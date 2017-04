Rebajas de Amazon en Dockers, la OneBlade de Philips y un 20% de descuento en Philips Hue para los usuarios de Prime. Éstas son algunas de las ofertas más destacadas de este martes.

TECNOLOGÍA

Anker 21W PowerPort Solar, $48 con código BEST2421

El panel solar PowerPort de 21W de Anker se encarga de mantener cargados todos tus dispositivos que dispongan de una conexión USB. Ideal para aquellos a los que les guste acampar o que estén preocupados por posibles apagones. Ahorra un 20% en tu compra con el código BEST2421.

Regleta con 8 enchufes y protector de voltaje, $18 con código 5FGJ45D5

Si no cuentas con enchufes suficientes en casa, esta regleta de PowerAdd con protector de voltaje incluye 8 enchufes y cuatro puertos USB. Todo ello por solo $18 con el código promocional 5FGJ45D5.

Auriculares inalámbricos SoundPEATS, $35 con código PJAYDX5E

Puede que Apple haya puesto de moda los auriculares inalámbricos, pero hay opciones más baratas en el mercado que los AirPods.

Los auriculares inalámbricos SoundPEATS vuelven a estar disponibles por $35 hoy. Se parecen mucho a los Axgio Dash, con seis horas de batería, pero no incluye funda cargadora, por lo cual tendrás que cargarlos con un cable microUSB.

Es un buen día para comprar pilas recargables (las favoritas de nuestros lectores, de hecho). Puedes comprar un pack de 8 pilas Eneloop AAs por $16 y un pack de 16 pilas por solo $29.

Ninguno de estos packs incluye un cargador. Amazon te vende éste por $15.

Si por algún motivo no te gustan las pilas recargables (acabamos de celebrar el Día del Planeta, ¡monstruo!), hazte con 100 pilas AAs de AmazonBasics por $16.

Anker PowerCore Turbo, $30 con código 16000MAH

La batería PowerCore Turbo de Anker resulta un tanto peculiar si la comparamos con el resto de productos de la fabricante, pero hoy puedes hacerte con ella gracias a un descuento del 40%.

Por una parte, la PowerCore Turbo es una batería normal con capacidad de 16.000mAh, pero el secreto se esconde en un conector que nos permite enchufar la batería al coche y recargarla, completamente, en 90 minutos (10 minutos más rápido que con un cargador microUSB). De hecho, con una recarga de tan solo 8 minutos tendrás suficiente autonomía para cargar tu iPhone 6s. ¡Increíble! Personalmente, me gustaría más si viniera con un enchufe convencional, pero por $30 no me puedo quejar.

Cable Lightning, $5 con código DF2SOIGY | Pack de 2, $10 con código UA2DDV2N

Siempre viene bien tener cables Lightning extra, ya sea para la casa, la oficina o incluso para el coche. Hoy puedes comprar uno por $5 o dos por $10 gracias a Mpow. Simplemente, asegúrate de usar los códigos promocionales.

Nota: para el pack de dos cables, escoge la segunda opción y añade dos cables a tu carrito.

Soporte de aluminio ajustable, $8 con código UVUCS8E3

Es de aluminio, es ajustable, sirve para cualquier teléfono y solo cuesta $8. ¿Cómo no vas a amar este soporte para tu teléfono? Yo lo compré y estoy encantado.

HOGAR

Amazon ha dado luz verde a una buena oferta relacionada con los carritos más vendidos en su categoría.

Los carritos de Gorilla GOR6PS tienen muy buenas reviews y pueden transportar cargas de 1200 libras. Además, incluyen un mecanismo sencillo para arrojar rápidamente la carga. La oferta de hoy es la mejor hasta la fecha, así que hazte con ella antes de que salga rodando.

Si tu colchón dejó de ser cómodo hace bastante tiempo, no tienes por qué gastarte un montón de dinero en comprar otro nuevo: prueba añadiendo un cubrecolchones.

Amazon está ofreciendo un modelo de ExceptionalSheets en varios tamaños como parte de un Gold Box de Amazon de hoy. ExceptionalSheets es la misma compañía que hace los cubrecolchones para los hoteles Marriott y un montón de clientes dicen, en los comentarios, que adoran este modelo.

Los modelos para una cama full, una queen y una king cuestan $112, $123 y $138, respectivamente, un precio muy bueno para un producto de calidad. Estos cubrecolchones son hipoalérgicos.

Pack de 4 luces solares Mpow, $30 con código API29OGS

Si estás cansado de andar a ciegas en el porche de tu casa y de no encontrar el agujerito correcto para meter la llave, hazte con estas luces solares de Mpow que iluminarán la entrada sin la necesidad de tener que hacer una instalación con cables. Hoy puedes hacerte con un pack de 4 luces por $30 con el código promocional API29OGS.

Tira de luces Philips Hue, $66 para usuarios de Prime. El descuento aparece al procesar el pedido.

Lo mejor de usar el sistema Philips Hue es que puedas hacer multitud de cosas con las luces de tu casa. Esta tira de luces Hue te da la opción de escoger un color o varios que vayan alternando y se conecta al Wi-Fi de tu casa.

Es difícil encontrar esta tira de luces en oferta. Los usuarios de Prime se la pueden llevar hoy por $66, es decir, con un 20% de descuento (el descuento aparecerá reflejado una vez que proceses el pedido). Este kit incluye una tira de 6', pero puedes hacerte con una tira de expansión de 40'’ por solo $25.

Recuerda que necesitarás el Hue Bridge para poder controlar esta tira de luces desde tu teléfono.

Dos vasos de cobre hechos con martillo, $16 con código NET45OFF

¡El buen tiempo ya está aquí! Así que es buen momento para aprender a hacer Moscow Mules caseros, una de mis bebidas favoritas.

Este horno de propano de Pizzacraft Pizzeria Pronto es ideal para jardines y balcones. Amazon está descontando $94 del horno hoy.

El horno Pronto se conecta a cualquier tanque de propano y puede alcanzar temperaturas de 700 grados. ¿El resultado? Una deliciosa pizza crujiente con queso fundido en cuestión de minutos. Este horno suele venderse por $300 pero hoy lo encontrarás por solo $206. Es el primer descuento que vemos en este producto en lo que llevamos de año.

A tu pack puedes añadir accesorios, en los que se incluye una bandeja y un limpiador.

La cafetera en frío de Takeya es uno de los productos más populares en Univision Ofertas y vuelve a estar disponible por menos de $20, perfecto para el verano.

Esta cafetera prepara tu bebida favorita en frío. Tan solo tienes que llenar la cesta con café, poner agua en el recipiente y dejarlo en reposo en el frigorífico por la noche. El resultado es café puro al que puedes añadir agua, pero te puede llegar a durar varios días.

Bolsas Garment con bolsa de calzado, $10 con código AFQ8LBMP

Las bolsas de Garment son ideales para proteger nuestra ropa de valor cuando viajamos, pero recomiendo que las uses también para guardar tus trajes y vestidos en el armario. Hoy puedes hacerte con tres bolsas por $10, más una destinada para el calzado, con el código promocional AFQ8LBMP.

A los amantes de Pyrex les va a gustar esta oferta con un conjunto de tres vasos para medir por tan solo 11 dólares. Estos vasos son seguros en el microondas y “semi” seguros en el lavaplatos y, como están hechos de cristal, no absorben olores ni sabores. Además, tienen una apariencia profesional y puede ser un buen regalo para cualquier amante de la cocina.

ESTILO DE VIDA

El Philips Norelco OneBlade es uno de los productos de afeitar más destacados de 2016 año y Amazon está ofreciendo su primer descuento desde Black Friday.

Algunos de mis compañeros en Kinja Deals han podido probar la OneBlade y están encantados. Dicen que “es increíble” y que “se trata de una evolución de las cuchillas de afeitar”. Además, puedes lavar y cambiar la cuchilla en cualquier momento. Puedes leer más acerca de la cuchilla en Lifehacker Gear.



La OneBlade siempre ha estado disponible por $35, así que el descuento de $4 de hoy es considerable teniendo en cuenta que es difícil ver una rebaja en este producto. Llévatela por $31, porque te va a cambiar la vida.

¿A quién no le gusta ahorrar dinero en sus khakis? Amazon está rebajando el precio de pantalones, calzado, accesorios y más de Dockers, solo hoy. Recuerda que los precios volverán a subir una vez que finalice la jornada, así que no te lo pienses dos veces.

MEDIA

No tendrás que esperar para ver la versión de Ghost in the Shell protagonizada por una mal caracterizada Scarlett Johannson. Hoy puedes hacerte con la edición especial 25 Aniversario por solo $8.

Este pack con la serie original The Roddenberry Vault de Star Trek incluye un montón de escenas eliminadas, detrás de las cámaras y otros clips que no encontrarás en ningún otro sitio. Si eres fan de Star Trek, este pack no puede faltar en tu colección.

JUEGOS

Si te perdiste la oferta del Gold Box de la semana pasada, Ghost Recon Wildlands vuelve a estar disponible por $35 en Amazon. No está nada mal teniendo en cuenta que el título fue lanzado el mes pasado.

La barra de sonido Razer Leviathan 5.1 está especialmente diseñada para jugadores y hoy se encuentra disponible por tan solo $130. Simplemente ten cuidado con su subwoofer, porque los vecinos se van a quejar.