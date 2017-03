Lámparas de Anker para el escritorio, un disco duro para la PS4 y más, en las mejores ofertas para este miércoles.

Guarda Ofertas Univisión como favorito y síguenos en Twitter para no perderte ningún descuento.

TECNOLOGÍA

Mañana será lanzada la nueva versión del firmware para PS4, por lo cual, al fin tendremos la posibilidad de usar discos duros externos para almacenar nuestros juegos. Si todavía no te has hecho con uno, compra el Toshiba Cancio Connect II de 2TB, que está disponible por su precio más bajo hasta la fecha.

La versión Elements de la marca WD está un poco más barata, pero tendrás que esperar varios días para recibirla.

Anker PowerDrive 2 Elite, $10 con código KINJA212

El nuevo PowerDrive 2 Elite de Anker funciona con una capacidad de 12W en sus dos puertos y, además, luce muy bien. Usa el código promocional KINJA212 al procesar tu pedido para ahorrar $6.

Altavoz portátil de Anker, $14 con código AUKEYM29

El altavoz portátil de Aukey es el más pequeño que he visto que cuente con dos salidas de audio (cada una de 3W) y hoy puedes metértelo en tu bolsillo por tan solo $14 cuando usas el código AUKEYM29.

Las antenas de estilo ultrafino están diseñadas para ser lo menos intrusivas posible, pero sigue siendo un horror tener que colgarlas en la pared. Afortunadamente, Mohu ha creado la antena Mohu Curve, que es como una Mohu Leaf pero que puedes colocar en una estantería o junto a tu televisor. Ninguno de tus invitados se dará cuenta de que se trata de una antena.

Recuerda que la Mohu Leaf y la Leaf Metro siguen de oferta también.

Los auriculares SoundBuds de Anker figuran entre los favoritos de nuestros lectores y ahora puedes conseguir la nueva versión con el mayor descuento que hemos encontrado hasta la fecha.

Los SoundBuds Slim, tal y como intuyes por el nombre, son mucho más pequeños que los originales (increíblemente pequeños y eso que esconden Bluetooth y baterías en su interior). A pesar de su diminuto tamaño, la batería ofrece una buena autonomía, porque nos da siete horas de duración y solo tardan 90 minutos en cargarse completamente.

Anker ofreció un descuento de $6 el día que lanzó los auriculares, por lo que el total era de $24, pero hoy los puedes conseguir por tan solo $22.

HOGAR

Anker Lumps E1, $46 con código J2I5MZ4H | Anker Lumos 2, $50 con código OXQ486R7

Las lámparas Lumos de Anker se encuentran entre las favoritas de nuestros lectores y hoy tenemos dos modelos superiores rebajados.

La Lumos E1 es la lámpara de escritorio ideal. Viene con cinco iluminaciones diferentes (que te pueden ayudar a aumentar la productividad), seis niveles de intensidad y dos puertos de carga USB para tus dispositivos. Usa el código J2I5MZ4H al procesar tu pedido para ahorrar $9.

Si eso no es lo que buscas, el Lumos E2 es una especie totalmente diferente. No se apoya en tu escritorio, como la Lumos E1, sino que se acopla en uno de sus bordes e incluye una base giratoria y una parte superior articulable para colocar la luz de la manera que mejor te convenga. Desafortunadamente, este modelo no incluye puertos USB, pero sí que tiene cuatro iluminaciones diferentes. Usa el código promocional OXQ486R7 para conseguir $15 de descuento al procesar tu pedido.

Luz Solar BAXIA con resistencia al agua y sensor de movimiento, $5 con código JEKL9Q9X

Actualizado: Ayer se agotaron rápidamente pero hoy vuelven a estar disponibles.

En las últimas semanas os he mostrado ofertas de luces solares con sensor de movimiento fabricadas por Mpow y Anker, pero te garantizo que ninguna de ellas costaba tan solo $5. Usa el código promocional JEKL9Q9X para conseguirla con el 50% de descuento (date prisa, antes de que las unidades se agoten).

Pack de 6 focos TaoTronics, $12 con código ZTF822WF

¿Todavía no has dado el salto a los LED? Amazon te vende este pack de 6 focos blancos de TaoTronics por $12 con el código promocional ZTF822WF. Estos focos alumbran igual que unos de 60W, pero usando solo 9W de electricidad cada uno. Además, muchas compañías eléctricas tienen ofertas cuando demuestras que has comprado uno de estos productos, así que se pagarán por sí solos.

Nota: Con estos focos no podrás controlar el nivel de intensidad de la luz, lo cual no es una sorpresa teniendo en cuenta el precio, pero mejor decirlo por si acaso.

No queda nada para que llegue el buen tiempo y, por lo tanto, los momentos de barbacoa y deberías estar preparado con este grill que solo cuesta $98. Puede que no se trate de una solución avanzada, pero es el mejor precio que hemos visto por este producto en Amazon y te vendrá genial para cuando quieras cocinar algo fuera de manera rápida.

Pensarás que no necesitarás una aspiradora Shop-Vac, hasta que sufras una fuga de agua en casa y tengas que limpiar el desastre. Este modelo de 5 galones se encuentra disponible con su mejor precio hasta la fecha, $49. Puede que no la uses en tu día a día, pero es una de esas cosas que deberías tener en el garaje por si acaso...

Pack de 4 MiniLinternas LED OxyLED, $14 con código 4OXYMD02

Las mini linternas con luces LED son tan baratas que no tienes excusa para no guardar una en el coche o en casa. Hazte con cuatro de ellas (y podrás hacer zoom con sus luces) por tan solo $14.

Ten en cuenta que necesitarás una batería 18650 o tres AAAs para que funcionen.

ESTILO DE VIDA

Masajeador de hombros y nuca, $38 con código 801Kinja

Este masajeador para el cuello puede que parezca una herramienta de tortura, pero créeme cuando te digo que es todo lo contrario. Ese agarre extraño sirve para ajustar la presión del masajeador y también se calienta. Y además incluye cargador para el coche, así que podrás usarlo de camino al trabajo. Lo vas a disfrutar.

En estos momentos, si compras una tarjeta regalo de $50 en Nike, obtendrás otra de $10 totalmente gratis. Básicamente te estás llevando $60 para gastar en productos Nike, pero pagando tan solo $50. ¿A quién no le gusta recibir dinero gratis?

H&M acaba de lanzar nuevas colecciones de ropa y de hogar, y está ofreciendo grandes descuentos para captar tu atención. Consigue el 20% de descuento en pedidos de $50+ con el código 2905, 25% en pedidos de $100+ con código 7521, 30% con pedidos de $150+ con código 0158, más envío gratuito. El descuento solo funciona en productos con precios regulares.

MEDIA

Los descuentos en tarjetas regalo de iTunes son cada vez menos frecuentes, por eso no deberías dudar ni un solo segundo en hacerte con esta tarjeta de $50 por tan solo $42.50. Ideal para comprar apps, películas, usar en Apple Music o espacio en iCloud.

JUEGOS

Drone UDI 818A con cámara, $80 con código JHULPUZR

Puede que este drone no sea tan fácil de manejar como uno de DJI que tenga GPS integrado y su cámara parece llevarnos a un smartphone de hace diez años, pero te lo vas a pasar muy bien con él. Es una buena manera de adentrarte en el mundo de los drones sin dejarte cientos de dólares por el camino.

Catan es uno de esos juegos que todo el mundo debería tener en sus estanterías y Amazon lo está ofreciendo hoy por tan solo $28. Ahora tienes la manera perfecta de pasar el fin de semana con tu familia.

Catan 5th Edition 11381 purchased by readers Gizmodo Media Group may get a commission Buy now

Amazon cuenta con un nuevo pack exclusivo de Xbox One S, que incluye una copia de Ghost Recon Wildlands. Junto al juego, Amazon incluye una tarjeta de $10 para usar en Amazon Music Unlimited y otra de $10 para utilizar con Amazon Instant Video. La consola en sí no está rebajada, pero merece la pena comprarla por todas las ofertas adicionales que se incluyen.

