Un taladro DEWALT, un ratón que tu muñeca adorará y rebajas en Nordstrom. Éstas son algunas de las ofertas más destacadas para este viernes.

Guarda Ofertas Univisión como favorito y síguenos en Twitter para no perderte ningún descuento. El contenido de commerce es independiente del contenido relacionado con temas de Editorial y de Publicidad y si compras algo a través de nuestros artículos, puede que nos llevemos una pequeña comisión por la venta. Haz click aquí para leer más al respecto y no te olvides de apuntarte a nuestro newsletter.

Tecnología

Si tu ratón actual te está dando un dolor crónico de muñeca o si simplemente quieres probar algo diferente, este ratón vertical ergonómico cuenta con 4.3 estrellas en Amazon. Es de Anker y cuesta solo $16 hoy ($4 menos de lo habitual). Además de su conveniente diseño, el ratón te brinda la posibilidad de ajustar su DPI y los botones para navegar hacia atrás y hacia adelante.

ZeroLemon ToughJuice, $50 con código 7BUYTGVU

Estoy acostumbrado a ver todo tipo de baterías portátiles, pero nunca antes había visto una como la ZeroLemon ToughJuice. Dentro encontramos una capacidad de carga de 30,000mAh, ¡cinco! puertos USB (incluyendo uno de Carga Rápida 2.0) y un puerto USB-C, todo ello recubierto con una carcasa robusta.

Cuesta $50 con el código 7BUYTGVU, un precio que no está nada mal teniendo en cuenta su capacidad y todo lo que incluye.

Aukey tiene una batería idéntica por tan solo $40 (con el código promocional QCPOWER3) y con Carga Rápida 3.0 en vez de 2.0, pero no cuenta con tantos puertos de carga.

TP-Link Archer C7, $79 con código 15TPLPC1

En 2016 empezaron a ponerse de moda los routers con redes “malladas”, pero hoy encontramos el TP-Link Archer C7, recomendado por Wirecutter, por tan solo $79 con el código 15TPLPC1, toda una ganga para un router muy bueno y tradicional. En Black Friday lo encontramos por $70, pero éste es el mejor precio que hemos identificado desde entonces.

Auriculares SoundPEATS True Wireless con Bluetooth, $36 con código VJALUXUJ

No necesitas desembolsar $160 en unos AirPods de Apple para conseguir unos buenos auriculares inalámbricos: estos SoundPEATS son casi iguales a los AXGIO, pero con Bluetooth actualizado (4.2 vs. 4.1) y un precio más reducido. Puede que el diseño no sea tan futurista como el de otros auriculares en el mercado como los AirPods o los Bragi Dash, pero este precio es difícil de mejorar.

Si los AirPods no se ajustan bien a tus orejas o simplemente piensas que no lucen bien, los BeatsX por fin están entre nosotros e integran el mismo chip Apple W1 de los AirPods, para sincronizarlos rápidamente con tus dispositivos. Ya puedes hacerte con ellos con un descuento de $25 (están disponibles en varios colores).

Los BeatsX de por sí no están de oferta, pero Best Buy está ofreciendo $25 de descuento en cualquier pedido superior a $100 cuando usas Visa Checkout, por lo que estos auriculares nuevos solo te costarían $125. Simplemente, fíjate que el botón de Visa Checkout está en la página de tu carrito de compra, justo debajo del botón de checkout. Si escoges la opción normal de checkout, no lo verás.

Anker PowerPort 5, $18 con código KINJAAAA

Siempre nos faltan puertos USB donde cargar nuestros dispositivos y Anker quiere ayudarnos ofreciendo un gran descuento en su cargador PowerPort 5.

El PowerPort 5 es ideal para el escritorio de trabajo y mesillas de noche, incluso lo puedes esconder detrás del sofá. No es el cargador más potente de Anker (y ninguno de los puertos es de Carga Rápida), pero con su potencia de 40W puede cargar varios smartphones y tablets con rapidez.

Asegúrate de usar el código promocional KINJAAAA al procesar tu pedido para ahorrar $6.

El Anker SoundCore barrió a la competencia y se convirtió en vuestro altavoz favorito más económico (y con Bluetooth). Amazon está vendiendo el modelo rojo por su precio más bajo desde Black Friday: 32 dólares.

Además de ofrecer una buena calidad de sonido y un gran alcance de Bluetooth, lo que más destaca de SoundCore es la duración de su batería, que llega a las 24 horas. Básicamente no tendrás que preocuparte por tener que estar conectándolo a la corriente mucho, lo cual es siempre una tarea molesta.

La mayoría de los Chromebooks de $200-$250 vienen con pantallas de baja resolución, pero eso no ocurre con este modelo de HP. Por $211 te llevas un laptop de 14'’, con una pantalla de 1080 IPS. Demasiado bueno para ese precio.

Anker SoundBuds Slim, $24 con código RXIWZ75F

Los auriculares SoundBuds de Anker están entre los favoritos de nuestros lectores y ahora puedes conseguir la nueva versión con un 20% de descuento.

Los SoundBuds Slim, tal y como intuyes por el nombre, son mucho más pequeños que los originales (increíblemente pequeños para esconder Bluetooth y baterías internas). A pesar de su diminuto tamaño, la batería no sufre, porque nos dan siete horas de autonomía y solo tardan 90 minutos en cargarse completamente.

Por tiempo limitado, cuando usas el código RXIWZ75F, ahorrarás $6 en la compra. Date prisa, porque este tipo de productos de Anker se suelen agotar rápido.

Receptor Bluetooth Etekcity NFC, $16 con código 3BJE8X4J

¿Tienes altavoces en casa que ya no usas porque no cuentan con Bluetooth? Devuélveles a la vida con este receptor Bluetooth de Etekcity de $16.

Tal y como ocurre con Chromecast Audio, este pequeño dispositivo se conecta a cualquier altavoz con conector de 3.5mm y te permite hacer streaming de audio desde tu smartphone. Hemos visto otros modelos más baratos, pero éste en concreto ofrece NFC para hacer la sincronización entre dispositivos más sencilla y cuenta con una batería de 10 horas.

HOGAR

Todo el mundo necesita un buen taladro, así que si tu caja de herramientas no dispone de uno, Amazon tiene una buena oferta para ti hoy.

Por $150 te llevas el taladro DEWALT con muy buenas valoraciones. Incluye una batería, un cargador, una bolsa y un maletín en el que se esconden decenas de ajustes, tornillos y otros accesorios.

El taladro suele costar unos $199 y el maletín se vende por separado por $40. Así que hoy te puedes llevar el pack completo con un descuento de $50 y un maletín gratis. La oferta solo estará disponible hoy o hasta que se agoten las unidades.

Hay un montón de cámaras de seguridad en el mercado con conexión a internet, pero Canary es la única que incluye una alarma de 90db, tiene sensores de calidad de aire y sensores de temperatura. La puedes configurar para que empiece a grabar automáticamente cuando detecte movimiento y, además, obtienes grabación en la nube de manera gratuita (algo no habitual en otras marcas competidoras). Su precio de $149 es el mejor que hemos visto hasta la fecha.

Enchufes Etekcity Zap, $21 con código VVA9G3A7

No podrás controlar estos enchufes semi-inteligentes con tu teléfono o automatizarlos con recetas IFTTT, tal y como ocurre con los WeMo de Belkin, pero puedes controlarlos desde cualquier rincón de tu casa con sus mandos a distancia y son super baratos hoy.

Cojín Para Asiento Naipo, $13 con código LDN135OF

Últimamente compartimos muchas ofertas relacionadas con cojines para el coxis, pero éste de $13 es uno de los mejores que hemos visto. El cojín Naipo mejorará tu postura y aliviará el dolor de espalda cuando pases mucho tiempo sentado, ya sea en la oficina o en un vuelo largo.

No quiero alarmarte, pero probablemente no sepas cómo ir al baño de la manera correcta, pero tengo una solución para ti y cuesta solo $18.

El -obscenamente popular- Squatty Potty está diseñado para elevar las piernas en una posición que ayude a mejorar el tránsito intestinal. Estoy impresionado del éxito que ha tenido entre nuestros lectores en los últimos meses y no solemos encontrar muchos descuentos, así que aprovecha tu oportunidad para ir al baño de la manera correcta.

El termo West Loop de Contigo es el favorito de nuestros lectores y el modelo de 20 onzas está en oferta hoy por tan solo $14. Este termo puede mantener tus bebidas calientes durante siete horas y frías durante 18 horas. Su tapadera es resistente, para evitar vertidos, y se abre con pulsar un simple botón.

Luz Con Activación Por Movimiento OxyLED, $10 con código OXYLS101

Miles de nuestros lectores (incluyéndome a mí mismo) han comprado la luz Vansky para la cama, con sensor de movimiento. OxyLED acaba de lanzar su propia versión y la puedes conseguir por tan solo $10 por tiempo limitado.

Te aseguro que es una maravilla y una de esas compras que te cambian la vida. Es super cómodo para cuando vayas al baño en mitad de la noche y necesites una luz leve. Igual para cuando vas a la cama y no quieres encender la luz principal. Además, queda muy bien como elemento decorativo. No te olvides de usar el código al procesar tu pedido para beneficiarte del descuento.

Actualizado: ¡ahora solo cuesta $10!

En el pasado hemos recogido varias ofertas de las bolsas de ositos de Haribo, pero éste es el mejor precio que hemos encontrado en 2017. Una bolsa de 5 libras (sí, 5 libras!) te costará $11 cuando la compres a través de la opción de Subscribir y Ahorrar (puedes cancelar después de realizar tu primer pedido, ¿por qué no?). Si quieres que te llegue más rápido, con Prime, gasta $12.

Nadie, absolutamente nadie, se disgustará si le regalas una bolsa con cinco libras de ositos de Haribo.

ESTILO DE VIDA

Es esa época del año de nuevo, en la que Nordstrom Rack ofrece sus rebajas Clear the Rack y os garantizo que en esta ocasión están llenas de productos que os encantarán. Ropa de diseñadores, marcas de las que puede que nunca hayas oído hablar y más, todo con un 25% extra de descuento. Una buena manera de acabar la semana, ¿eh?

Hasta un 70% en algunos estilos, más envío gratuito con el código 7779

¡Estamos de rebajas en H&M! Y podemos encontrar hasta un 70% de descuento en moda para hombre y para mujer (encontramos accesorios por hasta $5). Además, si usas el código 7779 al procesar tu pedido, obtendrás envío gratuito. Perfecto para renovar el armario sin gastar mucho.

H&M cuenta también con una gran sección de Hogar, así que también puedes redecorar tu casa.

MEDIA

La serie Penny Dreadful de Showtime nunca consiguió la audiencia que se merecía. Si has sido una de esas personas que se han perdido la serie, puedes hacerte con sus tres temporadas en Blu-ray por tan solo $40.

Si ya cuentas con una buena colección de películas de Miyazaki, es hora de que se las introduzcas a familiares y amigos. Target está ofreciendo una película gratis del estudio Ghibli cuando compras 2. Disponibles en Blu-ray y DVD.

VIDEOJUEGOS

La espera para el lanzamiento de Final Fantasy XV mereció la pena y si te perdiste todas las ofertas durante la Navidad, Amazon vuelve a ofrecer el juego por solo $40. Uno de los mejores precios que hemos visto para un título tan nuevo.

El ratón para jugadores Logitech G302 Daedalus Prime viene con seis botones programables, DPI intercambiable al instante y botones que soportan 20 millones de clicks. Una ganga para un ratón de $25.

Si tienes una PS4, entonces Uncharted 4 no puede faltar en tu colección y hoy puedes hacerte con el título de Naughty Dog por $29, el precio más bajo.

Mando Xbox One Elite de segunda mano, $90 con Visa Checkout

Si quieres pasarte a la versión profesional del mando de Xbox One, Elite, tendrás que desembolsar normalmente $150. Incluso cuando lo encontramos en oferta, es raro que baje de los $120. Pero ahora mismo puedes hacerte con uno de segunda mano por tan solo $90 cuando usas Visa Checkout. Es el mejor precio que hemos visto hasta la fecha.

Nota: Visa Checkout es una opción que está disponible en tu carrito, debajo del botón amarillo de “Checkout”. No lo verás si usas el método normal de checkout.