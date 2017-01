Madden 17, auriculares sin cables y bombillas LED de $2 son algunas de las mejores ofertas de este viernes.

LAS MEJORES OFERTAS

Si tu equipo favorito de la NFL ya ha caído, puedes retomarlo por tu cuenta en el videojuego Madden 17 por tan solo $20. Juega con los Vikingos y practica tus habilidades o traslada a los Chargers a un sitio más grande que un simple instituto Texas! Tienes todo un abanico de opciones en tus manos. La oferta solo está disponible hoy o hasta que se acaben las unidades.

Si me dices que no te gustan los ositos de golosina con vitaminas, te diré que estás mintiendo. ¿Quieres una muestra de estos ositos y otros productos que te harán más sano? Aprovecha la caja de muestras de $15 de Amazon. Hazte con 15 muestras de productos y obtén un crédito de $15 cuando compres dentro de la categoría de Nutrición y Bienestar. Año nuevo, nuevo tú.

Y, si te perdiste esta oferta ayer, también hay una caja de $10 llena de muestras de proteínas.

El sucesor del ratón más popular jamás fabricado está rebajado a un precio histórico.

El Logitech MX Master ofrece todo lo que puedas esperar de un ratón de gama alta: batería recargable, DPI ajustable y un láser potente que funciona incluso en mesas de cristal. Además, integra una rueda en su lateral para la navegación en horizontal y, con él, tendrás la posibilidad de conectarte a tres dispositivos al mismo tiempo mediante Bluetooth

$65 es el mejor precio que hemos visto por este ratón, pero no esperes que la oferta dure mucho, así que hazte con el tuyo antes de que sea demasiado tarde.

Batería Portátil Aukey de 16,000mAh, $23 con código 5ZREC35I

$23 es un precio para cualquier batería portátil de 16,000mAh, pero es un precio increíble por una batería con Carga Rápida 3.0 y diseño extremadamente fino.

La SSD SU800 de gama alta de Adata ofrece velocidades de transferencia increíbles, tres años de garantía y cuenta con valoraciones de usuarios muy positivas. La tienda Newegg de eBay está ofreciendo el modelo de 512GB por 125 dólares. Incluso si no necesitas mejorar tu PC, puedes usarlo como un disco de almacenamiento externo.

Por tus manos ya deben estar pasando todo tipo de formularios para los impuestos. Antes de comprar cualquier software para hacer tus “taxes”, echa un vistazo a las ofertas que Amazon está ofreciendo en TurboTax.

Esta página contiene un cuadro comparativo que te ayudará a escoger la versión más apropiada para tus necesidades. Cuando te hayas decidido, podrás escoger entre descargar el software o recibir un disco. Si te gusta rebuscar ofertas, te habrás dado cuenta de que los precios en la página de TurboTax son iguales o un poco más bajos, pero posteriormente tendrás que pagar un impuesto de $37 por las versiones online. Las rebajas de Amazon incluyen la descarga e impresión gratuitas o un pago de $20 por hacer e-file.

Auriculares inalámbricos Axgio Dash, $36 con código 4UEOAIDP

Si los AirPods o los Bragis te atraen, pero sus precios se te hacen elevados, los auriculares inalámbricos Dash de Axgio te gustarán y están a su mejor precio: $36 con el código promocional 4UEOAIDP, mientras las unidades duren.

Es el mejor precio que he visto por unos auriculares que no usan ningún tipo de cables y funcionan muy bien. Puede que no luzcan tan bien como los AirPods, pero no nos podemos quejar de su precio.

Lo que más echarás de menos con estos auriculares será una funda con cargador, pero tienen una autonomía de 8 horas. La pega es que tendrás que conectar cada auricular a un microUSB para recargarlos (aunque se incluye un cable especial para ello). Eso sí, recuerda su precio: $36.

Muchos de vosotros ya habéis comprado la oferta de pilas recargables AA de AmazonBasics, pero si necesitas unas AAAs, puedes hacerte con cuatro por $6.

Es el precio más barato hasta la fecha y cuestan $3 menos que el pack equivalente de Eneloop. Algunos usuarios dicen que, de hecho, las pilas de Amazon son las mismas que las de Eneloop. No podemos verificar esta información (aunque, tal y como ocurre con las Eneloops, estas pilas han sido fabricadas en Japón y son cargadas con energía solar, lo cual parece ser algo más que una simple coincidencia). Estas pilas cuentan con muy buenas valoraciones y un precio incluso mejor.

Cables de Expansión Keten de 10' para la NES Classic, $10 con código Z9P5QAUV

No sabemos por qué motivo Nintendo hizo los cables de los mandos de su NES Classic más cortos que los dedos de Trump. Pero hoy estás de suerte, porque puedes hacerte con un par de cables de expansión por $10 con el código promocional Z9P5QAUV. Puedes incluso conectar ambos cables en uno, si tu sofá se encuentra demasiado lejos de la tele.

Linterna KMASHI Cree T6, $8 con código NDJ9SWWI

Todo el mundo debería tener siempre a mano una linterna LED y este modelo de KMASHI incluye cinco modos de alumbrado y una autonomía de 50,000 horas.

Necesitarás tres pilas AAAs o una batería 18650 para su funcionamiento.

Rebajas de 2 Días en Best Buy

Si necesitas un televisor nuevo para la Super Bowl, encontrarás todo tipo de tamaños y modelos en las rebajas de 48 horas de Best Buy. A continuación te ofrecemos nuestro listado de favoritos, pero puedes consultar la lista entera en la página de Best Buy.

Tira de Luces Kohree, $9 con código 9QK4O6IU

Si todavía no has probado un sesgo de iluminación para tu cine casero, ahora es buen momento. Las tiras de iluminación LED de Kohree se conectan directamente al puerto USB de tu televisor y se pegan en la parte trasera del mismo con un adhesivo. Cuando enciendas la pantalla, los LEDs proyectarán un brillo en la pared, lo cual ayuda a reducir la vista cansada cuando estás viendo la tele con las luces apagadas y mejora los niveles negros de tu monitor.



En el pasado hemos publicado este tipo de descuentos, pero el precio de $9 hoyes el mejor que hemos visto hasta la fecha.

Termo Homitt 30 oz. con Asa, Tapadera y Dos Popotes, $15 con código HOMITT88

A estas alturas ya todo el mundo debería saber que puedes comprarte un termo a muy buen precio, pero $15 es una gran oferta para este modelo que viene con tapa, asa y dos popotes.

Anker fabrica los accesorios favoritos de nuestros lectores y si tienes por casa gadgets compatibles con Carga Rápida 3.0, puedes ahorrar hasta un 15% en varios productos. Solo hoy.

Pack de 5 Enchufes Aukey con Mando, $22 con código AUKEYR52

No podrás controlar estos enchufes semi-inteligentes con tu teléfono o automatizarlos con recetas IFTTT, tal y como ocurre con los enchufes WeMo de Belkin, pero puedes controlarlos en casa a través de un mando y hoy están super baratos.

Luz de Baño Activada por Sensor de Movimiento, $8 con código V4H6MPFG

Seguro que has visto la imagen de aquí arriba y te has reído. Pero créeme cuando te digo que no hay nada divertido en usar el baño en medio de la noche y tener que encender la luz de arriba para ver en la oscuridad. Sabes que esa luz monstruosa va a arruinar tu sueño.

Esta luz de tan solo $8 se ajusta a todo tipo de retretes y ofrece 16 colores diferentes y cinco niveles de brillo. No te olvides de usar el código V4H6MPFG a la hora de procesar tu pedido.

Organizador MaidMAX para el Armario, $9 con código NH2FM4WM

Si tu armario no cuenta con estanterías suficientes, este accesorio de $9 de MaidMAX se cuelga de cualquier barra usando dos sujeciones de velcro. Al comprar este organizador, obtendrás cinco estanterías más para colocar tu ropa interior, calzado, toallas, etc. Usa el código NH2FM4WM a la hora de procesar tu compra para disfrutar de esta oferta.

Los enchufes inteligentes WiFi existen desde hace algún tiempo, pero ahora son lo suficientemente pequeños para que quepan en un solo conector. Éste es el caso del nuevo TP-Link, el modelo más pequeño que se ha hecho si lo comparamos con su hermano mayor.

Este accesorio te permite conectar o desconectar cualquier enchufe de tu hogar mediante una aplicación, programarlos o manejarlos con Alexa. Solo un aviso: una vez que compres uno de estos, querrás automatizar toda tu casa.

La oferta de hoy es de $35, el precio más bajo hasta la fecha.

Limpiar no es divertido. Y comprar productos de limpieza es peor aún. Pero ahorrar cuando compras algún producto de estos sí que se hace más ameno. Compra uno de estos cinco productos esenciales de limpieza y ahorra $5 de manera automática. Lo único que tienes que hacer es añadirlos a tu carrito de la compra y verás el descuento aplicado directamente en el checkout.

Muchos de estos productos vienen acompañados de cupones, así que échales un vistazo para ahorrar incluso más.

Las lámparas de escritorio Lumos de la marca Anker son de las favoritas entre nuestros lectores y el modelo A4 (que se vende bajo el nombre de la marca Eufy de Anker) está rebajada a $31 hoy (normalmente cuesta $40). La lámpara incluye cuatro tonalidades de luz diferentes con cinco niveles de brillo, por lo que puedes tenerla encendida a toda potencia si necesitas trasnochar o poner la luz más suave para leer un buen libro al final del día.

Cojín Para Asiento Naipo, $14 con código NaipoSC1

Últimamente compartimos muchas ofertas relacionadas con cojines para el coxis, pero éste de $14 es uno de los mejores que hemos visto. El cojín Naipo mejorará tu postura y aliviará el dolor de espalda cuando pases mucho tiempo sentado, ya sea en la oficina o en un vuelo largo.

Organizador Ohuhu para el Maletero, $12 con código OHUA1BOX

¿Qué es ese ruido que sale de la parte de atrás de tu coche? Ah, sí. Es toda esa mierda que tienes suelta por el maletero. Estás de suerte, porque aquí tienes un organizador de $12 para tener todas las cosas bien guardaditas. No te olvides de usar el código OHUA1BOX en el momento de procesar tu pedido para ahorrar $8.

Amazon regresa con otra promoción para Prime Pantry y esta vez la plataforma celebra el Año Nuevo chino con una selección de elementos esenciales para la cocina asiática.

Si en tu caja incluyes $25 en productos elegibles de Prime Pantry, recibirás un descuento de $5 al procesar tu pedido. Entre las opciones encontramos salsa Sriracha, salsa de soja, wasabi, noodles y más, así que puedes cocinar comida asiática sin tener que salir a comprar los ingredientes.

Además, Amazon ofrece otras dos promociones en Pantry en estos momentos, por lo que te resultará fácil evitar el coste de envío de $5.99. Simplemente, añade cinco productos de esta página o de la página especial de Super Bowl (los cinco productos pueden ser una combinación de ambas secciones) y verás el descuento aplicado directamente al procesar la compra. ¿La mejor parte? Esta oferta se suma a cualquier otro crédito que tengas acumulado en tu cuenta.