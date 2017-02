Tus periféricos favoritos de Logitech, Termos de la marca Contigo y un dispositivo de vestir para controlar tu actividad física se encuentran entre las ofertas más destacadas de este jueves.

Guarda Ofertas Univisión como favorito y síguenos en Twitter para no perderte ningún descuento. El contenido de commerce es independiente del contenido relacionado con temas de Editorial y de Publicidad y si compras algo a través de nuestros artículos, puede que nos llevemos una pequeña comisión por la venta. Haz click aquí para leer más al respecto y no te olvides de apuntarte a nuestro newsletter.

LAS MEJORES OFERTAS

Amazon acaba de lanzar un Gold Box lleno de periféricos de Logitech y no puede pasar inadvertido.

La selección incluye el ratón MX Master por tan solo $60, el ratón versátil MX Anywhere 2 por $48, el teclado con Bluetooth K480 por $21 y mucho más. Recuerda que, tal y como ocurre con todos los Gold Box, estos precios solo estarán disponibles hoy, y estoy convencido de que muchos de estos productos se agotarán rápidamente.

Nota: Fíjate en que hay varias páginas de ofertas, así que echa un vistazo a todas.

¿Os acordáis del Día de la Marmota? Pues bien, Punxsutawney Phil predice que el invierno va a durar más de lo esperado, así que es el momento perfecto para aprovecharse de estas rebajas en Backcountry, que está ofreciendo hasta un 50%. Abrígate, que vas a pasar frío.

Withings Go es un monitor de actividad física con todo lo que necesitas: parece un reloj que te muestra, a simple vista, cuánto te falta para cumplir tus objetivos si sales a caminar, a correr, a nadar o incluso si quieres dormir un determinado número de horas. Lo mejor de todo es que su batería llega a durar hasta 8 meses con una pila de reloj, así que no tendrás que preocuparte de cargarlo.

Amazon lo está ofreciendo ahora por $50 (dos colores disponibles). Yo correría a hacerme con esta oferta, antes de que se agote.

El modo campaña de GTA V es genial, pero el modo online es incluso mejor. Por eso, no nos extraña que sea difícil encontrar este videojuego en oferta. Sin embargo, hoy puedes descargarte la versión para PS4 desde Amazon por tan solo $30, el mejor precio por el que hemos podido encontrarlo.

¿No has comprado Rocket League todavía? Amazon te ofrece la Edición Coleccionista (con un montón de contenido descargable) por su mejor precio hasta la fecha: tan solo $15.

¿Preparando una fiesta repleta de pizza? Ahora puedes hacerte con esta tarjeta regalo rebajada de Domino’s con la que podrás ahorrar un 10% en cualquier pedido. No llegará a tiempo para la Super Bowl (porque te la envían por correo), pero si eres amante de la pizza, no puedes dejar escapar este descuento.

Este termo de viajes de la marca Contigo es muy similar al modelo Autoseal West Loop, uno de vuestros termos favoritos, pero tiene un diseño de goma para que no se te escape de las manos. Puedes hacerte con tu color favorito por tan solo $14, el mismo precio por el que lo vimos la semana pasada.

El pack con la serie completa de X-Files (Expediente X) contiene ¡¡¡57!!! discos con las 10 temporadas (incluyendo la emitida en 2016), más 25 horas de extras. Si eres un gran fan, Amazon te ofrece este pack por $120, el precio más bajo hasta la fecha.

Un estabilizador para la cámara te puede ayudar a estabilizar los planos en tu DSLR, GoPro o incluso smartphone (con un adaptador), entre otros modelos, y hoy puedes hacerte con un por tan solo $15.

¿Quieres probar la moda de los escritorios para estar de pie pero no te atreves a estar 8 horas sin sentarte? Puedes iniciarte en esta moda con el accesorio “elevable” Lorell por tan solo $148, el precio más bajo hasta la fecha.

Este escritorio llega montado y se acopla a tu mesa actual. Simplemente tienes que poner tu monitor encima del accesorio y el teclado y el ratón en tu escritorio habitual. Usa su sistema de muelles para elevarlo en cuestión de segundos. Te vas a enamorar de este nuevo sistema de trabajo.

Además, te aconsejo que te hagas con una alfombra que se encargará de que no te fatigues al permanecer tanto tiempo de pie. Ésta tiene muy buenas reviews, pero sea cual sea la que escojas, asegúrate de que tenga 3 o 4'’ de grosor.

Almohada de Viajes Andake, $11 con código 36FFSDTP

¿Estás preparando algún viaje? Esta almohadilla hinchable va a hacer que te sientas más cómodo en ese infierno de clase económica. Sé que hay muchas almohadillas diferentes, pero ésta ofrece gran soporte para la cabeza y la nuca, así no acabarás en el hombro del que está en el asiento de al lado. Viene con una bolsa para guardarlo en tu mochila cómodamente.

Este enchufe de WenTop no puede recibir órdenes de Alexa o integrarse con las recetas de IFTTT, como la mayoría de enchufes inteligentes, pero es uno de los conectores programables más baratos ($11) y puedes configurarlo para que se active y desactive varias veces al día. Así nunca tendrás que preocuparte de dejar una luz encendida, incluso cuando no te encuentres en casa.

Ya sé, ya sé, este tipo de cafeteras no hacen el mejor café. Pero son muy populares por una simple razón: requieren muchísimo menos trabajo que una cafetera francesa y no alcanzan los elevados precios de una Keurig. Además, esta Mr. Coffee de 12 tazas es una de las mejores que puedas comprar.

Por $35 obtienes un modelo programable, para beber tu café caliente en cualquier momento y puedes seleccionar el nivel de presión. Cuesta $10 menos de lo habitual, su mejor precio hasta el momento.

Si eres de los que tienen problemas para abrir una botella de vino de la manera de toda la vida, entonces hazte con este abridor eléctrico de Oster por tan solo $16 (es un buen regalo para cualquier persona). Además, viene con un cortador para el aluminio. Yo esto me lo compro.

Si te gustan los negros perfectos y los colores vibrantes (a quién no le gusta la calidad), este televisor OLED de LG está de oferta otra vez a $1500 hoy, sin impuestos para la mayoría de compradores.

Tal y como esperarías de cualquier televisor de alta definición estos días, este OLED tiene un panel 4K y Dolby Vision HDR. El hecho de que sea OLED implica que los negros están mejor definidos y los colores se destacan más, frente a cualquier monitor LCD. Sí, es más caro de lo que pagarías por un televisor convencional, pero tus ojos te lo agradecerán.

Consigue la mejor calidad de audio para la Super Bowl este domingo, gracias a los altavoces Piooner. Están disponibles por $90 para los usuarios de Prime, todo un chollo.

Si estás todo el día dándole al gimnasio y estás cansado de lidiar con nudos en los músculos, este rodillo masajeador es lo que necesitas. Puede que duela un montón cuando lo estés usando, pero te sentirás mucho mejor después. Por $12 puedes mejorar tu relación con el gimnasio.

Contigo es una de vuestras marcas de termo favoritas para conservar al temperatura de vuestras bebidas. Si estás buscando una botella que te acompañe fielmente al gimnasio, llévate ésta por tan solo $16.

Sí, sé que $35 es un precio elevado para una bombilla, pero teniendo en cuenta que es inteligente y que es para tu set Philips Hue, no está nada mal. Además, es de color. Es el precio más barato por el que hemos encontrado estas bombillas, pero recuerda que necesitas tener un puente Hue Hub y que estas bombillas son de la segunda generación, con menos tonos verdes y azulados.

Cuando llega la hora de limpiar los suelos de la casa, tienes tres opciones si no quieres acabar de rodillas, como Cenicienta:

Usar una fregona vieja, que dejará el suelo mojado durante varios minutos.

Utilizar un Swiffer WetJet, que deja residuos químicos en el suelo.

Comprar una fregona de vapor, que limpia usando agua y que se seca en apenas unos segundos.

No creo que quieras pensártelo dos veces, más si tenemos en cuenta que la fregona de vapor Hoover está disponible por tan solo $45 hoy en Amazon. El mejor precio que hemos visto hasta la fecha y cuesta $10 menos que ofertas que hemos publicado en el pasado.

Enchufe USB Aukey, $6 con código ZOERF9IO

¿Recuerdas esa pequeña pieza que venía con el cable para cargar tu teléfono? Deshazte de ella e invierte $6 en esta alternativa de Aukey (con el código ZOERF9IO). Es, básicamente, del mismo tamaño que el cargador estándar del iPhone, pero incluye dos puertos, puntas plegables y corriente de 2.4A (en vez de 1A) para cargar tus dispositivos más rápido.

Las pilas recargables Eneloops son las favoritas de nuestros lectores y las Eneloop Pros de mayor capacidad están de oferta hoy.

Por $28 puedes hacerte con un pack de 8 pilas AAs cargadas. Cuestan un poco más que la versión estándar (hay un pack de 8 sin cargador de oferta, por $18), pero es el mejor precio que Amazon ha ofrecido y merece la pena, ya que cada carga dura mucho más.

Este cortador se encarga de partir tu fruta, vegetales, quesos (y dedos) por tan solo $15. Incluye cinco platos intercambiables y tres opciones de grosor de corte para diferentes ingredientes y recetas. Te va a venir de perlas cada vez que te encuentres en la cocina.

El televisor más popular del que hablamos el año pasado era el Samsung UN55KU6300, que incluye una pantalla 4K, aplicaciones inteligentes y HDR. El precio más bajo por el que lo vimos fue por $550, pero el modelo -casi idéntico- UNK55KU6290 está de oferta hoy por tan solo $500.

La única diferencia que hay es que esta versión no incluye un mando inteligente. Pero si puedes vivir sin él, no vas a encontrar oferta mejor para un televisor.

If you didn’t get your PS4 over the holidays, now’s your chance to score with this bundle from Newegg’s eBay storefront. Pick up a PS4 Slim Uncharted 4bundle with an extra controller for just $250.

Teclado Mecánico para Jugadores de Mpow, $27 con código JPWMM2QA

Seguro que últimamente has escuchado muchos comentarios sobre los teclados mecánicos, y si no es así, al menos los habrás oído teclear. Si tienes curiosidad por probar uno, sin gastar mucho dinero, iníciate con este modelo por $27, uno de los mejores precios que hemos encontrado para este tipo de teclados.

Parece que a mucha gente no le gusta la idea del bidet, lo cual, no tiene sentido, porque son fantásticos. Hoy, en Amazon, puedes hacerte con un bidet Greenco que funciona prácticamente con cualquier baño y solo cuesta 22 dólares. Eso no es nada por un producto que usarás prácticamente todos los días. Este descuento podría desaparecer en cualquier momento, así que levántate rápido del baño y hazte con él.

Siempre es bueno tener una nevera portátil a mano para mantener las bebidas refrigeradas y la comida bien conservada. ¿Por qué no empezar a soñar con los días de playa? Los modelos de 20 y 30L están de oferta con sus mejores precios.

Si sueles comprar tu ropa en Banana Republic, GAP, Old Navy o Athleta, puedes ahorrar al hacerte con esta tarjeta del 20% de GAP Options. Como se trata de una tarjeta regalo, la puedes sumar a cualquier otro cupón u oferta que estas tiendas ofrezcan.

Si ya cuentas con una buena colección de películas de Miyazaki, es hora de que se las introduzcas a familiares y amigos. Algunos de sus filmes están disponibles ahora por tan solo $13 en Blu-ray dentro de Amazon, el precio más barato por el que las podrás comprar.

