendidas y ahora está disponible en diferentes formatos. Hoy puedes llevarte dos originales a casa por solo $15 cuando usas el código KINJAOXY.



Lo único que tienes que hacer es añadir dos a tu carrito y usar el código promocional para ahorrar $11. Estas luces las puedes pegar en cualquier lugar y solo se encenderán cuando realmente lo necesites. Así también podrás ahorrar en la factura de la luz.

Ten en cuenta que este modelo usa pilas AAA, así que recomendamos que te hagas con unas recargables.

Pack de 2 luces solares, $9 con código VK7FNKCB

Estamos acostumbrados a ver un montón de descuentos de luces solares para exteriores, pero creo que nunca hemos llegado a ver un pack de dos luces por debajo de los $10. Esta no es una marca de la que hablemos frecuentemente, pero parece casi idéntica a sus competidores.

ESTILO DE VIDA

42% de descuento en tu compra | 4 por $20 en productos de cáñamo

Si no cuidas de tu piel es hora de que empieces a mimarla. The Body Shop está ofreciendo descuentos en el día de hoy (4/20). Puedes conseguir el 42% de descuento en tu compra completa y, además, obtener 4 productos de cáñamo por $20.

Todos los descuentos aparecerán cuando añadas los productos a tu carrito (no necesitas un código promocional). Si estás celebrando 4/20, hazlo junto a The Body Shop.

20% de descuento en todos los productos de Dove con código DOVE20

Todavía queda gente a la que le gusta bañarse usando la barra de jabón. Si eres una de esas especies raras, usa el código DOVE20 en Jet.com para conseguir el 20% de descuento en tu compra de productos Dove (no te preocupes, que también se incluye gel). Aprovecha esta oferta para tener gel siempre que lo necesites.

30% de descuento en ramos para el Día de la Madre con código MOM30

The Bouqs es probablemente uno de los mejores servicios para enviar flores en estos momentos. Los ramos son únicos y las flores crecen en un volcán, nada más y nada menos. Ahora mismo puedes ahorrar un 30% en algunos ramos para el Día de la Madre (no se incluye el jarrón). Si las compras hoy, ya no tendrás que preocuparte por un regalo para tu madre. Usa el código promocional MOM30 al procesar el pedido para disfrutar del descuento.



Nota: este código promocional solo está disponible para nuevos clientes y solo funcionará si procesas tu envío entre el 9 y el 11 de mayo y si no añades un jarrón.

Amazon regresa con sus descuentos en cajas repletas de muestras de productos. En esta ocasión te puedes llevar 8 muestras en productos de proteínas por $10 y obtener $10 de crédito en tu próxima compra en productos de proteínas dentro de Amazon.

MEDIA

¡Qué lástima que se acabara Futurama! Si quieres revivir la serie completa, hazte con este set de DVDs por $48. Es el mejor precio hasta la fecha, pero ¡date prisa insensato! porque la oferta finalizará al final del día.

Esta oferta está relacionada con Bond, James Bond. Llévate las 24 películas de James Bond en Blu-ray por $75, incluyendo Spectre (los sets anteriores no la incluían).

JUEGOS

Pandemic Legacy es un juego cooperativo con cambios constantes que se producen durante la partida y es tremendamente divertido. Además, hoy está disponible por solo $39 en Amazon.

Nota: lo único que varía entre estos modelos son los colores, lo que te permite llevar a cabo dos partidas de manera simultánea haciendo que todo resulte un poco más confuso.

Reserva Mario Kart 8 Deluxe, $48 para miembros de Prime

Los miembros de Prime pueden reservar su copia de Mario Kart 8 Deluxepara Nintendo Switch y ahorrar un 20% (este descuento está disponible para todos los videojuegos que reserves de manera anticipada). Viendo el historial de Switch, yo me daría prisa en reservar una copia. Recuerda que no verás el descuento hasta que proceses tu pedido.