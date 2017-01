Termos de la marca Contigo, etiquetadores DYMO y accesorios para acampar son algunas de las ofertas más destacadas que encontramos para este martes.

Termos Contigo, $14

Este termo de viaje de la marca Contigo es similar al Autoseal West Loop, uno de vuestros productos favoritos en los rankings de Kinja, pero con una superficie de goma para evitar que se resbale. $14 es el precio más bajo que hemos visto y solo estará disponible hoy o hasta que se agoten las unidades.

En Los Ángeles llevamos semanas sin ver la luz del sol (con todas estas tormentas), pero eso no quiere decir que no estemos planeando ya nuestra próxima escapada al bosque más cercano. La temporada de camping está cerca y, si necesitas hacerte con accesorios, Amazon está ofreciendo un Gold Box de la marca Coleman hoy. Hazte con una nueva tienda de campaña, una bolsa para dormir o un horno. Solamente disponible hoy.

Todos deberíamos tener un etiquetador en casa o en la oficina y, solo hoy, puedes hacerte con un DYMO y otros accesorios con precios rebajados. Hazte con un nuevo etiquetador o una impresora termal. Es un Gold Box, así que estas ofertas estarán disponibles hasta el final del día.

Luces de Decoración Oak Leaf, Set de 2 LEDs, $5 con código BP526S4Y

¿Hay algo mejor que un set de decoración de luces por $5? ¡Sí! Dos sets por el mismo precio. Usa el código BP526S4Y y hazte con dos tiras de decoración LEDs, disponibles en diferentes colores. ¡Qué oferta más brillante! (jeje).

Si Santa no te trajo una PS4, ahora es tu oportunidad de hacerte con un pack especial de la consola en eBay. Puedes elegir entre una PS4 Pro con Deus Ex: Mankind Divided y Rise of The Tomb Raider por $400 o la PS4 Slim Uncharted 4 con Final Fantasy: XV y mando extra por $300.

Catan es uno de esos juegos que todo el mundo debería tener en sus estanterías y Amazon lo está ofreciendo hoy por $31. Ahora tienes la manera perfecta de pasar las vacaciones navideñas con la familia. Su precio se aproxima, por un dólar, al más bajo que hayamos visto.

No estamos bromeando: hoy puedes encontrar dos Gold Box llenos de rotuladores, bolígrafos y mucho más.

En el primer Gold Box encontrarás productos de Mr. Sketch, Elmer, EXPO, Sharpie y un par de marcas más. Si necesitas algo para las clases de tu hijo (o simplemente buscas divertirte un poco más en la oficina), éste Gold Box está hecho para ti. Yo me quedaré aquí sufriendo “flashbacks” del terrible -pero adictivo- olor que desprendían estos rotuladores.

El segundo Gold Box es la versión “adulta” del primero. Está lleno de rotuladores Sharpie, Paper Mate y Uni-Ball. Éste sí que es bueno para rellenar la oficina.

Organizador MaidMAX para el Armario, $9 con código 9FWTE4AZ

Si tu armario no cuenta con estanterías suficientes, este accesorio de $9 de MaidMAX se cuelga de cualquier barra usando dos sujeciones de velcro. Al comprar este organizador, obtendrás cinco estanterías más para colocar tu ropa interior, calzado, toallas, etc. Usa el código 9FWTE4AZ a la hora de procesar tu compra para disfrutar de esta oferta.

Si todavía te estás peleando con tu impresora de inyección en casa, hazte un favor y compra la fiable impresora láser monocromática Brother HL-2380DW por tan solo $100 hoy.

No imprime en color, pero es capaz de escupir 32 páginas cada minuto, sus cartuchos de tinta son baratos y pueden llegar a durar varios años. En el pasado nos hemos hecho eco de varias ofertas de Brother y a nuestros lectores les encantan sus productos. Pero este modelo tiene una media de 4.4 estrellas en Amazon, incluye escáner y soporte para AirPrint y Google Cloud Print, así que vendrá bien en tu oficina casera.

Si estás impaciente por hacerte con el nuevo MacBook Pro con Touch Bar, puedes comprar el modelo de 256GB de 15'’por $300 menos de lo habitual. Disponible en eBay, solo hoy, y sin impuestos para la mayoría de compradores. A diferencia del modelo de 13'’, éste incluye una GPU AMD Radeon 450 discreta. Éste es el mejor descuento que hemos encontrado hasta la fecha.

El cuchillo Fibrox de 8'’ de la marca Victorinox es uno de vuestros cuchillos favoritos, punto. Además, tiene uno de los mejores precios del mercado. Lo utilizan mucho mis compañeros de Kinja Deals en sus casas. Hoy puedes hacerte con el modelo más grande, de 10'’, por tan solo $33 en Amazon. Es el mejor precio que hemos visto en el último año y un robo por la calidad que obtienes a cambio.

Cada vez vemos menos ofertas relacionadas con la PS4, pero la tienda Newegg de eBay está ofreciendo dos juegos gratuitos (Rise of the Tomb Raider y Deus Ex Mankind Divided) cuando compras la consola por su precio habitual de $400.

Cargador de Coche Aukey con Carga Rápida 3.0, $9 con código OHBVOTE9

La mayoría de los cargadores de coche con Carga Rápida 3.0 incluyen un puerto QC y luego otro puerto de carga estándar. Cuando tienes varios gadgets cargando al mismo tiempo es difícil saber cuál es el puerto que carga más rápido. Esto es algo que no te ocurrirá con este accesorio, ya que sus dos puertos son de Carga Rápida.

La marca Contigo se dedica ahora a fabricar, también, termos para llevar el agua y puedes hacerte con uno por su precio más bajo hasta la fecha: $15. El Autospout Ashland puede mantener el agua fría durante 12 horas e incluye una tapadera especial para mantener el polvo y la suciedad alejados de tu boca. Además, tiene un buen diseño.

Puede que el gran lanzamiento de Titanfall 2 se te haya escapado entre todos los estrenos de videojuegos que tuvimos a finales de 2016, pero no deberías dejar de jugarlo. Amazon lo ha descontado a $35 para PS4 hoy, un precio muy bueno para un título reciente.

También lo puedes comprar para Xbox One por un par de dólares más:

Si me dices que no te gustan los ositos de golosina con vitaminas, te diré que estás mintiendo. ¿Quieres una muestra de estos ositos y otros productos que te harán más sano? Aprovecha la caja de muestras de $15 de Amazon. Hazte con 15 muestras de productos y obtén un crédito de $15 cuando compres dentro de la categoría de Nutrición y Bienestar. Año nuevo, nuevo tú.

Y, si te perdiste esta oferta ayer, también hay una caja de $10 llena de muestras de proteínas.

El sucesor del ratón más popular jamás fabricado está rebajado a un precio histórico.

El Logitech MX Master ofrece todo lo que puedas esperar de un ratón de gama alta: batería recargable, DPI ajustable y un láser potente que funciona incluso en mesas de cristal. Además, integra una rueda en su lateral para la navegación en horizontal y, con él, tendrás la posibilidad de conectarte a tres dispositivos al mismo tiempo mediante Bluetooth

$65 es el mejor precio que hemos visto por este ratón, pero no esperes que la oferta dure mucho, así que hazte con el tuyo antes de que sea demasiado tarde.

Muchos de vosotros ya habéis comprado la oferta de pilas recargables AA de AmazonBasics, pero si necesitas unas AAAs, puedes hacerte con cuatro por $6.

Es el precio más barato hasta la fecha y cuestan $3 menos que el pack equivalente de Eneloop. Algunos usuarios dicen que, de hecho, las pilas de Amazon son las mismas que las de Eneloop. No podemos verificar esta información (aunque, tal y como ocurre con las Eneloops, estas pilas han sido fabricadas en Japón y son cargadas con energía solar, lo cual parece ser algo más que una simple coincidencia). Estas pilas cuentan con muy buenas valoraciones y un precio incluso mejor.