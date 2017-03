Tres de vuestros productos favoritos de Anker, almohadas rebajadas y $50 de descuento en un Petcube son algunas de las mejores ofertas de este lunes.



TECNOLOGÍA

Anker fabrica vuestros cables de carga favoritos, baterías portátiles y cargadores USB y en el Gold Box de Amazonde hoy encontramos un producto de cada categoría rebajado.

El cable Lightning PowerLine de 6' está protegido con una cubierta de nailon y lleva un refuerzo de doble cableado, mientras que los PowerPort Speed y PowerCore Speed incluyen compatibilidad con Carga Rápida 3.0 con aquellos dispositivos que integren esta tecnología. Ten en cuenta que estos precios solo estarán disponibles hoy y que los productos se agotarán enseguida.

Teclado Portátil iClever con Bluetooth, $24 con código JKL4GH9Q

En ocasiones necesitamos trabajar pero no nos apetece ir cargados con un laptop. Por eso es cómodo disponer de un teclado portátil que podamos llevar a todas partes y que sea compatible con smartphones y tables. Este teclado se puede doblar a la mitad y tiene un diseño ergonómico para que puedas teclear a toda velocidad. Hoy puedes hacerte con él por tan solo $4 y el código promocional JKL4GH9Q.

Si pasas un montón de tiempo fuera de casa o si simplemente quieres estar preparado para un apagón, ahora es más fácil que nunca cargar tu teléfono a través de un cargador solar. Hoy puedes escoger entre dos opciones de $35 cada una.

El panel de 14W incluye dos puertos USB para cargar teléfonos y tablets, mientras que la batería portátil de 20,000mAh integra un panel solar diminuto en uno de sus laterales que puede cargarse durante el día.

Si necesitas una nueva funda para tu smartphone, Speck está aplicando el 25% de descuento en toda su web (pero no se incluyen las fundas Presidio, SmartShell, ni el limpiador Whoosh!). Tienen fundas para todo tipo de dispositivos, así que es hora de usar protección.

¿Todavía no tienes un Kindle? Amazon tiene tres modelos en oferta hoy con $20 de descuento. Con lo bueno que hace ahora mismo, es hora de que te hagas con un Kindle y salgas a leer.

Hora de dar un toque moderno a tu televisor colgándolo de la pared (si te lo permiten en tu apartamento). Amazon tiene ahora dos modelos en oferta, uno de $17 compatible con televisores de hasta 80'’ y que puedes inclinar un poco hacia arriba y hacia abajo. Pero es mejor que gastes un poco más y te hagas con la versión totalmente articulable si tu televisor es de 55'’ o menos.

Cable Lightning Mpow, $5 con código WQSZMQNW | 2 Cables, $10 con código YD22NZFS

Apple sigue vendiendo sus cables Lightning por $19, lo cual me parece una mala broma. Hazte con uno de Mpow por $5 o dos por $10. Asegúrate de usar los códigos promocionales.

Si todavía no has probado un sesgo de iluminación para tu cine casero, ahora es buen momento. Las tiras de iluminación LED de Kohree se conectan directamente al puerto USB de tu televisor y se pegan en la parte trasera del mismo con un adhesivo. Cuando enciendas la pantalla, los LEDs proyectarán un brillo en la pared, lo cual reduce la vista cansada cuando estás viendo la tele en la oscuridad y mejora los niveles negros de tu monitor.

Por tiempo limitado puedes hacerte con una tira de luces blancas o de colores RGB por $10 cada una. Asegúrate de usar los códigos promocionales.

HOGAR

Ya viene siendo hora de que duermas bien y es importante tener una buena almohada para ello. Seguramente la almohada en la que duermes está ya para tirar a la basura. En el Gold Box de Amazon de hoy encontramos packs de 2 y 4 almohadas con muy buenos precios. No te quedes dormidos en los laureles, porque la oferta se acabará al final del día.

Si alguna vez has comido un buen filete, seguro que estaba hecho al estilo “sous-vide” (al vacío). Aprende a cocinar con este estilo al usar el circulador de Anova con Wifi. Uno de los más vendidos que hoy está disponible por tan solo $170, es decir, $30 menos de lo habitual.

En la web de Lifehacker te explican cómo usar la técnica de “sous-vide” (cocina sellada a fuego lento), pero la idea es que selles tu comida al vacío y a continuación la cocines durante un largo periodo de tiempo. El resultado es una carne cocinada a la temperatura perfecta. Suena un tanto extraño, pero créeme cuando te digo que el resultado es mágico.

En el pasado hemos visto este modelo por menos (tal y como sucedió en Black Friday), pero este año el precio más bajo por el que lo hemos encontrado ha sido $170. Así que autoregálate esta herramienta para cocinar como nunca antes lo habías hecho.

¿Cansado de llegar del trabajo y descubrir que tu mascota ha vuelto a estar jugando con el cubo de la basura o tu almohada favorita? Este pequeño dispositivo va a mantener a tu mejor amigo distraído.

Petcube es una cámara Wi-Fi (con calidad 1080p y vista nocturna en su nuevo modelo), con sistema de comunicación y un juguete láser; todo integrado en un pequeño cubo que Amazon vende hoy por solo $149. El vídeo que hemos puesto explica muy bien cómo funciona. Si pasas mucho tiempo fuera de casa, entonces tu mejor amiga necesita este juguete.



¿Planeas pasarte la primavera haciendo arreglos por casa o realizando todo tipo de manualidades? Amazon está ofreciendo descuentos en un montón de herramientas. Os dejamos con el listado de todo lo que encontramos para el mes de marzo:

Organizador MaidMAX para el Maletero, $10 con código 5LZOPZED

Hora de poner un poco de orden a ese desastre que tienes almacenado en el maletero de tu coche. Este organizador de tan solo $10 te ayudará a mantener la paz. Asegúrate de usar el código 5LZOPZED al procesar tu pedido para ahorrar $6.

ESTILO DE VIDA

American Eagle (y Aerie) siempre han sido buenos destinos para ir de compras. Hazte con algunos de sus estilos más populares y ropa interior con las rebajas BOGO (compra uno, obtén otro gratis). Además, Aerie ofrece una oferta adicional de 10 productos en ropa interior por $30 con el código GETCHEEKY, incluyendo estilos Sunnie y Shine.

Báscula Inteligente Withings Body, $75 tras usar el cupón de descuento del 25%

¿Has cumplido al fin tu meta de ir al gimnasio? Hazte con la popular báscula inteligente de Withings Body para controlar tu progreso. Hoy cuesta tan solo $75 al usar el cupón del 25% que se incluye en la página. Es el mejor precio que hemos visto este año.

MEDIA

Este documental de O.J. Simpson producido por ESPN y ganador de un Óscar tiene que figurar en tu colección de Blu-rays y hoy está disponible por tan solo $12. El precio más barato hasta la fecha.

Los descuentos en tarjetas regalo de iTunes son cada vez menos frecuentes, por eso no deberías dudar ni un solo segundo en hacerte con esta tarjeta de $50 por tan solo $42.50. Ideal para comprar apps, películas, usar en Apple Music o espacio en iCloud.

VIDEOJUEGOS

La nueva saga de juegos de “Hitman” se arriesgó al ser lanzada en episodios diferentes, pero las cosas le han ido muy bien y hoy puedes hacerte con una copia de la primera temporada completa (¡en una carcasa metálica!) por tan solo $40, uno de sus mejores precios.

The Legend of Zelda: Breath of The Wild, $48 con Amazon Prime

The Legend of Zelda: Breath of The Wild es el juego de moda en estos momentos y si ya tienes tu Switch, puedes hacerte con una copia física del nuevo título con $12 de descuento si eres miembro de Amazon Prime. ¡No te lo pienses dos veces y hazte con tu copia antes de que se agote!

Con el lanzamiento de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Amazon está ofreciendo a sus usuarios de Prime hacerse con estos amiibos increíbles con el 20% de descuento.

