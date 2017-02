Una gigantesca bolsa de ositos de Haribo, un dosificador para el aceite y un termo de $9 son algunas de las ofertas más destacadas que encontramos para este martes.

El contenido de commerce es independiente del contenido relacionado con temas de Editorial y de Publicidad y si compras algo a través de nuestros artículos, puede que nos llevemos una pequeña comisión por la venta.

Tecnología

Regleta con Protector de Voltaje APC de 11 Enchufes, $25 después de usar cupón de $5

Esta regleta con protector de voltaje viene con un cable de ocho pies, 11 enchufes y dos puertos USB y es exactamente lo que necesitas para organizar el lío de cables que tienes detrás de la tele. Su precio actual es de $30, el más bajo hasta la fecha, pero además puedes añadir otro cupón de descuento de $5.

Jackery Thunder 10050mAh, $21 con código JHUNDER | Jackery Thunder 20,100mAh, $30 con código RTHUNDER

La batería portátil de Jackery incluye Carga Rápida 3.0 y capacidades de carga de 10,050mAh y 20,100mAh. Además, ambos modelos están más baratos que nunca. Simplemente, escoge tu capacidad ideal y usa el código promocional cuando vayas a procesar el pedido.

2 Cables Lightning de 10', $15 con código J5WSFAHZ

¿Cansado de que tu cable Lightning no sea lo suficientemente largo como para que te puedas tumbar en el sofá? Hazte con un pack de 2 cables de 10' por tan solo $15 cuando usas el código J5WSFAHZ.

Seguro que últimamente has escuchado muchos comentarios sobre los teclados mecánicos, y si no es así, al menos los habrás oído teclear. Si tienes curiosidad por probar uno, sin gastar mucho dinero, iníciate con este modelo de Monoprice por $28, uno de los mejores precios que hemos encontrado para este tipo de teclados.

No usa las teclas Cherry MX, pero se parecen mucho a las Cherry MX Reds, que son lineales y fáciles de presionar, ideal para trabajar y para jugar.

Si no cuentas con presupuesto suficiente para invertir en una GoPro HERO5 de $400, hoy puedes hacerte con la HERO4 Silver de segunda mano por tan solo $199.

Esta cámara no graba a 4K con velocidad de 30fps, pero el modelo Silver tiene una pantalla táctil como la de la HERO5 y su calidad de 1080p sigue siendo igual de increíble. Éste es el mejor precio que hemos visto por una GoPro de segunda mano, así que ya no tienes excusa para no tener una cámara de acción.

¿Estás pensando en montar una oficina con varios monitores? No dejes escapar estar oferta para hacerte con un monitor Dell de 1080p y 23'’ por tan solo $90, un gran precio para el modelo VESA. Ésta es la primera vez que el monitor reduce su precio por debajo de los $110.

Los expansores de redes Wi-Fi puede que no hagan milagros, pero si hay puntos muertos en tu casa, ofrecen una solución mucho más barata que comprar otro router. Por tan solo $30 deberías probar este NETGEAR en tu casa. El expansor cuesta $10 menos de lo habitual y es el mejor precio que hemos visto desde Black Friday.

Adaptador Aukey con 4 USB y 2 Enchufes, $16 con código OUTLETA6

$16 es el precio normal que pagarías por una estación de carga con 4 USB, pero este adaptador de Aukey también incluye dos enchufes convencionales, para que tus lámparas no se queden con hambre.

Normalmente el Chromecast Ultra de Google cuesta $69 y aún así es más barato que cualquier otro conector 4K y HDR disponible en el mercado. Hoy puedes ahorrar $10 cuando lo compras en B&H, sin tener que pagar impuestos fuera de Nueva York y New Jersey.

2 Cables Lightning, $10 con código 2KPDID5J | Cable Lightning, $5 con código GOCSZ5KC

Nunca está de mal tener cables de carga extras circulando por la casa, el coche o la oficina. Ahora lo tienes fácil, porque estos cables cuestan solo $5.

Nota: La primera oferta son $10 por dos cables. Simplemente, añade dos cables a tu carrito y, a continuación, añade el código .

¿Quieres averiguar de primera mano por qué todo el mundo está obsesionado con las pilas recargables Eneloop? Este pack de 8 pilas AA está disponibles en Amazon por tan solo $16 hoy, el mejor precio que hemos visto hasta la fecha. Incluso si tienes ya algunas pilas, puedes aumentar tu colección, que nunca está de más.

Si las Eneloops de Panasonic se agotan, os recomendamos haceros con el pack de AmazonBasics, que está disponible por el mismo precio. Muchos son los que aseguran que ambas marcas de pilas son en realidad el mismo producto con diferentes nombres. Las dos son fabricadas en Japón y vienen cargadas con energía solar, así que no creo que sea una coincidencia.

HOGAR

Cuando cocinas con aceite de oliva tienes tres opciones: puede que se te vaya la mano y eches de más, puede que ensucies una cuchara para nada o puedes utilizar este dosificador de Vremi por $18, que mide la cantidad exacta de aceite antes de que lo eches. Yo ya sé por qué opción me voy a decantar a partir de ahora. Por cierto, éste es un regalo perfecto para cualquier persona a la que le guste cocinar.

30% de descuento en tu pedido online con el código COFFEELOVE

¿Enamorado del café? Tranquilo, entiendo tu pasión. Por eso, te gustará saber que Starbucks está ofreciendo un 30% de descuento en pedidos online cuando usas el código promocional COFFEELOVE. Porque sabes que el café siempre será tu acompañante perfecto para el día de San Valentín.

En el pasado hemos recogido varias ofertas de las bolsas de ositos de Haribo, pero éste es el mejor precio que hemos encontrado en 2017. Una bolsa de 5 libras (sí, 5 libras!) te costará $11 cuando la compres a través de la opción de Subscribir y Ahorrar (puedes cancelar después de realizar tu primer pedido, ¿por qué no?). Si quieres que te llegue más rápido, con Prime, gasta $12.

Nadie, absolutamente nadie, se disgustará si le regalas una bolsa con cinco libras de ositos de Haribo.

Los termos de acero inoxidable son fantásticos, créeme. Pero no hace falta que te gastes un montón de dinero por comprar una marca conocida. Este termo de X-Chef puede mantener tu hielo durante todo el día, así que te va a encantar para tu café helado.

Y puedes beber tu café con una pajita (popote) de acero inoxidable que se incluye en este pack de 12.

Puede que estos termostatos inteligentes en oferta hoy no cuenten con pantallas a todo color y controles como Nest y Ecobee, pero sí que podrás manejarlos desde una aplicación y el modelo de $99 funciona con Alexa.

Los soportes con ventosa para el coche se están haciendo muy populares. Si tienes un lector de CDs que no usas, puedes usar este dock para ajustar tu smartphone a esa altura.

Eufy, la marca de hogar de la compañía Anker, vuelve a poner sus luces de decoración en oferta, a su precio más bajo, acompañado de la posibilidad de ajustar el brillo y aplicar diferentes efectos. El modelo de estas luces sin mando estuvo disponible la semana pasada por 7 dólares, pero el mando lo hace todo más cómodo y además encontrarás un mayor número de efectos que harán que el precio merezca la pena.

ESTILO DE VIDA

Galentine’s Day es el día que se celebra el amor entre grandes amistades (y fue ayer, por cierto). Si todavía no le has hecho un regalo a tu mejor amiga (o a ti misma), echa un vistazo a esta selección de joyería de Hallmark, disponible con grandes descuentos en Amazon. Hay una gran variedad de estilos disponibles y encontrarás cosas hasta por $9. La oferta solo durará a lo largo de esta jornada.

Envío Gratuito, Solo Hoy

Uniqlo ha lanzado su colección de primavera y ahora tienes la excusa perfecta para comprar online gracias al envío gratuito (solo hoy). No pases tu Día de San Valentín comprando. Hazlo cómodamente desde casa.

$10 de descuento en pedidos de $100 o más con código 10VALENTINE | $15 de descuento en pedidos de $150 o más con código 15LOVE150 | $25 de descuento en pedidos de $125 o más con código 25OFF125NOW

Hora de ponerte a hacer ejercicio y Finish Line te ayuda hoy a ello con grandes descuentos. Usa el código 10VALENTINE para conseguir $10 de descuento en pedidos de $100 o más, el código 15LOVE150 para descontar $15 en pedidos de $150 o más y el código 25OFF125NOW para pedidos de más de $125 y conseguir $25 de descuento.

Si necesitas un poco de ayuda con tu propósito de Año Nuevo de ponerte en forma, hoy Amazon y Fitbit te echan una mano.

Estos precios no son tan increíbles como los que vimos en Black Friday, pero encontramos descuentos de entre $20 y $50. Además, se incluyen los nuevos y excelentes Fitbit Charge 2 y el Flex 2. Amazon los ha categorizado como regalos de San Valentín, lo cual podría causar algún que otro conflicto con tu pareja y tu media naranja no te ha pedido uno. Pero siempre está bien tener un dispositivo de vestir que controla tu actividad física.

$80 Fitbit Flex 2, Black 2393 purchased by readers Gizmodo Media Group may get a commission Buy now

MEDIA

No tendrás que esperar para ver la versión de Ghost in the Shell protagonizada por una mal caracterizada Scarlett Johannson. Hoy puedes hacerte con la cinta original por tan solo $7, disponible en Blu-ray.

VIDEOJUEGOS

Attack on Titan, $30- PS4 | Xbox One

Si llevas tiempo queriendo echar una partida a Attack on Titan, por este precio no te puedes resistir. $30 por la versión del juego en PS4 y Xbox One.

¿Qué mejor manera de celebrar un nuevo juego de Zelda (junto a una nueva consola de Nintendo) que un libro oficial llena de bellas ilustraciones? Esta guía de Breath of the Wild incluye un mapa en formato póster, 16 páginas llenas de ilustraciones y, sí, una guía completa para el juego.

Esta guía apareció en Amazon por $40 hace unos días, pero ahora puedes reservarla por tan solo $24. Si el precio vuelve a descender de aquí a marzo, aparecerá reflejado automáticamente en el pago final.