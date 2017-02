Bombillas LED con un toque retro, cargadores solares con USB y relojes para San Valentín, entre las ofertas más destacadas de este martes.

LAS MEJORES OFERTAS

Teclado Mecánico Tomoko, $40 con código 3LR3V47Z

Seguro que últimamente has escuchado muchos comentarios sobre los teclados mecánicos, y si no es así, al menos los habrás oído teclear. Si tienes curiosidad por probar uno, sin gastar mucho dinero, iníciate con este modelo por $40, uno de los mejores precios que hemos encontrado para este tipo de teclados con apartado para numeración incluido.

No usa las teclas Cherry MX, pero se parecen mucho a las Cherry MX Blues, que son táctiles y suenan más, ideal para a todo aquel al que le guste teclear.

Amazon ha rebajado el precio de un montón de relojes de marcas buenas, justo a tiempo para San Valentín. Encontrarás modelos de Bulova, Citizen, Fossil, Nixon y más, todos con envío Prime. Así que ya tienes regalo para la semana que viene.

Os dejamos con algunas opciones populares, pero puedes ver el listado completo en Amazon.

¿Has visto esos vídeos tan llamativos en Youtube y en la Realidad Virtual que están grabados en un ángulo de 360 grados? Puedes crear el tuyo propio con una cámara Samsung Gear 360, que hoy está disponible por tan solo $226.

Puede que no tengas acceso a una lancha o a un helicóptero para grabar vídeos espectaculares, pero puedes usar la cámara para una fiesta, por ejemplo, y revivirla más tarde a 360 grados (una idea: es muy buena para grabar bodas, por ejemplo).

Aquí te dejo un ejemplo de lo que puedes llegar a hacer con la cámara Gear 360. En tu navegador Chrome puedes hacer click y arrastrar para ver el vídeo. En tu teléfono puedes usar el acelerómetro para ver el vídeo desde cualquier ángulo.

La mejor manera de iluminar tu porche o jardín, sin tener que lidiar con cables, son estas luces solares de Mpow con sensor de movimiento. Hoy hay disponibles varias opciones en oferta, incluyendo varios modelos. No te olvides de usar los códigos promocionales en cada caso y ten en cuenta que, cuantas más luces compres, más ahorras.

Pack de 6 Bombillas Edison, $18 con código QVVAHX4S

Seguro que reconoces estas bombillas por haberlas visto en restaurantes lujosos o incluso en bares repletos de señores con elegantes bigotes. Bueno, pues que sepas que existe la versión LED de estas bombillas estilo Edison y hoy puedes hacerte con seis de ellas por $18 al usar el código QVVAHX4S. Además, estas bombillas son compatibles con casi cualquier tipo de lámpara, ya que usan una base E26.

La mayoría de cargadores para el coche incluyen un solo puerto con Carga Rápida, por lo cual, si estás conduciendo, es difícil ver cuál es el USB correcto para cargar tu teléfono más rápido. Axgio acaba con la confusión al incluir dos puertos de Carga Rápida en este cargador, que hoy está disponible por tan solo $12, ya sea con cable USB-A a cable USB-C o dos cables microUSB.

Auriculares J and L con Bluetooth, $10 con código Q73GWW55

A estas alturas no resulta complicado encontrar auriculares con Bluetooth que sean baratos, pero hoy te puedes llevar unos J and L por $10; una auténtica ganga. Nunca está mal tener unos auriculares extra en la mochila para el gimnasio.

Sin duda alguna, el yoga es bueno para ti, pero si te cuesta trabajo ponerte a practicarlo, este juego hará que el yoga sea un poco más divertido, especialmente si lo usas con un grupo de amigos.

Yoga Spinner es una manera genial de introducirte en el mundo del yoga, que te ayuda a fomentar el trabajo en equipo y a mantenerte sano. Gira la aguja para practicar la pose que aparezca en cada una de las tarjetas. El primer jugador que consiga reunir una tarjeta de cada color gana. Necesitarás un poco de suerte y de trabajo en equipo, pero también tendrás que echar mano de tu equilibrio y flexibilidad para ganar este juego.



La cafetera francesa es una de vuestras opciones favoritas a la hora de consumir café y ahora os resultará una opción incluso mejor, ya que podéis utilizar esta jarra de acero inoxidable 100% que está disponible por tan solo $20.

En el pasado hemos visto cafeteras francesas más baratas, pero este modelo de acero inoxidable tiene doble cubierta para que no te quemes los dedos y mantendrá el café caliente durante varias horas. Además, su estilo es muy elegante.

Si te gusta pasar mucho tiempo en el exterior o si simplemente quieres estar preparado para la próxima vez que se vaya la luz, estos dos cargadores solares Aukey son tu respuesta. Pueden cargar hasta dos dispositivos USB al mismo tiempo usando el sol. Por tan solo $7 más te puedes llevar el modelo de 21W, con mayor potencia.

Reloj Despertador Mesqool AM/FM con proyector y cargador USB, $20 con código OJI5CEXP

Sí, la alarma de tu teléfono te despertará, pero seguro que no te despertará con radio AM/FM. Y seguro que no incluye un cargador USB y, definitivamente, no podrá proyectar la hora actual en la pared. Por tiempo limitado, puedes ahorrarte $10 en este reloj despertador con proyector al usar el código OJI5CEXP.

Ya conoces el dicho: “Una vez que utilizas un termo, ya no quieres usar nada más”. Bueno, puede que no sea exactamente así, pero este gran termo de 16 onzas mantiene tus bebidas frías durante más de 24 horas y calientes durante 12. Su tapadera hace también las veces de vaso. El precio de este modelo varía mucho, pero $18 es el mejor precio que Amazon ha ofrecido hasta la fecha.

Kubo and the Two Strings es una película familiar perfecta, con una animación bella, animales antropomórficos y un protagonista joven. Por $12, es un buen plan de fin de semana que deberías tener en tu colección.

La Bonavita BV1800 es vuestra cafetera favorita y ahora puedes hacerte con una de acero inoxidable por tan solo $107, el mejor precio por el que la hemos visto.

Nuestros lectores aman el hecho de que esta cafetera explote al máximo el sabor del grano y puede mantener el café caliente durante varias horas. Perfecto para estos días de lluvia.

No estoy seguro de si un producto de Anker sería un buen regalo de San Valentín, pero la compañía tiene una buena excusa para rebajar el precio de un montón de sus productos a través de códigos promocionales.

Hay muchas ofertas y en Kinja Deals encontrarás el listado completo de productos junto a sus códigos promocionales, incluyendo cables de carga, baterías portátiles, auriculares Bluetooth, sus populares luces de decoración y mucho más. Acuérdate de usar los códigos promocionales.

Seguramente hayas comprado tus botas de Bean y estés preparado para lo que se avecina en 2017. Si necesitas ropa nueva, como guantes o un abrigo, L.L.Bean está ofreciendo hasta un 20% de descuento en selección de calzado y ropa de invierno cuando usas el código SNOW.

Si todavía no te has hecho con unas botas de Bean, hay un montón de opciones que están de oferta.

La sección Prime Pantry de Amazon ha comenzado febrero con una par de promociones de envío gratuito.

Si los $6 de envío de Prime Pantry te echan para atrás, lo puedes esquivar incluyendo en tu pedido cinco productos de esta página. Hay centenares de productos disponibles en cada categoría, así que no tendrás problema a la hora de encontrar aquello que buscas. Si cumples con los cinco productos requeridos, se te descontarán los $6 automáticamente a la hora de procesar tu pedido.

Si, por cualquier motivo, no encuentras cinco productos que te convenzan, también puedes añadir unos cuantos de esta página especial “Hechos para la Super Bowl”. No te llegarán a tiempo para el domingo, pero conseguirás también el envío de manera gratuita.

Lo mejor de todo es que si tienes cualquier crédito acumulado en tu cuenta de Amazon por haber escogido la opción de “no hay prisa”, se sumará a esta promoción, por lo que puedes ahorrar otros $6.

Enchufe USB Aukey, $6 con código ZOERF9IO

¿Recuerdas esa pequeña pieza que venía con el cable para cargar tu teléfono? Deshazte de ella e invierte $6 en esta alternativa de Aukey (con el código ZOERF9IO). Es, básicamente, del mismo tamaño que el cargador estándar del iPhone, pero incluye dos puertos, puntas plegables y corriente de 2.4A (en vez de 1A) para cargar tus dispositivos más rápido.